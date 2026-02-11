एक्सप्लोरर
Jobs 2026: इस यूनिवर्सिटी में निकली असिस्टेंट रजिस्ट्रार के पदों पर भर्ती, जानें कैसे कर सकते हैं अप्लाई?
इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट रजिस्ट्रार बनने का मौका,इच्छुक उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं. यहां जानें आवेदन से जुड़ी जानकारी.
इलाहाबाद यूनिवर्सिटी ने असिस्टेंट रजिस्ट्रार के पदों पर भर्ती के लिए आवेदन शुरू कर दिए हैं. जो उम्मीदवार यूनिवर्सिटी में नौकरी करना चाहते हैं, उनके लिए यह अच्छा मौका है. आवेदन प्रक्रिया 9 फरवरी 2026 से शुरू हो चुकी है और उम्मीदवार 2 मार्च 2026 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं. इच्छुक अभ्यर्थी यूनिवर्सिटी की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आसानी से फॉर्म भर सकते हैं.
1/6
2/6
Published at : 11 Feb 2026 10:03 AM (IST)
नौकरी
6 Photos
इस यूनिवर्सिटी में निकली असिस्टेंट रजिस्ट्रार के पदों पर भर्ती, जानें कैसे कर सकते हैं अप्लाई?
नौकरी
6 Photos
मुंबई मेट्रो में इंजीनियर और आईटी समेत कई पदों पर वैकेंसी, लाखों में मिलेगी सैलरी; यहां जानें पूरी डिटेल्स
नौकरी
6 Photos
प्रसार भारती में ब्रॉडकास्ट असिस्टेंट पदों पर भर्ती, 50 साल तक के उम्मीदवार कर सकते हैं आवेदन
नौकरी
6 Photos
दिल्ली हाई कोर्ट में निकली भर्ती, ग्रेजुएट युवाओं के लिए सुनहरा मौका, जानें पूरी डिटेल्स
नौकरी
6 Photos
ग्रेजुएट्स के लिए सुनहरा मौका PNB में बड़ी भर्ती, हजारों पदों पर नौकरी का मौका; यहां जानें डिटेल्स
नौकरी
6 Photos
बीएचयू में बंपर भर्ती, सीनियर साइंटिस्ट से लेकर स्टेनोग्राफर तक के पद, जानें आवेदन प्रक्रिया
और देखें
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
विश्व
भारत-US डील पर अमेरिका का साइलेंट यू-टर्न, पहले जारी की फैक्ट शीट, अब कर दिया बदलाव
राजस्थान
राजस्थान बजट 2026-27 विधानसभा में होगा पेश, नौकरी से लेकर टैक्स तक क्या बदलेगा? इन पर होगी निगाहें
इंडिया
लोकसभा के स्पीकर को क्या कभी हटाया गया? कितनी बार अब तक लाया गया प्रस्ताव?
क्रिकेट
नामीबिया की टी20 वर्ल्ड कप टीम में सिर्फ 2 ही ब्लैक खिलाड़ी क्यों? जानिए इसके पीछे की वजह
Advertisement
नौकरी
6 Photos
इस यूनिवर्सिटी में निकली असिस्टेंट रजिस्ट्रार के पदों पर भर्ती, जानें कैसे कर सकते हैं अप्लाई?
नौकरी
6 Photos
मुंबई मेट्रो में इंजीनियर और आईटी समेत कई पदों पर वैकेंसी, लाखों में मिलेगी सैलरी; यहां जानें पूरी डिटेल्स
राजशेखर त्रिपाठीवरिष्ठ पत्रकार
Opinion