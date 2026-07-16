DU UG Admission 2026: दिल्ली यूनिवर्सिटी में ग्रेजुएशन में एडमिशन का इंतजार कर रहे लाखों छात्रों के लिए आज बड़ा दिन है. यूनिवर्सिटी आज 16 जुलाई शाम 5 बजे कॉमन सीट एलोकेशन सिस्टम के तहत पहली सीट अलॉटमेंट लिस्ट जारी करेगा. जिन उम्मीदवारों ने सीएसएएस पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन और कॉलेज कोर्स की प्रेफरेंस लॉक की है. वह ऑफिशियल पोर्टल पर लॉगिन करके अपना अलॉटेड कॉलेज और कोर्स देख सकेंगे.

पहली लिस्ट जारी होने के साथ ही एडमिशन प्रक्रिया भी शुरू हो जाएगी. इस साल डीयू में 69 कॉलेज और डिपार्टमेंट में 73 अंडरग्रेजुएट प्रोग्राम की कुल 71,624 सीटों पर एडमिशन दिया जाएगा. यूनिवर्सिटी के अनुसार इस बार 2,08,043 उम्मीदवारों ने अपनी अंतिम प्रेफरेंस से लॉक की है. ऐसे में हर सीट के लिए लगभग तीन छात्रों के बीच मुकाबला है.

आज शाम 5:00 बजे जारी होगी पहली सीट अलॉटमेंट लिस्ट

पहले सीट अलॉटमेंट लिस्ट जारी होने के बाद जिन छात्रों को सीट मिलेगी, उन्हें 16 जुलाई से 18 जुलाई रात 11:59 बजे तक अपनी सीट स्वीकार करनी होगी. तय समय में सीट एक्सेप्ट नहीं करने वाले उम्मीदवार सीएसएएस काउंसलिंग प्रक्रिया से बाहर हो जाएंगे. इसके साथ ही संबंधित कॉलेज 16 जुलाई से 20 जुलाई शाम 4:59 बजे तक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करेंगे. वेरिफिकेशन पूरा होने के बाद उम्मीदवारों को 21 जुलाई रात 11:59 बजे तक ऑनलाइन एडमिशन फीस जमा करनी होगी. फीस जमा होने के बाद ही प्रोविजनल एडमिशन कंफर्म माना जाएगा. वहीं दूसरी सीट अलॉटमेंट लिस्ट 25 जुलाई को जारी की जाएगी.

ऐसे चेक करें अपना सीट अलॉटमेंट स्टेटस

अपना सीट अलॉटमेंट स्टेटस जानने के लिए उम्मीदवारों को सबसे पहले डीयू यूजी एडमिशन पोर्टल की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना होगा.

इसके बाद Candidate Login के ऑप्शन पर क्लिक करें और अपना सीयूईटी यूजी 2026 एप्लीकेशन नंबर और पासवर्ड डालें.

इसके बाद सिक्योरिटी कैप्चा भरकर लॉगिन करें.

लॉगिन करने के बाद डैशबोर्ड पर मौजूद First Round Allotment Status वाले लिंक पर क्लिक करें, जहां आपको अलॉट किए गए कॉलेज और कोर्स की पूरी जानकारी मिल जाएगी.

फ्यूचर में इस्तेमाल के लिए इस अलॉटमेंट डिटेल को डाउनलोड करके सुरक्षित भी रख सकते हैं.

सीट मिलने के बाद क्या करना होगा?

सीट अलॉट होने के बाद उम्मीदवारों को सबसे पहले एक्सेप्ट अलॉटेड सीट ऑप्शन चुनना होगा. इसके बाद संबंधित कॉलेज अपलोड किए गए डॉक्यूमेंट की जांच करेगा. अगर कॉलेज किसी अतिरिक्त जानकारी या डॉक्यूमेंट की मांग करता है तो उम्मीदवारों को अपने डैशबोर्ड पर नियमित रूप से अपडेट देखते रहना होगा. डॉक्यूमेंट के वेरिफिकेशन के बाद ऑनलाइन फीस जमा करनी होगी, तभी एडमिशन प्रक्रिया पूरी मानी जाएगी.

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इस बार टूटा रजिस्ट्रेशन का रिकॉर्ड

इस साल दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन को लेकर छात्रों में गजब का उत्साह देखने को मिला. 2022 में सीएसएएस पोर्टल शुरू होने के बाद से इस बार सबसे ज्यादा रजिस्ट्रेशन दर्ज किए गए हैं. कुल 2,73,751 उम्मीदवारों ने रजिस्ट्रेशन कराया, जिनमें 2,18,284 ने फेज 1 की प्रक्रिया पूरी की और 2,80,043 उम्मीदवारों ने अपनी कॉलेज और कोर्स प्राथमिकताएं लॉगिन कर दी. इस बार यूनिवर्सिटी में कुल 71,624 ग्रेजुएशन सीटों पर एडमिशन दिया जाएगा. इसके अलावा रजिस्ट्रेशन आंकड़ों पर नजर डालें तो इस बार भी लड़कियों की भागीदारी लड़कों के मुकाबले ज्यादा रही. कुल 2,18,284 उम्मीदवारों में से 1,20,509 यानी करीब 55.5 प्रतिशत आवेदक महिलाएं हैं, जबकि 44.8 प्रतिशत आवेदक पुरुष है.

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