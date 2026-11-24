पंजाब में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर शिरोमणि अकाली दल और बीजेपी में गठबंधन की घोषणा पर प्रदेश के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने हमला बोला है. उन्होंने कहा कि ये गठबंधन नहीं, असल में ठगबंधन है. यह गठबंधन सिर्फ सत्ता के लिए है. मान ने ये भी कहा कहा कि आम आदमी पार्टी का गठबंधन पंजाब के लोगों के साथ है.

सीएम भगवंत मान ने आगे कहा, ''आम आदमी पार्टी का गठबंधन पंजाब के उन किसानों से है जिन्हें सिंचाई के लिए दिन में ही मुफ्त बिजली मिल रही है. हमारा गठबंधन उन युवाओं से है जिन्हें बिना सिफारिश के सरकारी ने नौकरियां दी हैं, उन माता और बहनों से है जिन्हें राज्य सरकार की स्कीम के तहत हर महीने पैसे मिल रहे हैं.''

'22 साल इन्हीं लोगों ने राज किया लेकिन पंजाब का भला नहीं किया'

उन्होंने मुफ्त बिजली, मोहल्ला क्लिनिक का जिक्र करते हुए आगे कहा, ''आम आदमी पार्टी का गठबंधन उस जनता से है जिन्हें घरों में मुफ्त बिजली मिल रही है और उनके बिजली के बिल नहीं आ रहे हैं. आप का गठबंधन उन लोगों से है जो पंजाब के मोहल्ला क्लिनिकों में जाकर मुफ्त इलाज करवा रहे हैं, उन लोगों से है जिनके बच्चे स्कूल ऑफ इमीनेंस में पढ़ रहे हैं.'' CM मान ने आरोप लगाया कि साल 2000 से लेकर 22 साल इन्हीं लोगों ने पंजाब में राज किया है लेकिन इन्होंने पंजाब का कोई भला नहीं किया.

BJP-अकाली दल सभी 117 सीटों पर लड़ेंगे चुनाव

बता दें कि बीजेपी और शिरोमणि अकाली दल ने आगामी पंजाब विधानसभा चुनाव के लिए मंगलवार (24 नवंबर) को दिल्ली में गठबंधन की घोषणा की और इसे राष्ट्रीय एवं भावनात्मक गठबंधन करार दिया है. केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि बीजेपी और अकाली दोनों दल पंजाब की सभी 117 विधानसभा सीट पर चुनाव लड़ेंगे और मुख्यमंत्री का पद शिरोमणि अकाली दल (SAD) को मिलेगा.

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