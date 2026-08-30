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चेस मास्टर बनने के साथ पढ़ाई को कैसे मैनेज करते हैं प्रज्ञानानंद?
आर प्रज्ञानानंद के लिए पढ़ाई के साथ देश-विदेश में होने वाले टूर्नामेंट भी जिंदगी का हिस्सा बन गए. लेकिन अपने स्कूल और टीचर की वजह से उन्होंने खेल के साथ अपनी पढ़ाई को भी मैनेज किया.
भारतीय ग्रैंडमास्टर आर. प्रज्ञानानंद ने चेस की दुनिया में इतिहास रच दिया. वह Grand Chess Tour Finals का खिताब जीतने वाले पहले भारतीय बन गए हैं. उन्होंने अमेरिकन दिग्गज ग्रैंडमास्टर फैबियानो कारुआना को हराकर यह खिताब अपने नाम किया. आइए जानते हैं वह अपनी पढ़ाई और चेस दोनों को एकसाथ कैसे मैनेज करते हैं.
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Published at : 30 Aug 2026 09:28 AM (IST)
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प्रो. सोनाली सिंह
Opinion