हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Israel Iran WarIdeas of Indiaटी20 विश्व कप 2026राशिफलआईपीएल 2026फोटो गैलरीEventsINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडलखनऊ कॉन्सर्ट में रोने लगीं सुनिधि चौहान, बोलीं- मुझे माफ करना, पहले ऐसा कभी नहीं हुआ

लखनऊ कॉन्सर्ट में रोने लगीं सुनिधि चौहान, बोलीं- मुझे माफ करना, पहले ऐसा कभी नहीं हुआ

सुनिधि चौहान का लखनऊ कॉन्सर्ट से एक वीडियो वायरल हो रहा है. इस वीडियो में वो रोती हुई दिख रही हैं. सिंगर ने बताया कि उनका गला ठीक नहीं है.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Edited By: मोनिका गुप्ता | Updated at : 09 Mar 2026 08:51 PM (IST)
Preferred Sources

सिंगर सुनिधि चौहान अपनी पावरफुल आवाज और हाई एनर्जी परफॉर्मेंस के लिए जानी जाती हैं. उन्होंने अपनी सिंगिंग से फैंस के दिलों में खास जगह बनाई हैं. इन दिनों वो इंडिया में कॉन्सर्ट कर रही हैं. हाल ही में उनका लखनऊ में कॉन्सर्ट हुआ था. इस कॉन्सर्ट के वीडियोज वायरल हैं. एक वीडियो में सुनिधि को रोते हुए देखा जा सकता है. सुनिधि सुनिधि चौहान ने बताया कि उनके गले में दिक्कत है. लेकिन फिर भी वो गाएंगी.

वायरल वीडियो में रोती दिखीं सुनिधि
सिंगर का 7 मार्च को लखनऊ में कॉन्सर्ट था. इस दौरान वो रेड एंड ब्लैक कलर के गाउन में दिखीं. उन्होंने कर्ली हेयर से अपना लुक कंप्लीट किया.

वीडियो में सुनिधि ने कहा, 'आज मेरा गला बहुत खराब है. आज मेरी आवाज बहुत ज्यादा खराब है. लेकिन मुझे पता है कि आप लोग मेरे साथ हैं और मैं भी गाऊंगी. हे भगवान. ये मेरे साथ पहले कभी नहीं हुआ और ये शर्मिंदा करने वाला है. मुझे माफ कीजिएगा. मुझे थोड़ा हैवी फील हो रहा है. मैं हमेशा 100 परसेंट देना चाहती हूं. लेकिन दुर्भाग्य से... मैं कोशिश कर रही हूं. हो सकता है ये हमेशा की तरह न हो. तो प्लीज माफ कर दो. थैंक्यू इतने सारे प्यार के लिए.'

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by SanjanaAnisha_unplugged (@s_a_unplugged)

सुनिधि के इस जेस्चर को फैंस ने बहुत पंसद किया और प्यार दिया. फैंस ने उन्हें मोटिवेट भी किया. वहीं सुनिधि ने भी अपनी पूरी जान के साथ परफॉर्मेंस.

सुनिधि ने गाए ये गाने

सुनिधि की बात करें तो उन्होंने कई शानदार गाने गाए हैं. उनकी प्लेबैक सिंगिंग बहुत पसंद की जाती है. वहीं कॉन्सर्ट्स में भी वो जान फूंक देती हैं. उनके बेस्ट गानों की लिस्ट में गुन गुन गुना, तुझको ना देखूं तो, मुझसे शादी करोगी, रिश्ता दिलों का, पास बुलाती है, ऐसा क्यों मां, सामी सामी, दावत-ए-इश्क, क्रेजी किया रे, आजा नचले जैसे गाने शामिल हैं.

और पढ़ें
Published at : 09 Mar 2026 08:51 PM (IST)
Tags :
Sunidhi Chauhan
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

बॉलीवुड
लखनऊ कॉन्सर्ट में रोने लगीं सुनिधि चौहान, बोलीं- मुझे माफ करना, पहले ऐसा कभी नहीं हुआ
लखनऊ कॉन्सर्ट में रोने लगीं सुनिधि चौहान, बोलीं- मुझे माफ करना, पहले ऐसा कभी नहीं हुआ
बॉलीवुड
क्राइम थ्रिलर से लेकर फैमिली ड्रामा तक, इस हफ्ते थियेटर में धमाका करेंगी साउथ की ये चार फिल्में
क्राइम थ्रिलर से लेकर फैमिली ड्रामा तक, इस हफ्ते थियेटर में धमाका करेंगी साउथ की ये चार फिल्में
बॉलीवुड
दुबई की सड़कों पर एक्ट्रेस खुशी मुखर्जी के साथ हुई बदसलूकी, शख्स ने मारा थप्पड़, रोते हुए वीडियो में सुनाई आपबीती
दुबई की सड़कों पर एक्ट्रेस खुशी मुखर्जी के साथ हुई बदसलूकी, शख्स ने मारा थप्पड़, रोते हुए वीडियो में सुनाई आपबीती
बॉलीवुड
Dhurandhar 2 OTT: धुरंधर 2 ओटीटी पर कहां होगी रिलीज? रणवीर सिंह की एक्शन थ्रिलर को लेकर नया अपडेट
धुरंधर 2 ओटीटी पर कहां होगी रिलीज? रणवीर सिंह की एक्शन थ्रिलर को लेकर नया अपडेट
Advertisement

