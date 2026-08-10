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हिंदी न्यूज़शिक्षानौकरीISRO में साइंटिस्ट इंजीनियर के 93 पदों पर भर्ती, GATE स्कोर से होगा चयन

ISRO में साइंटिस्ट इंजीनियर के 93 पदों पर भर्ती, GATE स्कोर से होगा चयन

इसरो सेंट्रलाइज्ड रिक्रूटमेंट बोर्ड ने साइंटिस्ट-इंजीनियर के पदों पर भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन शुरू कर दिए हैं. यह भर्ती इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिकल, कंप्यूटर साइंस समेत इंजीनियरिंग विषयों में की जाएगी.

Written By : कविता गाडरी |  Updated at : 10 Aug 2026 08:10 AM (IST)
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ISRO Recruitment 2026: भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन में साइंटिस्ट और इंजीनियर बनने का सपना देख रहे हैं. इंजीनियरिंग युवाओं के लिए भर्ती का मौका आया है. इसरो सेंट्रलाइज्ड रिक्रूटमेंट बोर्ड ने साइंटिस्ट-इंजीनियर एससी के 93 पदों पर भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन शुरू कर दिया है. यह भर्ती इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिकल, कंप्यूटर साइंस समेत इंजीनियरिंग विषयों में की जाएगी. योग्य उम्मीदवार 17 अगस्त 2026 तक इसरो के ऑफिशियल वेबसाइट के जरिए आवेदन कर सकते हैं. इस भर्ती में उम्मीदवारों को इंटरव्यू के लिए GATE 2025 या GATE 2026 के वैध स्कोर के आधार पर शॉर्टलिस्ट किया जाएगा.   

इन ब्रांच में भरे जाएंगे पद 

इसरो की इस भर्ती में अलग-अलग इंजीनियरिंग डिसिप्लिन के लिए कुल 93 पद रखे गए हैं. इनमें सबसे ज्यादा 35 पद इलेक्ट्रॉनिक्स के हैं. इसके बाद मैकेनिकल में 26 पद और कंप्यूटर साइंस में 13 पद है. इसके अलावा सिविल में 10 पद, इलेक्ट्रिकल में 4 पद, रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग में 2 पद, आर्किटेक्चर के 2 पद, सिविल पीआरएल ऑटोनॉमस बॉडी का एक पद शामिल है.

 किन इसरो केंद्र में होगी पोस्टिंग?   

चयनित उम्मीदवारों की नियुक्ति इसरो के अलग-अलग केंद्रों में की जा सकती है. इनमें बेंगलुरु, हैदराबाद, अहमदाबाद, तिरुवंतपुरम, श्री हरिकोटा, महेंद्र गिरी, हासन और वलियामाला शामिल है.   

क्या है भर्ती के लिए योग्यता?

आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों के पास संबंधित इंजीनियरिंग डिसिप्लिन में निर्धारित बीई या बीटेक की डिग्री होनी चाहिए. इसके अलावा इसके साथ ही उम्मीदवारों के पास संबंधित विषय में GATE 2025 या GATE 2026 का वैलिड स्कोर होना चाहिए. जिससे डिसिप्लिन के पद के लिए आवेदन किया जा रहा है. उसी से संबंधित GATE का स्कोर को मान्य माना जाएगा. इस भर्ती के लिए नेशनल करियर सर्विस पोर्टल पर रजिस्टर्ड और एलिजिबल उम्मीदवार भी आवेदन कर सकते हैं.    

GATE स्कोर के आधार पर इंटरव्यू के लिए शॉर्टलिस्टिंग  

इस भर्ती में उम्मीदवारों को इंटरव्यू के लिए GATE स्कोर के आधार पर शॉर्टलिस्ट किया जाएगा. इसरो ने स्पष्ट किया है कि इसके लिए GATE स्कोर को आधार बनाया जाएगा, केवल GATE मार्क्स या रैंक को नहीं. इंटरव्यू के लिए उम्मीदवारों का चयन 1-7 के अनुपात में किया जाएगा. इंटरव्यू में उम्मीदवारों के तकनीकी ज्ञान संबंधित विषय की समझ, प्रेजेंटेशन और कम्युनिकेशन स्किल समझने की क्षमता और शैक्षणिक उपलब्धियां का आकलन किया जाएगा.     

