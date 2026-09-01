Explainer#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीशिक्षाGATE 1983 से 2027 तक, जानें 40 साल में कितना बदल गया एग्जाम

GATE 1983 से 2027 तक, जानें 40 साल में कितना बदल गया एग्जाम

गेट परीक्षा की शुरुआत 1983 में हुई थी, तब इसका स्वरूप बहुत अलग था. उस समय गेट का मकसद IITs और IISc में पोस्ट ग्रेजुएट इंजीनियरिंग प्रोग्राम में एडमिशन के लिए स्टूडेंट्स का सिलेक्शन करना था.

Written By : कविता गाडरी  | Updated at : 01 Sep 2026 06:17 PM (IST)
गेट परीक्षा की शुरुआत 1983 में हुई थी, तब इसका स्वरूप बहुत अलग था. उस समय गेट का मकसद IITs और IISc में पोस्ट ग्रेजुएट इंजीनियरिंग प्रोग्राम में एडमिशन के लिए स्टूडेंट्स का सिलेक्शन करना था.

ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट इन इंजीनियरिंग आज देश की प्रमुख प्रवेश परीक्षा में शामिल है. लेकिन जब इस परीक्षा की शुरुआत 1983 में हुई थी, तब इसका स्वरूप आज से बहुत अलग था. उस समय गेट का मकसद मुख्य रूप से IITs और IISc में पोस्ट ग्रेजुएट इंजीनियरिंग प्रोग्राम में एडमिशन के लिए स्टूडेंट्स का सिलेक्शन करना था.  वहीं करीब 4 दशक से ज्यादा समय में इस परीक्षा का दायरा लगातार बढ़ा है और अब इसमें इंजीनियरिंग के साथ कई दूसरे विषय भी शामिल हैं.

