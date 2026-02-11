हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Jobs 2026: इस यूनिवर्सिटी में निकली असिस्टेंट रजिस्ट्रार के पदों पर भर्ती, जानें कैसे कर सकते हैं अप्लाई?

Jobs 2026: इस यूनिवर्सिटी में निकली असिस्टेंट रजिस्ट्रार के पदों पर भर्ती, जानें कैसे कर सकते हैं अप्लाई?

इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट रजिस्ट्रार बनने का मौका,इच्छुक उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं. यहां जानें आवेदन से जुड़ी जानकारी.

By : रजनी उपाध्याय  | Updated at : 11 Feb 2026 10:03 AM (IST)
इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट रजिस्ट्रार बनने का मौका,इच्छुक उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं. यहां जानें आवेदन से जुड़ी जानकारी.

इलाहाबाद यूनिवर्सिटी ने असिस्टेंट रजिस्ट्रार के पदों पर भर्ती के लिए आवेदन शुरू कर दिए हैं. जो उम्मीदवार यूनिवर्सिटी में नौकरी करना चाहते हैं, उनके लिए यह अच्छा मौका है. आवेदन प्रक्रिया 9 फरवरी 2026 से शुरू हो चुकी है और उम्मीदवार 2 मार्च 2026 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं. इच्छुक अभ्यर्थी यूनिवर्सिटी की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आसानी से फॉर्म भर सकते हैं.

इस भर्ती में आवेदन करने के लिए उम्मीदवार की अधिकतम आयु 35 वर्ष तय की गई है. हालांकि एससी, एसटी, ओबीसी और अन्य आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को सरकारी नियमों के अनुसार आयु में छूट भी दी जाएगी.
इस भर्ती में आवेदन करने के लिए उम्मीदवार की अधिकतम आयु 35 वर्ष तय की गई है. हालांकि एससी, एसटी, ओबीसी और अन्य आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को सरकारी नियमों के अनुसार आयु में छूट भी दी जाएगी.
असिस्टेंट रजिस्ट्रार पद पर चयन होने वाले उम्मीदवारों को 7वें वेतन आयोग के अनुसार लेवल-10 का वेतन दिया जाएगा.इस पद पर शुरुआती वेतन लगभग 56,100 रुपये से लेकर 1,77,500 रुपये तक हो सकता है. इसके अलावा कर्मचारियों को सरकारी भत्ते और अन्य सुविधाएं भी दी जाएगी.
असिस्टेंट रजिस्ट्रार पद पर चयन होने वाले उम्मीदवारों को 7वें वेतन आयोग के अनुसार लेवल-10 का वेतन दिया जाएगा.इस पद पर शुरुआती वेतन लगभग 56,100 रुपये से लेकर 1,77,500 रुपये तक हो सकता है. इसके अलावा कर्मचारियों को सरकारी भत्ते और अन्य सुविधाएं भी दी जाएगी.
Published at : 11 Feb 2026 10:03 AM (IST)
