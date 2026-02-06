एक्सप्लोरर
BHU Recruitment 2026: बीएचयू में बंपर भर्ती, सीनियर साइंटिस्ट से लेकर स्टेनोग्राफर तक के पद, जानें आवेदन प्रक्रिया
बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में सीनियर साइंटिस्ट कम हेड, फार्म मैनेजर, स्टेनोग्राफर और ड्राइवर समेत कई पदों पर भर्ती जारी की है. योग्य उम्मीदवार 23 फरवरी 2026 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं.
सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे उम्मीदवारों के लिए अच्छी खबर सामने आई है. बनारस हिंदू विश्वविद्यालय (BHU) ने सीनियर साइंटिस्ट कम हेड, फार्म मैनेजर, स्टेनोग्राफर ग्रेड-III और ड्राइवर सहित कई पदों पर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी किया है. जो उम्मीदवार बीएचयू जैसे प्रतिष्ठित संस्थान में नौकरी करना चाहते हैं, उनके लिए यह सुनहरा मौका है.
1/6
2/6
Published at : 06 Feb 2026 11:07 AM (IST)
Tags :JOB BHU Recruitment 2026
नौकरी
6 Photos
बीएचयू में बंपर भर्ती, सीनियर साइंटिस्ट से लेकर स्टेनोग्राफर तक के पद, जानें आवेदन प्रक्रिया
नौकरी
6 Photos
12वीं पास युवाओं के लिए खुशखबरी, इंडियन ऑयल में निकली भर्ती; अप्रेंटिसशिप के लिए आवेदन शुरू
नौकरी
6 Photos
केंद्रीय विद्यालयों में बंपर भर्ती, स्पेशल एजुकेटर बनने का मौका मौका; जल्द शुरू होंगे आवेदन
और देखें
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
विश्व
अमेरिका ने चीन से बोला सफेद झूठ! जिनपिंग-ट्रंप की फोन कॉल के बाद बीजिंग ने खोली पोल
दिल्ली NCR
दिल्ली: लापता हो रहे लोग, सोती रही पुलिस, 36 दिनों में 2,475 हुए गुम, अपनों को ढूंढ रहें परिजन
विश्व
'थैंक यू पाकिस्तान..', भारत संग मैच को PAK ने कहा न तो खुशी से झूम उठा बांग्लादेश, गंदी चाल का हो गया खुलासा
क्रिकेट
विवाद के बीच इस खिलाड़ी ने कर दिया पाकिस्तान-बांग्लादेश का समर्थन, ICC पर लगाए गंभीर आरोप
Advertisement
नौकरी
6 Photos
बीएचयू में बंपर भर्ती, सीनियर साइंटिस्ट से लेकर स्टेनोग्राफर तक के पद, जानें आवेदन प्रक्रिया
राजशेखर त्रिपाठीवरिष्ठ पत्रकार
Opinion