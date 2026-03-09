हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Israel Iran WarIdeas of Indiaटी20 विश्व कप 2026राशिफलआईपीएल 2026फोटो गैलरीEventsINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़शिक्षानौकरीपुलिस में 800 पदों पर भर्ती का मौका, आवेदन शुरू; जानें कौन कर सकता है अप्लाई?

पुलिस में 800 पदों पर भर्ती का मौका, आवेदन शुरू; जानें कौन कर सकता है अप्लाई?

ओडिशा पुलिस ने 800 विशेष पुलिस अधिकारी पदों पर भर्ती के लिए आवेदन मांगे हैं. इच्छुक उम्मीदवार 30 मार्च 2026 तक ऑफलाइन आवेदन कर सकते हैं.

By : एबीपी लाइव | Updated at : 09 Mar 2026 02:49 PM (IST)
Preferred Sources

ओडिशा पुलिस ने राज्य में 800 विशेष पुलिस अधिकारी (SPO) पदों पर भर्ती के लिए आधिकारिक सूचना जारी की है. इस भर्ती के तहत योग्य उम्मीदवार ऑफलाइन माध्यम से आवेदन कर सकते हैं. इच्छुक उम्मीदवारों को तय समय के भीतर आवेदन पत्र भेजना होगा, क्योंकि आवेदन जमा करने की अंतिम तारीख 30 मार्च 2026 तय की गई है.

जारी सूचना के अनुसार, कुल 800 पदों पर भर्ती की जाएगी. ये पद अलग-अलग पुलिस रेंज और जिलों में भरे जाएंगे. सबसे अधिक पद भुवनेश्वर- कटक पुलिस आयुक्तालय में हैं, जहां 106 पद भरे जाएंगे. इसके अलावा सेंट्रल रेंज के कई जिलों में भी पद उपलब्ध हैं, जिनमें कटक, जगतसिंहपुर, जाजपुर, केंद्रपाड़ा, खुर्दा, नयागढ़ और पुरी शामिल हैं. इस रेंज में कुल 152 पद भरे जाएंगे.

इसी तरह आपातकालीन विभाग के तहत बालासोर, भद्रक और मयूरभंज जिलों में 90 पद रखे गए हैं. एनसीआर रेंज में ढेंकनाल, देवगढ़ और अंगुल जिलों में 61 पद भरे जाएंगे. पुलिस के उत्तरी रेंज में झारसुगुड़ा, बारगढ़, बोलंगीर, संबलपुर और सुबर्णपुर जिलों में कुल 95 पद हैं. वहीं पश्चिमी रेंज में क्योंझर, राउरकेला और सुंदरगढ़ जिलों में 85 पद रखे गए हैं.

दक्षिणी रेंज के बेरहामपुर, बौध, गजपति, गंजम और कंधमाल जिलों में 92 पद उपलब्ध हैं. इसके अलावा दक्षिण-पश्चिम रेंज में कालाहांडी, कोरापुट, मल्कानगिरी, नबरंगपुर, रायगढ़ और नुआपाड़ा जिलों में कुल 119 पद भरे जाएंगे.

कौन कर सकता है आवेदन?

इस भर्ती के लिए कुछ जरूरी शर्तें तय की गई हैं. सबसे पहले उम्मीदवार का ओडिशा राज्य का स्थायी निवासी होना जरूरी है. इसके साथ ही आवेदन करने वाले व्यक्ति की उम्र 65 साल से अधिक नहीं होनी चाहिए. उम्मीदवार को ओडिया भाषा पढ़ना, लिखना और बोलना आना चाहिए.

आवेदन करने वाले व्यक्ति का रिकॉर्ड भी साफ होना चाहिए. उसके खिलाफ किसी तरह का आपराधिक मामला नहीं होना चाहिए और उसे पहले किसी गंभीर विभागीय कार्रवाई में दोषी नहीं पाया गया हो. यदि उम्मीदवार शादीशुदा है, तो उसकी एक से अधिक पत्नियां नहीं होनी चाहिए. इसके अलावा यह भी जरूरी है कि उम्मीदवार पहले ओडिशा पुलिस में एएसआई, एसआर या इंस्पेक्टर जैसे पदों पर काम कर चुका हो.

