चेस मास्टर बनने के साथ पढ़ाई को कैसे मैनेज करते हैं प्रज्ञानानंद?

प्रज्ञानानंद की पढ़ाई के सफर में बोर्ड परीक्षाएं भी एक अहम पड़ाव रही है. शतरंज के अंतरराष्ट्रीय टूर्नामेंट में व्यस्त रहने के बावजूद उन्होंने चेन्नई स्थित वेलाम्मल में स्कूल से कक्षा 10वीं, 11वीं और 12वीं की परीक्षाएं पूरी की. उनकी मां के अनुसार परिवार और स्कूल ने उनके टूर्नामेंट शेड्यूल के हिसाब से पढ़ाई को व्यवस्थित किया. इससे वह शतरंज की प्रतियोगिताओं में हिस्सा लेने के साथ अपनी स्कूली शिक्षा भी जारी रख सकें.