हिंदी न्यूज़शिक्षानौकरीबिहार में सरकारी नौकरी का मौका, पुलिस कॉन्स्टेबल से लेकर सिविल जज के पदों पर भर्ती

बिहार में सरकारी नौकरी का मौका, पुलिस कॉन्स्टेबल से लेकर सिविल जज के पदों पर भर्ती

बिहार में सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए अच्छी खबर है. पुलिस कॉन्स्टेबल ऑपरेटर, प्रॉसिक्यूशन ऑफिसर और सिविल जज के कुल 1466 पदों पर भर्ती निकली है.

By : रजनी उपाध्याय | Updated at : 09 Mar 2026 05:41 PM (IST)
बिहार में अलग-अलग विभागों में कई पदों पर भर्ती निकली है. पुलिस विभाग से लेकर न्यायिक सेवा तक कई पदों पर आवेदन मांगे गए हैं. जो भी उम्मीदवार इन भर्तियों के लिए जरूरी योग्यता रखते हैं, वे आवेदन करके सरकारी नौकरी पाने का मौका हासिल कर सकते हैं.

इन भर्तियों के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और इच्छुक उम्मीदवार तय समय के भीतर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं. ध्यान देने वाली बात यह है कि इन सभी भर्तियों के लिए आवेदन केवल ऑनलाइन ही स्वीकार किए जाएंगे. ऑफलाइन या किसी अन्य तरीके से भेजे गए आवेदन मान्य नहीं होंगे.

किन पदों पर हो रही भर्ती

बिहार में इस समय तीन प्रमुख पदों पर भर्ती की प्रक्रिया चल रही है. इनमें पुलिस कॉन्स्टेबल ऑपरेटर, प्रॉसिक्यूशन ऑफिसर और सिविल जज के पद शामिल हैं. पुलिस विभाग में पुलिस कॉन्स्टेबल ऑपरेटर के 993 पदों पर भर्ती निकाली गई है. इसके अलावा बिहार प्रॉसिक्यूशन ऑफिसर के 300 पदों और बिहार सिविल जज के 173 पदों पर भी आवेदन मांगे गए हैं. इन तीनों भर्तियों के लिए आवेदन की अंतिम तिथि अलग-अलग तय की गई है, इसलिए उम्मीदवारों को समय रहते आवेदन करना जरूरी है.

आवेदन की अंतिम डेट

पुलिस कॉन्स्टेबल ऑपरेटर भर्ती 2026 के लिए आवेदन की अंतिम तिथि 31 मार्च 2026 रखी गई है. वहीं बिहार प्रॉसिक्यूशन ऑफिसर भर्ती 2026 के लिए उम्मीदवार 20 मार्च 2026 तक आवेदन कर सकते हैं. इसके अलावा बिहार सिविल जज भर्ती के लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि 18 मार्च 2026 तय की गई है. उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे अंतिम तिथि का इंतजार करने के बजाय समय रहते आवेदन कर लें, ताकि किसी तकनीकी समस्या के कारण परेशानी न हो.

पुलिस कॉन्स्टेबल ऑपरेटर के लिए योग्यता

पुलिस कॉन्स्टेबल ऑपरेटर पद के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवार का 12वीं पास होना जरूरी है. उम्मीदवार ने किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से इंटरमीडिएट या उसके बराबर की परीक्षा पास की हो.

इसके साथ ही सामान्य वर्ग के उम्मीदवारों के लिए गणित, भौतिक विज्ञान और रसायन विज्ञान में कम से कम 50 प्रतिशत अंक होना जरूरी है. वहीं अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के लिए 45 प्रतिशत अंक तय किए गए हैं. आयु सीमा की बात करें तो उम्मीदवार की न्यूनतम उम्र 18 साल और अधिकतम उम्र 25 साल होनी चाहिए. आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को सरकारी नियमों के अनुसार उम्र में छूट दी जाएगी.