कब और कैसे होगी परीक्षा?

इस भर्ती के लिए चयन प्रक्रिया 17 अप्रैल 2026 को आयोजित की जाएगी. यह प्रक्रिया सुबह 6:30 बजे भुवनेश्वर पुलिस कार्यालय में शुरू होगी. इस दौरान उम्मीदवारों की दस्तावेज जांच, लिखित परीक्षा और व्यक्तिगत साक्षात्कार लिया जाएगा. बोर्ड का कहना है कि सभी उम्मीदवारों को अपने जरूरी दस्तावेज साथ लाने होंगे, ताकि जांच के दौरान किसी तरह की परेशानी न हो.

ऐसे होगा अंतिम चयन

जो उम्मीदवार चिकित्सा जांच और शारीरिक परीक्षा पास कर लेंगे, उन्हें चयन बोर्ड के सामने बुलाया जाएगा. इसके बाद अंतिम चयन किया जाएगा. चयनित उम्मीदवारों को ओडिशा पुलिस की तय वर्दी और पहचान चिन्ह पहनने होंगे. आवेदन पत्र के साथ उम्मीदवारों को कुछ जरूरी दस्तावेज भी जमा करने होंगे.

यह भी पढ़ें: ट्रक चालक की बेटी ने पास की UPSC परीक्षा, तीन बार हुई फेल लेकिन फिर रच दिया इतिहास 

 

Education Loan Information:
Calculate Education Loan EMI

Published at : 09 Mar 2026 02:49 PM (IST)
Tags :
JObs Odisha Police SPO Recruitment 2026
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

नौकरी
पुलिस में 800 पदों पर भर्ती का मौका, आवेदन शुरू; जानें कौन कर सकता है अप्लाई?
पुलिस में 800 पदों पर भर्ती का मौका, आवेदन शुरू; जानें कौन कर सकता है अप्लाई?
नौकरी
बंद होने वाली है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में एप्लीकेशन विंडो, नौकरी पाने के लिए 13 मार्च तक करें अप्लाई
बंद होने वाली है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में एप्लीकेशन विंडो, नौकरी पाने के लिए 13 मार्च तक करें अप्लाई
नौकरी
इस साल 15 हजार से ज्यादा भर्ती करेगा SSC, जारी किया वैकेंसी चार्ट
इस साल 15 हजार से ज्यादा भर्ती करेगा SSC, जारी किया वैकेंसी चार्ट
नौकरी
पंजाब पुलिस में कॉन्स्टेबल भर्ती का नोटिफिकेशन जारी, 3 हजार से ज्यादा पदों के लिए करें अप्लाई
पंजाब पुलिस में कॉन्स्टेबल भर्ती का नोटिफिकेशन जारी, 3 हजार से ज्यादा पदों के लिए करें अप्लाई
Advertisement

