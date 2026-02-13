हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
12वीं के बाद ऐसे बन सकते हैं कमर्शियल पायलट, जानिए पूरा प्रोसेस और खर्च

12वीं के बाद ऐसे बन सकते हैं कमर्शियल पायलट, जानिए पूरा प्रोसेस और खर्च

कमर्शियल पायलट बनना सिर्फ एक जॉब नहीं बल्कि एक जिम्मेदारी और सम्मान से भरा करियर माना जाता है.आइये जानते है पूरा प्रोसेस.

By : रजनी उपाध्याय  | Updated at : 13 Feb 2026 04:20 PM (IST)
कमर्शियल पायलट बनना सिर्फ एक जॉब नहीं बल्कि एक जिम्मेदारी और सम्मान से भरा करियर माना जाता है.आइये जानते है पूरा प्रोसेस.

आसमान में उड़ान भरने का सपना बहुत से छात्रों का होता है और इसी वजह से कई युवा पायलट बनने का लक्ष्य रखते हैं. एयर ट्रैवल बढ़ने के कारण पायलटों की जरूरत भी लगातार बढ़ रही है. यह करियर काफी अच्छा माना जाता है लेकिन इसमें मेहनत, लगन और सही ट्रेनिंग जरूरी होती है. जो छात्र 12वीं के बाद पायलट बनना चाहते हैं, उन्हें इस फील्ड की योग्यता, ट्रेनिंग और खर्च के बारे में पूरी जानकारी होना जरूरी है.

कमर्शियल पायलट बनने के लिए सबसे पहले 12वीं पास होना जरूरी होता है. इसमें फिजिक्स, मैथ्स और इंग्लिश विषय होना जरुरी है. आमतौर पर 50 प्रतिशत अंक अच्छे माने जाते हैं क्योंकि कई एयरलाइंस भर्ती के दौरान न्यूनतम अंक की शर्त रखती हैं. अगर किसी छात्र ने 12वीं में साइंस नहीं पढ़ी है, तो वह बाद में फिजिक्स और मैथ्स पढ़कर भी पायलट बनने की तैयारी कर सकता है.
कमर्शियल पायलट बनने के लिए सबसे पहले 12वीं पास होना जरूरी होता है. इसमें फिजिक्स, मैथ्स और इंग्लिश विषय होना जरुरी है. आमतौर पर 50 प्रतिशत अंक अच्छे माने जाते हैं क्योंकि कई एयरलाइंस भर्ती के दौरान न्यूनतम अंक की शर्त रखती हैं. अगर किसी छात्र ने 12वीं में साइंस नहीं पढ़ी है, तो वह बाद में फिजिक्स और मैथ्स पढ़कर भी पायलट बनने की तैयारी कर सकता है.
पायलट बनने के लिए सिर्फ पढ़ाई ही नहीं बल्कि शारीरिक और मानसिक रूप से फिट होना भी जरूरी होता है. इसमें आंखों की रोशनी, सुनने की क्षमता और ओवरऑल हेल्थ की जांच की जाती है. मेडिकल टेस्ट पास किए बिना पायलट ट्रेनिंग शुरू नहीं की जा सकती. इसलिए इस करियर को चुनने से पहले हेल्थ पर ध्यान देना बेहद जरूरी होता है.
पायलट बनने के लिए सिर्फ पढ़ाई ही नहीं बल्कि शारीरिक और मानसिक रूप से फिट होना भी जरूरी होता है. इसमें आंखों की रोशनी, सुनने की क्षमता और ओवरऑल हेल्थ की जांच की जाती है. मेडिकल टेस्ट पास किए बिना पायलट ट्रेनिंग शुरू नहीं की जा सकती. इसलिए इस करियर को चुनने से पहले हेल्थ पर ध्यान देना बेहद जरूरी होता है.
Published at : 13 Feb 2026 04:20 PM (IST)