1/9
वहीं आपको बता दें कि GATE 2027 का आयोजन आईआईटी मद्रास की ओर से किया जाएगा. इस बार परीक्षा में कुल 30 टेस्ट पेपर होंगे. उम्मीदवारों को निर्धारित प्रोग्राम के अनुसार एक या दो पेपर चुनने का ऑप्शन मिलेगा. वहीं रोबोटिक्स और ऑटोमेशन को नए टेस्ट पेपर के तौर पर शामिल किया गया है. ऐसे में 1983 की दो पेपर वाली परीक्षा से लेकर 2027 के 30 पेपर वाले कंप्यूटर आधारित एग्जाम तक का सफर बहुत बड़ा बदलाव दिखता है.
वहीं आपको बता दें कि GATE 2027 का आयोजन आईआईटी मद्रास की ओर से किया जाएगा. इस बार परीक्षा में कुल 30 टेस्ट पेपर होंगे. उम्मीदवारों को निर्धारित प्रोग्राम के अनुसार एक या दो पेपर चुनने का ऑप्शन मिलेगा. वहीं रोबोटिक्स और ऑटोमेशन को नए टेस्ट पेपर के तौर पर शामिल किया गया है. ऐसे में 1983 की दो पेपर वाली परीक्षा से लेकर 2027 के 30 पेपर वाले कंप्यूटर आधारित एग्जाम तक का सफर बहुत बड़ा बदलाव दिखता है.
2/9
दरअसल पहली बार गेट परीक्षा 26 फरवरी 1983 को आयोजित की गई थी. उस समय परीक्षा में दो पेपर होते थे और इसे मुख्य रूप से IITs और IISc में पोस्ट ग्रेजुएट इंजीनियरिंग पढ़ाई के लिए तैयार किया गया था. उस समय परीक्षा को इंजीनियरिंग और साइंस की दो धाराओं में बांटा गया था.
दरअसल पहली बार गेट परीक्षा 26 फरवरी 1983 को आयोजित की गई थी. उस समय परीक्षा में दो पेपर होते थे और इसे मुख्य रूप से IITs और IISc में पोस्ट ग्रेजुएट इंजीनियरिंग पढ़ाई के लिए तैयार किया गया था. उस समय परीक्षा को इंजीनियरिंग और साइंस की दो धाराओं में बांटा गया था.
3/9
इंजीनियरिंग स्ट्रीम में पेपर 1 जनरल इंजीनियरिंग साइंस का था, जबकि पेपर 2 उम्मीदवार की चुनी हुई इंजीनियरिंग शाखा से संबंधित होता था. पहले पेपर का  वेटेज 40 प्रतिशत और दूसरे पेपर का 60 प्रतिशत था. उस समय उम्मीदवार एरोनॉटिकल, एग्रीकल्चर, आर्किटेक्चर, केमिकल, सिविल, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, मैकेनिक, मेटालर्जिकल, माइनिंग, नवल आर्किटेक्चर, प्रोडक्शन एंड इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग और टेक्सटाइल इंजीनियरिंग जैसे सब्जेक्ट में पेपर चुन सकते थे.
इंजीनियरिंग स्ट्रीम में पेपर 1 जनरल इंजीनियरिंग साइंस का था, जबकि पेपर 2 उम्मीदवार की चुनी हुई इंजीनियरिंग शाखा से संबंधित होता था. पहले पेपर का  वेटेज 40 प्रतिशत और दूसरे पेपर का 60 प्रतिशत था. उस समय उम्मीदवार एरोनॉटिकल, एग्रीकल्चर, आर्किटेक्चर, केमिकल, सिविल, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, मैकेनिक, मेटालर्जिकल, माइनिंग, नवल आर्किटेक्चर, प्रोडक्शन एंड इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग और टेक्सटाइल इंजीनियरिंग जैसे सब्जेक्ट में पेपर चुन सकते थे.
4/9
वहीं 1983 की गेट परीक्षा एक ही दिन में आयोजित की गई थी. पेपर 1 सुबह 9 बजे से 11 बजे तक और पेपर 2 दोपहर 1 बजे से शाम 4 बजे तक हुआ था. जिसका मतलब है कि परीक्षा का पूरा शेड्यूल एक ही दिन में पूरा हो जाता था. इसके मुकाबले गेट 2027 को कई दिनों में आयोजित किया जाएगा. परीक्षा 6, 7, 13, 14, 20 और 21 फरवरी 2027 को होगी.