वीडियोज

Sandeep Chaudhary: BJP की चाल पर प्रवक्ताओं का बड़ा विश्लेषण | Bihar |Nitish
Romana Isar Khan: ईरान के विरुद्ध अमेरिका का 'मिशन धर्मयुद्ध' | Iran-US-Israel War | Mahadangal
Iran Israel War: ईरान पर लगातार 'बम-बारूद' की बरसात! | Donald Trump | Khamenei | World War
UK07 Rider अनुराग डोभाल का एक्सीडेंट, मेंटल हेल्थ को लेकर पोस्ट के बाद कार क्रैश
Bollywood News: रैपर Badshah के नए गाने Tateeree पर मचा विवाद (08-03-2026)
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
क्यों जैन समुदाय को ठेस पहुंचाना चाहते हैं? प्याज और लहसुन को लेकर वकील की ये मांग सुन CJI को आया गुस्सा
क्यों जैन समुदाय को ठेस पहुंचाना चाहते हैं? प्याज और लहसुन को लेकर वकील की ये मांग सुन CJI को आया गुस्सा
दिल्ली NCR
Delhi Politics: दिल्ली में फिर होंगे विधानसभा चुनाव? AAP सांसद संजय की मांग से सियासी हलचल
दिल्ली में फिर होंगे विधानसभा चुनाव? AAP सांसद संजय की मांग से सियासी हलचल
बॉलीवुड
रणवीर सिंह की 'धुरंधर 2' करेगी रिकॉर्ड तोड़ कमाई? राकेश बेदी ने बताई इसके पीछे की वजह
रणवीर सिंह की 'धुरंधर 2' करेगी रिकॉर्ड तोड़ कमाई? राकेश बेदी ने बताई इसके पीछे की वजह
क्रिकेट
ईशान किशन पर टूटा था गमों का पहाड़, दो दिन पहले परिवार में हुईं 2 मौतें; फिर भी देश को जिताया वर्ल्ड कप
ईशान पर टूटा था गमों का पहाड़, परिवार में हुईं 2 मौतें; फिर भी देश को जिताया वर्ल्ड कप
ट्रेंडिंग
टी20 वर्ल्ड कप 2026 जीतने के बाद टीम इंडिया का जश्न, स्टेडियम से वायरल हुए 5 डांस वीडियो
टी20 वर्ल्ड कप 2026 जीतने के बाद टीम इंडिया का जश्न, स्टेडियम से वायरल हुए 5 डांस वीडियो
शिक्षा
नेपाल चुनाव में छाए JNU से पढ़े अमरेश सिंह, जानें किस चीज में की है पढ़ाई?
नेपाल चुनाव में छाए JNU से पढ़े अमरेश सिंह, जानें किस चीज में की है पढ़ाई?
यूटिलिटी
इस सरकारी स्कीम में मिलता है FD से ज्यादा रिटर्न, पेंशन का भी हो जाता है जुगाड़
इस सरकारी स्कीम में मिलता है FD से ज्यादा रिटर्न, पेंशन का भी हो जाता है जुगाड़
इंडिया
'देश की 65 करोड़ माताओं, बहनों और बेटियों को लगना चाहिए कि...', CJI की कौन सी बात सुनकर महिला वकीलों ने जोर से बजाईं तालियां?
'देश की 65 करोड़ माताओं, बहनों और बेटियों को लगना चाहिए कि...', CJI की कौन सी बात सुनकर महिला वकीलों ने जोर से बजाईं तालियां?
ENT LIVE
18 साल बाद ‘Ari Ari’ की वापसी, Dhurandhar के trailer में बना सबसे बड़ा highlight
18 साल बाद ‘Ari Ari’ की वापसी, Dhurandhar के trailer में बना सबसे बड़ा highlight
ENT LIVE
Charak Review: The Kerala Story के Director फिल्म बनाने में हो गए Fail, Extremely Dissapointing
Charak Review: The Kerala Story के Director फिल्म बनाने में हो गए Fail, Extremely Dissapointing
ENT LIVE
Dhurandhar 2 Advance Booking शुरू: Premiere Shows 18 मार्च, 5:00 PM से
Dhurandhar 2 Advance Booking शुरू: Premiere Shows 18 मार्च, 5:00 PM से
ENT LIVE
Jab Khuli Kitaab :Pankaj Kapur और Dimple Kapadia की दिल छू लने वाली कहानी
Jab Khuli Kitaab :Pankaj Kapur और Dimple Kapadia की दिल छू लने वाली कहानी
ENT LIVE
Jab Khuli Kitaab: Pankaj Kapur और Dimple Kapadia की दिल छू लेने वाली कहानी
Jab Khuli Kitaab: Pankaj Kapur और Dimple Kapadia की दिल छू लेने वाली कहानी
Embed widget