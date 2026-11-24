एसएससी की संयुक्त उच्चतर माध्यमिक शिक्षा परीक्षा यानी SSC CHSL 2026 के लिए आवेदन करने वाले लाखों उम्मीदवारों का इंतजार खत्म हो गया है. आयोग ने अपनी आधिकारिक वेबसाइट ssc.gov.in. पर एसएससी सीएचएसएल टियर 1 एग्जाम इंटीमेशन स्लिप 2026 जारी कर दी है. इस भर्ती परीक्षा का आयोजन देशभर के विभिन्न केंद्रों पर 3 दिसंबर से 31 दिसंबर 2026 के बीच कंप्यूटर आधारित टेस्ट मोड में किया जाएगा.

2000 से ज्यादा पदों पर होगी भर्ती

इस भर्ती अभियान के माध्यम से लोअर डिवीजन क्लर्क, जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट, डेटा एंट्री ऑपरेटर और डीईओ ग्रेड ए के लगभग 2,536 संभावित पदों पर नियुक्तियां की जाएगी. आयोग ने स्पष्ट किया है कि सिटी इंटीमेशन स्लिप केवल उम्मीदवारों को उनके आवंटित परीक्षा शहर, राज्य परीक्षा तारीख और शिफ्ट टाइमिंग की जानकारी देने के लिए है, ताकि वे समय रहते अपनी यात्रा की योजना बना सके.

कब तक आएगा एडमिट कार्ड?

आयोग की ओर से परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड प्रत्येक उम्मीदवार की निर्धारित परीक्षा तारीख से 2 से 3 दिन पहले जारी किए जाएंगे. एडमिट कार्ड में परीक्षा केंद्र का एड्रेस, रिपोर्टिंग समय और दूसरी जरूरी जानकारी दी जाएगी. वही सिटी स्लिप का उपयोग परीक्षा केंद्र में प्रवेश के लिए नहीं किया जा सकता. उम्मीदवारों को परीक्षा देने के लिए अलग से एडमिट कार्ड डाउनलोड कर केंद्र पर साथ ले जाना होगा.

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कैसे चेक करें सिटी इंटीमेशन स्लिप?

सिटी इंटीमेशन स्लिप डाउनलोड करने के लिए SSC की आधिकारिक वेबसाइट ssc.gov.in. पर जाए.

अब होम पेज पर दिए गए लॉगिन या रजिस्ट्रेशन लिंक पर क्लिक करें.

अपना रजिस्ट्रेशन नंबर पासवर्ड और दूसरी डिटेल डालकर लॉगिन करें.

इसके बाद कैंडिडेट डैशबोर्ड पर कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल एग्जाम 2026 टैब सर्च करे.

इसके बाद चेक सिटी इंटीमेशन स्लिप के लिंक पर क्लिक करें.

अब आपकी सिटी स्लिप स्क्रीन पर खुल जाएगी, इसे डाउनलोड करके सुरक्षित रखें.

टियर 1 और टियर 2 का परीक्षा पैटर्न

यह परीक्षा पूरी तरह से ऑब्जेक्टिव टाइप एमसीक्यू प्रश्नों पर आधारित होगी. इसमें चार भाग होंगे. भाग 1 इंग्लिश लैंग्वेज, भाग 2 जनरल इंटेलिजेंस, भाग 3 क्वानटेटिव एप्टीट्यूड और भाग 4 जनरल अवेयरनेस का होगा. वहीं प्रत्येक भाग में 50 अंकों के 25 सवाल पूछे जाएंगे. प्रश्न पत्र अंग्रेजी, हिंदी और उम्मीदवारों की ओर से आवेदन फॉर्म में चुनी गई भाषा में उपलब्ध होगा. वहीं परीक्षा में प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 0.50 अंक की नेगेटिव मार्किंग होगी. साथ ही किसी भी चरण के अंकों के री-इवैल्युएशन का कोई प्रावधान नहीं होगा.

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