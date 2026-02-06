बीएचयू द्वारा जारी नोटिफिकेशन के अनुसार विश्वविद्यालय में कई पदों पर भर्ती की जाएगी. इसमें सीनियर साइंटिस्ट कम हेड, फार्म मैनेजर, स्टेनोग्राफर ग्रेड-III और ड्राइवर जैसे पद शामिल हैं.इसके अलावा विश्वविद्यालय में अन्य तकनीकी और नॉन-टेक्निकल पदों पर भी उम्मीदवारों की नियुक्ति की जाएगी, जिससे अलग-अलग योग्यता वाले उम्मीदवारों को आवेदन करने का मौका मिलेगा.