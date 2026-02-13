12वीं के बाद ऐसे बन सकते हैं कमर्शियल पायलट, जानिए पूरा प्रोसेस और खर्च

कमर्शियल पायलट बनने के लिए सबसे पहले 12वीं पास होना जरूरी होता है. इसमें फिजिक्स, मैथ्स और इंग्लिश विषय होना जरुरी है. आमतौर पर 50 प्रतिशत अंक अच्छे माने जाते हैं क्योंकि कई एयरलाइंस भर्ती के दौरान न्यूनतम अंक की शर्त रखती हैं. अगर किसी छात्र ने 12वीं में साइंस नहीं पढ़ी है, तो वह बाद में फिजिक्स और मैथ्स पढ़कर भी पायलट बनने की तैयारी कर सकता है.