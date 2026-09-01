GATE 1983 से 2027 तक, जानें 40 साल में कितना बदल गया एग्जाम

वहीं शुरुआत में गेट को मुख्य रूप से IITs और IISc में पोस्ट ग्रेजुएट इंजीनियरिंग प्रोग्राम में एडमिशन के लिए योग्यता परीक्षा के तौर पर देखा गया था. गेट क्वालीफाई करने वाले छात्रों को एडमिशन के बाद स्कॉलरशिप से भी जोड़ा गया था. अब गेट स्कोर का इस्तेमाल कई तरह के हायर एजुकेशनल प्रोग्राम में किया जाता है. वैध गेट स्कोर के जरिए मास्टर डिग्री और डॉक्टोरल प्रोग्राम में एडमिशन लिया जा सकता है. क्वालिफाइड उम्मीदवारों को वित्तीय सहायता पाने का अवसर भी मिलता है. इसके अलावा पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग भर्ती के लिए भी गेट स्कोर का इस्तेमाल करती है.