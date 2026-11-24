रेलवे भर्ती बोर्ड के तहत एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट भर्ती के लिए कंप्यूटर बेस्ड टाइपिंग स्किल टेस्ट 2026 का एडमिट कार्ड जारी कर दिया है. जिन उम्मीदवारों ने 30 अक्टूबर 2026 को घोषित सीबीटी 2 परीक्षा रिजल्ट में सफलता हासिल की है, वह अब 24 नवंबर 2026 से अपने संबंधित क्षेत्रीय आरआरबी की आधिकारिक वेबसाइट rrb.indianrailways.gov.in या केंद्रीकृत लोगिन पोर्टल पर जाकर अपना ई कॉल लेटर डाउनलोड कर सकते हैं.

आपको बता दें कि यह स्किल टेस्ट 27 नवंबर 2026 को आयोजित किया जाएगा. इस भर्ती प्रक्रिया के जरिए अंडर ग्रेजुएट स्तर के कुल 3058 खाली पदों को भरा जाना है, जिनमें अकाउंट्स क्लर्क कम टाइपिस्ट और जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट जैसे पद शामिल है, जिनके लिए टाइपिंग दक्षता अनिवार्य है. इससे पहले बोर्ड ने 17 नवंबर को एग्जाम सिटी इंटीमेशन स्लिप जारी की थी.

ऐसे डाउनलोड करें अपना एडमिट कार्ड

एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले आरआरबी की ऑफिशियल वेबसाइट rrb.indianrailways.gov.in पर जाएं.

उसके बाद एनटीपीसी अंडरग्रेजुएट टाइटल वाले लिंक पर क्लिक करें.

अब रजिस्ट्रेशन नंबर और जन्मतिथि के साथ कैप्चा कोड डालें.

इसके बाद CBTST हॉल टिकट देखने के लिए सबमिट पर क्लिक करें.

एडमिट कार्ड डाउनलोड करके इसका प्रिंटआउट निकाल लें.

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क्वालीफाइंग नेचर और टाइपिंग स्पीड

यह टाइपिंग स्किल टेस्ट केवल क्वालीफाइंग नेचर का है. इसके अंक अंतिम मेरिट लिस्ट में नहीं जोड़े जाएंगे, क्योंकि फाइनल मेरिट सीबीटी 2 के अंकों के आधार पर होगी. टेस्ट की अवधि ठीक 10 मिनट होगी. इसमें सफल उम्मीदवारों को बिना किसी एडिटिंग टूल या स्पेल चेक के अंग्रेजी में न्यूनतम 30 शब्द प्रति मिनट या हिंदी में 25 शब्द प्रति मिनट की गति से टाइपिंग करनी होगी. वहीं वास्तविक 10 मिनट का टाइमर शुरू होने से पहले उम्मीदवारों को कीबोर्ड जांचने के लिए एक वार्मअप या मॉक टाइपिंग विंडो दी जाएगी, जिसमें स्पेस बार, शिफ्ट, बैकस्पेस और एंटर बटन जरूर जांच लें. परीक्षा में 5% की अनुमेय त्रुटि सीमा से ज्यादा गलती होने पर अयोग्य घोषित किया जा सकता है.

परीक्षा केंद्र पर किन बातों का रखें ध्यान?

परीक्षा केंद्र पर एडमिट कार्ड में दिए गए रिपोर्टिंग समय पर पहुंचे. आधार लिंक बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन और जांच के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू होने से 30 मिनट पहले एंट्री गेट बंद कर दिए जाएंगे. प्रवेश के लिए एडमिट कार्ड की प्रिंट कॉपी, एक मूल फोटो पहचान पत्र, इसके अलावा वोटर आईडी, पैन आईडी, पासपोर्ट या ड्राइविंग लाइसेंस मान्य है. अगर कोई पीडब्ल्यूबीडी उम्मीदवार स्थायी दिव्यांगता के कारण टाइपिंग टेस्ट से छूट जाता है, तो उसे निर्धारित प्रारूप में वैध मेडिकल बोर्ड प्रमाण पत्र साथ लेना ले जाना होगा.

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