वहीं 1983 की गेट परीक्षा एक ही दिन में आयोजित की गई थी. पेपर 1 सुबह 9 बजे से 11 बजे तक और पेपर 2 दोपहर 1 बजे से शाम 4 बजे तक हुआ था. जिसका मतलब है कि परीक्षा का पूरा शेड्यूल एक ही दिन में पूरा हो जाता था. इसके मुकाबले गेट 2027 को कई दिनों में आयोजित किया जाएगा. परीक्षा 6, 7, 13, 14, 20 और 21 फरवरी 2027 को होगी.
5/9
इसके अलावा आज गेट का आवेदन पूरी तरह ऑनलाइन किया जाता है, लेकिन 1983 में आवेदन की प्रक्रिया पूरी तरह ऑफलाइन थी. उम्मीदवारों काे आवेदन फाॅर्म प्राप्त करने के लिए 5 रुपये का इंडियन पोस्ट और अपने एड्रेस वाला स्टांप लगा लिफाफा भेजना पड़ता था.
इसके अलावा आज गेट का आवेदन पूरी तरह ऑनलाइन किया जाता है, लेकिन 1983 में आवेदन की प्रक्रिया पूरी तरह ऑफलाइन थी. उम्मीदवारों काे आवेदन फाॅर्म प्राप्त करने के लिए 5 रुपये का इंडियन पोस्ट और अपने एड्रेस वाला स्टांप लगा लिफाफा भेजना पड़ता था.
6/9
इसके बाद भरा हुआ आवेदन फाॅर्म 45 रुपये के रजिस्ट्रेशन फीस के डिमांड ड्राफ्ट के साथ संबंधित IITs और IISc को डाक के जरिए भेजा जाता था. एडमिट कार्ड भी उम्मीदवारों को डाक से मिलता था. अगर 15 फरवरी 1983 तक किसी उम्मीदवार को एडमिट कार्ड नहीं मिलता था, तो उसे संबंधित गेट अध्यक्ष से कांटेक्ट करने के निर्देश दिए गए थे.  वहीं अब प्रक्रिया पूरी तरह डिजिटल हो चुकी है. गेट 2027 के लिए उम्मीदवार गेट ऑनलाइन एप्लीकेशन प्रोसेसिंग सिस्टम के माध्यम से आवेदन करेंगे. फोटो, सिग्नेचर भी ऑनलाइन अपलोड किए जाएंगे.
इसके बाद भरा हुआ आवेदन फाॅर्म 45 रुपये के रजिस्ट्रेशन फीस के डिमांड ड्राफ्ट के साथ संबंधित IITs और IISc को डाक के जरिए भेजा जाता था. एडमिट कार्ड भी उम्मीदवारों को डाक से मिलता था. अगर 15 फरवरी 1983 तक किसी उम्मीदवार को एडमिट कार्ड नहीं मिलता था, तो उसे संबंधित गेट अध्यक्ष से कांटेक्ट करने के निर्देश दिए गए थे.  वहीं अब प्रक्रिया पूरी तरह डिजिटल हो चुकी है. गेट 2027 के लिए उम्मीदवार गेट ऑनलाइन एप्लीकेशन प्रोसेसिंग सिस्टम के माध्यम से आवेदन करेंगे. फोटो, सिग्नेचर भी ऑनलाइन अपलोड किए जाएंगे.
7/9
गेट के शुरुआती दौर में उम्मीदवारों को एक ही डिसिप्लिन स्पेसिफिक पेपर टू चुनना होता था. अब परीक्षा में उम्मीदवारों को ज्यादा ऑप्शन दिए गए हैं. गेट 2027 में उम्मीदवार अधिकतम दो टेस्ट पेपर के लिए परीक्षा दे सकते हैं. हालांकि दो पेपर चुनने के लिए निर्धारित पेपर कांबिनेशन का पालन करना होगा. दोनों पेपर आवेदन में शामिल करने होंगे. परीक्षा सेक्शनल पेपर्स में भी समय के साथ बदलाव हुआ. गेट 2027 में इंजीनियरिंग साइंस, ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंस और लाइफ साइंस के कोड सेक्शन में बदलाव किया गया है.