वीडियोज

Iran Israel War: क्या है Tomahawk मिसाइल जिसने ईरान में मचाई भयंकर तबाही? | Trump | Breaking
Bollywood News: ऐश्वर्या राय बच्चन और अभिषेक बच्चन ने ईशा अंबानी के साथ डांस किया, जिसका वीडियो वायरल हो गया
Rakesh Bedi ने ‘Dhurandhar: The Revenge’ और जमील जमाली के किरदार पर की खास बात
Man Atisundar:😮Raadhya को भगाने का 'dark' game, क्या अंधेरे से हार जाएगा Pratham का प्यार?
Khamenei की मौत के बाद Mojtaba के Supreme Leader बनने का खुला राज! | Iran-Israel War
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
T-20 वर्ल्डकप ट्रॉफी हनुमान मंदिर में लाई गई तो भड़के TMC सांसद कीर्ति आजाद, कहा- शेम ऑन टीम इंडिया
T-20 वर्ल्डकप ट्रॉफी हनुमान मंदिर में लाई गई तो भड़के कीर्ति आजाद, कहा- शेम ऑन टीम इंडिया
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद के विदेश जाने पर रोक! आशुतोष ब्रह्मचारी ने कोर्ट में दाखिल की अर्जी
शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद के विदेश जाने पर रोक! आशुतोष ब्रह्मचारी ने कोर्ट में दाखिल की अर्जी
विश्व
ईरान ने दागी बैलिस्टिक मिसाइल तो भड़का तुर्किए, कर दिया जंग में उतरने का ऐलान, समंदर में गिराई मिसाइल
ईरान ने दागी बैलिस्टिक मिसाइल तो भड़का तुर्किए, कर दिया जंग में उतरने का ऐलान, समंदर में गिराई मिसाइल
बॉलीवुड
दुबई की सड़कों पर एक्ट्रेस खुशी मुखर्जी के साथ हुई बदसलूकी, शख्स ने मारा थप्पड़, रोते हुए वीडियो में सुनाई आपबीती
दुबई की सड़कों पर एक्ट्रेस खुशी मुखर्जी के साथ हुई बदसलूकी, शख्स ने मारा थप्पड़, रोते हुए वीडियो में सुनाई आपबीती
क्रिकेट
गर्लफ्रेंड नहीं वाइफ कहिए, हार्दिक पांड्या ने खुलेआम कही दिल की बात; पूरी दुनिया को कर दिया हैरान
गर्लफ्रेंड नहीं वाइफ कहिए, हार्दिक पांड्या ने खुलेआम कही दिल की बात; पूरी दुनिया को कर दिया हैरान
हेल्थ
Liver Disease Warning Signs: हाथों में दिखें ये लक्षण तो तुरंत भागें डॉक्टर के पास, इग्नोर कर देंगे तो डैमेज हो जाएगा लिवर
हाथों में दिखें ये लक्षण तो तुरंत भागें डॉक्टर के पास, इग्नोर कर देंगे तो डैमेज हो जाएगा लिवर
जनरल नॉलेज
Lebanon Shia Population: लेबनान में किसकी है सरकार, इजरायल के निशाने पर क्यों है यह देश; जानें यहां कितने शिया मुसलमान?
लेबनान में किसकी है सरकार, इजरायल के निशाने पर क्यों है यह देश; जानें यहां कितने शिया मुसलमान?
इंडिया
मिडिल ईस्ट में जंग के बीच बेंगलुरु में कमर्शियल गैस सिलेंडर का संकट, कल से होटल रहेंगे बंद
मिडिल ईस्ट में जंग के बीच बेंगलुरु में कमर्शियल गैस सिलेंडर का संकट, कल से होटल रहेंगे बंद
ENT LIVE
18 साल बाद ‘Ari Ari’ की वापसी, Dhurandhar के trailer में बना सबसे बड़ा highlight
18 साल बाद ‘Ari Ari’ की वापसी, Dhurandhar के trailer में बना सबसे बड़ा highlight
ENT LIVE
Charak Review: The Kerala Story के Director फिल्म बनाने में हो गए Fail, Extremely Dissapointing
Charak Review: The Kerala Story के Director फिल्म बनाने में हो गए Fail, Extremely Dissapointing
ENT LIVE
Dhurandhar 2 Advance Booking शुरू: Premiere Shows 18 मार्च, 5:00 PM से
Dhurandhar 2 Advance Booking शुरू: Premiere Shows 18 मार्च, 5:00 PM से
ENT LIVE
Jab Khuli Kitaab :Pankaj Kapur और Dimple Kapadia की दिल छू लने वाली कहानी
Jab Khuli Kitaab :Pankaj Kapur और Dimple Kapadia की दिल छू लने वाली कहानी
ENT LIVE
Jab Khuli Kitaab: Pankaj Kapur और Dimple Kapadia की दिल छू लेने वाली कहानी
Jab Khuli Kitaab: Pankaj Kapur और Dimple Kapadia की दिल छू लेने वाली कहानी
Embed widget