12वीं के बाद ऐसे बन सकते हैं कमर्शियल पायलट, जानिए पूरा प्रोसेस और खर्च
कमर्शियल पायलट बनना सिर्फ एक जॉब नहीं बल्कि एक जिम्मेदारी और सम्मान से भरा करियर माना जाता है.आइये जानते है पूरा प्रोसेस.
आसमान में उड़ान भरने का सपना बहुत से छात्रों का होता है और इसी वजह से कई युवा पायलट बनने का लक्ष्य रखते हैं. एयर ट्रैवल बढ़ने के कारण पायलटों की जरूरत भी लगातार बढ़ रही है. यह करियर काफी अच्छा माना जाता है लेकिन इसमें मेहनत, लगन और सही ट्रेनिंग जरूरी होती है. जो छात्र 12वीं के बाद पायलट बनना चाहते हैं, उन्हें इस फील्ड की योग्यता, ट्रेनिंग और खर्च के बारे में पूरी जानकारी होना जरूरी है.
13 Feb 2026 04:20 PM (IST)