गेट के शुरुआती दौर में उम्मीदवारों को एक ही डिसिप्लिन स्पेसिफिक पेपर टू चुनना होता था. अब परीक्षा में उम्मीदवारों को ज्यादा ऑप्शन दिए गए हैं. गेट 2027 में उम्मीदवार अधिकतम दो टेस्ट पेपर के लिए परीक्षा दे सकते हैं. हालांकि दो पेपर चुनने के लिए निर्धारित पेपर कांबिनेशन का पालन करना होगा. दोनों पेपर आवेदन में शामिल करने होंगे. परीक्षा सेक्शनल पेपर्स में भी समय के साथ बदलाव हुआ. गेट 2027 में इंजीनियरिंग साइंस, ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंस और लाइफ साइंस के कोड सेक्शन में बदलाव किया गया है.
8/9
1983 में गेट की परीक्षा प्रिंटेड प्रश्न पत्र और कागज आधारित प्रक्रिया के जरिए होती थी. उस समय उम्मीदवारों को अपना स्लाइड रूल और इंस्ट्रूमेंट बॉक्स लाने की बात कही गई थी. इलेक्ट्रॉनिक कैलकुलेटर के इस्तेमाल की भी अनुमति थी, वहीं आज गेट पूरी तरह कंप्यूटर आधारित परीक्षा है. गेट 2027 के हर एक पेपर के लिए कुल 100 अंक निर्धारित है. इनमें 15 अंक जनरल एप्टीट्यूड के होंगे, जबकि बाकी 85 अंक संबंधित टेस्ट पेपर के सिलेबस से जुड़े होंगे.
1983 में गेट की परीक्षा प्रिंटेड प्रश्न पत्र और कागज आधारित प्रक्रिया के जरिए होती थी. उस समय उम्मीदवारों को अपना स्लाइड रूल और इंस्ट्रूमेंट बॉक्स लाने की बात कही गई थी. इलेक्ट्रॉनिक कैलकुलेटर के इस्तेमाल की भी अनुमति थी, वहीं आज गेट पूरी तरह कंप्यूटर आधारित परीक्षा है. गेट 2027 के हर एक पेपर के लिए कुल 100 अंक निर्धारित है. इनमें 15 अंक जनरल एप्टीट्यूड के होंगे, जबकि बाकी 85 अंक संबंधित टेस्ट पेपर के सिलेबस से जुड़े होंगे.
9/9
वहीं शुरुआत में गेट को मुख्य रूप से IITs और IISc में पोस्ट ग्रेजुएट इंजीनियरिंग प्रोग्राम में एडमिशन के लिए योग्यता परीक्षा के तौर पर देखा गया था. गेट क्वालीफाई करने वाले छात्रों को एडमिशन के बाद स्कॉलरशिप से भी जोड़ा गया था. अब गेट स्कोर का इस्तेमाल कई तरह के हायर एजुकेशनल प्रोग्राम में किया जाता है. वैध गेट स्कोर के जरिए मास्टर डिग्री और डॉक्टोरल प्रोग्राम में एडमिशन लिया जा सकता है. क्वालिफाइड उम्मीदवारों को वित्तीय सहायता पाने का अवसर भी मिलता है. इसके अलावा पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग भर्ती के लिए भी गेट स्कोर का इस्तेमाल करती है. 
वहीं शुरुआत में गेट को मुख्य रूप से IITs और IISc में पोस्ट ग्रेजुएट इंजीनियरिंग प्रोग्राम में एडमिशन के लिए योग्यता परीक्षा के तौर पर देखा गया था. गेट क्वालीफाई करने वाले छात्रों को एडमिशन के बाद स्कॉलरशिप से भी जोड़ा गया था. अब गेट स्कोर का इस्तेमाल कई तरह के हायर एजुकेशनल प्रोग्राम में किया जाता है. वैध गेट स्कोर के जरिए मास्टर डिग्री और डॉक्टोरल प्रोग्राम में एडमिशन लिया जा सकता है. क्वालिफाइड उम्मीदवारों को वित्तीय सहायता पाने का अवसर भी मिलता है. इसके अलावा पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग भर्ती के लिए भी गेट स्कोर का इस्तेमाल करती है. 
Published at : 01 Sep 2026 06:17 PM (IST)
Tags :
Education News GATE 1983 Vs 2027