ये भी पढ़ें-UPSC में हिंदी से IAS-IPS बनने वालों की संख्या घटी, 2024 में सिर्फ 5 उम्मीदवार

GATE और इंटरव्यू से बनेगी फाइनल मेरिट

 फाइनल चयन में GATE स्कोर और इंटरव्यू दोनों को 50-50 प्रतिशत वेटेज दिया जाएगा. अनारक्षित वर्ग के उम्मीदवारों के लिए कुल मिलाकर न्यूनतम 60 प्रतिशत अंक की योग्यता रखी गई है. आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों के लिए नियमों के अनुसार पात्रता मानदंड में छूट लागू होगी. इसरो आवेदन में दिए गए GATE स्कोर का वेरीफिकेशन करेगा. नोटिस के अनुसार आवेदन में गलत जानकारी देने पर संबंधित उम्मीदवार के खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है.     

17 अगस्त तक कर सकते हैं आवेदन  

इस भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है. उम्मीदवारों को इसरो की ऑफिशियल वेबसाइट isro.gov.in के भर्ती पोर्टल के जरिए आवेदन करना होगा. आवेदन के दौरान व्यक्तिगत जानकारी, शैक्षणिक योग्यता और GATE स्कोर से संबंधित जानकारी बनी होगी. रजिस्ट्रेशन पूरा होने के बाद उम्मीदवार को एक रजिस्ट्रेशन नंबर मिलेगा, जिसे आगे की प्रक्रिया के लिए सुरक्षित रखना होगा. आवेदन में वैध ईमेल आईडी देना जरूरी है, क्योंकि भर्ती से जुड़ी जानकारी इसी के जरिए भेजी जाएगी. वहीं ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तारीख 17 अगस्त है.

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About the author कविता गाडरी

कविता गाडरी बीते कुछ साल से डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता की दुनिया से जुड़ी हुई है. राजस्थान के जयपुर से ताल्लुक रखने वाली कविता ने अपनी पढ़ाई माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय भोपाल से न्यू मीडिया टेक्नोलॉजी में मास्टर्स और अपेक्स यूनिवर्सिटी जयपुर से बैचलर ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में की है. 
पत्रकारिता में अपना सफर उन्होंने राजस्थान पत्रिका से शुरू किया जहां उन्होंने नेशनल एडिशन और सप्लीमेंट्स जैसे करियर की उड़ान और शी न्यूज के लिए बाय लाइन स्टोरी लिखी. इसी दौरान उन्हें हेलो डॉक्टर शो पर काम करने का मौका मिला. जिसने उन्हें न्यूज़ प्रोडक्शन के लिए नए अनुभव दिए. 

इसके बाद उन्होंने एबीपी नेटवर्क नोएडा का रुख किया. यहां बतौर कंटेंट राइटर उन्होंने लाइफस्टाइल, करंट अफेयर्स और ट्रेडिंग विषयों पर स्टोरीज लिखी. साथ ही वह कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी लगातार सक्रिय रही. कविता गाडरी हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में दक्ष हैं. न्यूज़ राइटिंग रिसर्च बेस्ड स्टोरीटेलिंग और मल्टीमीडिया कंटेंट क्रिएशन उनकी खासियत है. वर्तमान में वह एबीपी लाइव से जुड़ी है जहां विभिन्न विषयों पर ऐसी स्‍टोरीज लिखती है जो पाठकों को नई जानकारी देती है और उनके रोजमर्रा के जीवन से सीधे जुड़ती है.
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Published at : 10 Aug 2026 08:10 AM (IST)
Tags :
ISRO Jobs ISRO ISRO Recruitment 2026 ISRO Scientist Engineer
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