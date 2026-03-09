लखनऊ कॉन्सर्ट में रोने लगीं सुनिधि चौहान, बोलीं- मुझे माफ करना, पहले ऐसा कभी नहीं हुआ

सिंगर सुनिधि चौहान अपनी पावरफुल आवाज और हाई एनर्जी परफॉर्मेंस के लिए जानी जाती हैं. उन्होंने अपनी सिंगिंग से फैंस के दिलों में खास जगह बनाई हैं. इन दिनों वो इंडिया में कॉन्सर्ट कर रही हैं. हाल ही में उनका लखनऊ में कॉन्सर्ट हुआ था. इस कॉन्सर्ट के वीडियोज वायरल हैं. एक वीडियो में सुनिधि को रोते हुए देखा जा सकता है. सुनिधि सुनिधि चौहान ने बताया कि उनके गले में दिक्कत है. लेकिन फिर भी वो गाएंगी.

वायरल वीडियो में रोती दिखीं सुनिधि

सिंगर का 7 मार्च को लखनऊ में कॉन्सर्ट था. इस दौरान वो रेड एंड ब्लैक कलर के गाउन में दिखीं. उन्होंने कर्ली हेयर से अपना लुक कंप्लीट किया.

वीडियो में सुनिधि ने कहा, 'आज मेरा गला बहुत खराब है. आज मेरी आवाज बहुत ज्यादा खराब है. लेकिन मुझे पता है कि आप लोग मेरे साथ हैं और मैं भी गाऊंगी. हे भगवान. ये मेरे साथ पहले कभी नहीं हुआ और ये शर्मिंदा करने वाला है. मुझे माफ कीजिएगा. मुझे थोड़ा हैवी फील हो रहा है. मैं हमेशा 100 परसेंट देना चाहती हूं. लेकिन दुर्भाग्य से... मैं कोशिश कर रही हूं. हो सकता है ये हमेशा की तरह न हो. तो प्लीज माफ कर दो. थैंक्यू इतने सारे प्यार के लिए.'

View this post on Instagram A post shared by SanjanaAnisha_unplugged (@s_a_unplugged)

सुनिधि के इस जेस्चर को फैंस ने बहुत पंसद किया और प्यार दिया. फैंस ने उन्हें मोटिवेट भी किया. वहीं सुनिधि ने भी अपनी पूरी जान के साथ परफॉर्मेंस.

सुनिधि ने गाए ये गाने

सुनिधि की बात करें तो उन्होंने कई शानदार गाने गाए हैं. उनकी प्लेबैक सिंगिंग बहुत पसंद की जाती है. वहीं कॉन्सर्ट्स में भी वो जान फूंक देती हैं. उनके बेस्ट गानों की लिस्ट में गुन गुन गुना, तुझको ना देखूं तो, मुझसे शादी करोगी, रिश्ता दिलों का, पास बुलाती है, ऐसा क्यों मां, सामी सामी, दावत-ए-इश्क, क्रेजी किया रे, आजा नचले जैसे गाने शामिल हैं.