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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाममता को झटके पर झटका! मदन मित्रा के बाद अब कोयल मलिक का इस्तीफा, भूपेन्द्र यादव से की मुलाकात

ममता को झटके पर झटका! मदन मित्रा के बाद अब कोयल मलिक का इस्तीफा, भूपेन्द्र यादव से की मुलाकात

ममता को झटके पर झटका! मदन मित्रा के बाद अब कोयल मलिक का इस्तीफा, भूपेन्द्र यादव से की मुलाकात

Written By : विजय कुमार बिट्ठल |  Updated at : 16 Jul 2026 04:12 PM (IST)
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पश्चिम बंगाल में 15 सालों तक सत्ता में रहने के बाद अब पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस (TMC) की स्थिति काफी संकटों में घिरी नजर आ रही है. पार्टी में अंदरूनी तनाव और फूट के बीच गुरुवार (16 जुलाई, 2026) को टीएमसी की एक और राज्यसभा सांसद रुक्मिणी मलिक उर्फ कोयल मलिक ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है.

वहीं, ममता बनर्जी के लिए एक और झटका यह है कि राज्यसभा की सदस्यता से इस्तीफा देने के बाद तृणमूल कांग्रेस (TMC) की नेता कोयल मलिक ने केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव से मुलाकात भी की है. कोयल मलिक का यह इस्तीफा ऐसे समय पर सामने आया है जब एक दिन पहले ही ममता बनर्जी के टीएमसी गुट के विधायक मदन मित्रा ने पार्टी के सभी पदों से अपना इस्तीफा दे दिया और वह ऋतब्रत बनर्जी के बागी गुट में शामिल हो गए हैं. 

राज्यसभा में घटती ममता बनर्जी की TMC की ताकत

वहीं, अगर राज्यसभा से तृणमूल कांग्रेस (TMC) के सांसदों के इस्तीफा देने की बात करें, तो कोयल मलिक इस लिस्ट में चौथे नंबर पर शामिल हो गईं हैं. कोयल से पहले सुखेंदु शेखर रॉय, प्रकाश चिक बराइक और सुस्मिता देब राज्यसभा की सदस्यता से अपना इस्तीफा दे चुके हैं. 

राज्यसभा के सभापति के नाम लिखा पत्र

तृणमूल कांग्रेस (TMC) की नेता रुक्मिणी मलिक उर्फ कोयल मलिक ने गुरुवार (16 जुलाई, 2026) को राज्यसभा के सभापति और देश के उपराष्ट्रपति सी. पी. राधाकृष्णन के नाम पर एक पत्र लिखा. पत्र में कोयल ने कहा, ‘आदरणीय सभापति जी, मैं राज्यसभा में अपनी सदस्यता से इस्तीफा देती हूं. इसे तत्काल प्रभाव से स्वीकार किया जाए.’ उन्होंने आगे कहा, ‘मैं राज्यसभा के सभापति, उपसभापति और सचिवालय के सभी कार्यप्रणालियों को अपने कार्यकाल के दौरान प्राप्त सभी सहयोग के लिए आभार व्यक्त करती हूं.’

About the author विजय कुमार बिट्ठल

पिछले करीब पांच सालों से भारतीय मीडिया का हिस्सा हैं. अक्टूबर, 2024 से एबीपी न्यूज नेटवर्क में बतौर हिंदी कंसल्टेंट राइटर के तौर पर भूमिका निभा रहे हैं. प्रिंट मीडिया के साथ अपने पत्रकारिता सफर की शुरुआत की है और आज डिजिटल मीडिया में राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय डेस्क पर लेखन कार्य कर रहे हैं. साल 2020 में माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय के नोएडा कैंपस से मास कम्युनिकेशन में स्नातक की डिग्री हासिल की. क्षेत्रीय से लेकर राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय राजनीति, चुनाव और सामाजिक विषयों पर खबरें लिखते रहे हैं. तथ्यों की गहराई और भाषा की संवेदनशीलता पर हमेशा बेहतर करने की कोशिश है. स्केचिंग, पेटिंग, फिल्में देखना, शायरी-कविताएं लिखना और घूमना बहुत ज्यादा पसंद है. 
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Published at : 16 Jul 2026 03:44 PM (IST)
Tags :
TMC Koel Mallick WEST BENGAL MAMATA BANERJEE
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