प्रॉसिक्यूशन ऑफिसर के लिए जरूरी योग्यता

बिहार प्रॉसिक्यूशन ऑफिसर पद के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवार का एलएलबी पास होना अनिवार्य है. इसके साथ ही उम्मीदवार का वकील के रूप में प्रैक्टिस करने के लिए बार काउंसिल में रजिस्ट्रेशन होना भी जरूरी है. इस पद के लिए उम्मीदवार की न्यूनतम उम्र 18 साल और अधिकतम उम्र 37 साल तय की गई है. आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को इसमें भी नियमों के अनुसार छूट मिलेगी.

यह भी पढ़ें - रेलटेल में मैनेजर बनने का मौका, योग्य अभ्यर्थियों को 1.80 लाख तक मिलेगा वेतन

सिविल जज के लिए योग्यता

बिहार सिविल जज पद के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवार के पास किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कानून की डिग्री होना जरूरी है. इसके अलावा उम्मीदवार के पास कम से कम तीन साल का कार्य अनुभव होना चाहिए. इस पद के लिए आयु सीमा 22 साल से 35 साल के बीच तय की गई है. आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को आयु सीमा में छूट दी जाएगी.

कैसे करें आवेदन

इन सभी भर्तियों के लिए आवेदन प्रक्रिया पूरी तरह ऑनलाइन रखी गई है. उम्मीदवार संबंधित विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आवेदन फॉर्म भर सकते हैं. सिविल जज भर्ती के लिए आवेदन बीपीएससी की आधिकारिक वेबसाइट bpsc.bihar.gov.in के माध्यम से किया जा सकता है. वहीं अन्य भर्तियों से जुड़ी जानकारी भी संबंधित वेबसाइट पर उपलब्ध है. आवेदन करते समय उम्मीदवारों को अपनी शैक्षणिक जानकारी, पहचान से जुड़े दस्तावेज और जरूरी प्रमाण पत्र सही तरीके से अपलोड करने होंगे.

यह भी पढ़ें -  दिल्ली यूनिवर्सिटी के इस कॉलेज में निकली 50 से ज्यादा पदों पर भर्ती, जानें कहां करना होगा अप्लाई?

About the author रजनी उपाध्याय

रजनी उपाध्याय बीते करीब छह वर्षों से पत्रकारिता की दुनिया में सक्रिय हैं. उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखने वाली रजनी ने आगरा विश्वविद्यालय से पोस्ट ग्रेजुएशन किया है. बचपन से ही पढ़ने-लिखने में गहरी रुचि थी और यही रुचि उन्हें मीडिया की दुनिया तक ले आई.

अपने छह साल के पत्रकारिता सफर में रजनी ने कई प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में काम किया. उन्होंने न्यूज, एंटरटेनमेंट और एजुकेशन जैसे प्रमुख वर्टिकल्स में अपनी पहचान बनाई. हर विषय में गहराई से उतरना और तथ्यों के साथ-साथ भावनाओं को भी समझना, उनकी पत्रकारिता की खासियत रही है. उनके लिए पत्रकारिता सिर्फ खबरें लिखना नहीं, बल्कि समाज की धड़कन को शब्दों में ढालने की एक कला है.

रजनी का मानना है कि एक अच्छी स्टोरी सिर्फ हेडलाइन नहीं बनाती, बल्कि पाठकों के दिलों को छूती है. वर्तमान में वे एबीपी लाइव में कार्यरत हैं, जहां वे एजुकेशन और एग्रीकल्चर जैसे अहम सेक्टर्स को कवर कर रही हैं.

दोनों ही क्षेत्र समाज की बुनियादी जरूरतों से जुड़े हैं और रजनी इन्हें बेहद संवेदनशीलता और जिम्मेदारी के साथ संभालती हैं. खाली समय में रजनी को संगीत सुनना और किताबें पढ़ना पसंद है. ये न केवल उन्हें मानसिक सुकून देते हैं, बल्कि उनकी रचनात्मकता को भी ऊर्जा प्रदान करते हैं.
Read
Published at : 09 Mar 2026 05:41 PM (IST)
JOB Bihar Police Constable Operator Recruitment 2026 BPSC APO Recruitment 2026