शिक्षा फोटो गैलरी

Sponsored Links by Taboola
Advertisement
Advertisement
ज्वॉइन वॉट्सऐप चैनल
ज्वॉइन टेलिग्राम चैनल
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

शिक्षा
UP में 12वीं पास महिलाओं के लिए आंगनवाड़ी में भर्ती, हजारों पदों पर आवेदन का मौका
UP में 12वीं पास महिलाओं के लिए आंगनवाड़ी में भर्ती, हजारों पदों पर आवेदन का मौका
शिक्षा
बगैर प्रमोशन तहसीलदार से कैसे बनें डीएम? ये तरीका आएगा काम
बगैर प्रमोशन तहसीलदार से कैसे बनें डीएम? ये तरीका आएगा काम
शिक्षा
GDS के 23757 पदों पर आवेदन शुरू, 10वीं पास ऐसे करें अप्लाई 
GDS के 23757 पदों पर आवेदन शुरू, 10वीं पास ऐसे करें अप्लाई 
शिक्षा
भारत का सबसे महंगा स्कूल कौन-सा, वहां कितनी है LKG की फीस
भारत का सबसे महंगा स्कूल कौन-सा, वहां कितनी है LKG की फीस?
Advertisement

वीडियोज

MC Square ने Arrange Marriage पर लगाई मुहर, बोले- प्यार में इंतजार और तड़प जरूरी है
Batwara 1947 पर Shabana Azmi की Theory से भिड़े Rajkumar Santoshi, Sunny Deol के किरदार पर बहस
Tej Pratap Yadav का बड़ा दावा, बोले- जान को खतरा, PA पर भी लगाए गंभीर आरोप
Mirzapur: The Movie को मिला A Certificate, 3 घंटे 17 मिनट के Runtime ने बढ़ाया Excitement
Bigg Boss 20 में Aamir Khan के भाई Faissal Khan की एंट्री? सामने आई बड़ी खबर

फोटो गैलरी

ट्रेडिंग ओपीनियन

दिनेश प्रताप सिंह
दिनेश प्रताप सिंह
जेपीएनआईसी को संजीवनी पर हायतौबा क्यों?
Opinion
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
शहबाज शरीफ का यूटर्न, पहले फोटो से पीएम मोदी को किया गायब और फिर...
शहबाज शरीफ का यूटर्न, पहले फोटो से पीएम मोदी को किया गायब और फिर...
बिहार
'जल्द ही आतंकवादी तुम्हें...', चिराग पासवान को मिली जान से मारने की धमकी
'जल्द ही आतंकवादी तुम्हें...', चिराग पासवान को मिली जान से मारने की धमकी
इंडिया
'BJP और 'वोट चोरी आयोग' के तरीके...', राहुल गांधी का केन्द्र-EC पर बड़ा हमला
'BJP और 'वोट चोरी आयोग' के तरीके...', राहुल गांधी का केन्द्र-EC पर बड़ा हमला
क्रिकेट
पाकिस्तान की नई टीम का एलान, आधे दर्जन नए चेहरों को मिला मौका
पाकिस्तान की नई टीम का एलान, आधे दर्जन नए चेहरों को मिला मौका
साउथ सिनेमा
ममिता बैजू की तबीयत हुई खराब, हॉस्पिटल में एडमिट, डॉक्टर ने दी बेड रेस्ट की सलाह
ममिता बैजू की तबीयत हुई खराब, हॉस्पिटल में एडमिट, डॉक्टर ने दी बेड रेस्ट की सलाह
इंडिया
ममता बनर्जी की भतीजी ने की आत्महत्या, घर में फंदे में लटका मिला शव
ममता बनर्जी की भतीजी ने की आत्महत्या, घर में फंदे में लटका मिला शव
इंडिया
SC के फैसले पर सौरव दास ने जोड़े हाथ, CJI ने की तारीफ
SC के फैसले पर सौरव दास ने जोड़े हाथ, CJI ने की तारीफ
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
अजय राय ने CM योगी के खिलाफ दाखिल किया मानहानि का मुकदमा, जानें क्यों पहुंचे कोर्ट?
अजय राय ने CM योगी के खिलाफ दाखिल किया मानहानि का मुकदमा, जानें क्यों पहुंचे कोर्ट?
ABP NEWS
कॉलेज प्रिंसिपल के ऑफ़िस से ज़बरदस्ती हटाई गई PM मोदी की तस्वीर, वीडियो वायरल हुआ।
कॉलेज प्रिंसिपल के ऑफ़िस से ज़बरदस्ती हटाई गई PM मोदी की तस्वीर, वीडियो वायरल हुआ।
ABP NEWS
SDM ऑफिस के बाहर समर्थकों के बीच लाठी-डंडों से हुई झड़प का लाइव फुटेज।
SDM ऑफिस के बाहर समर्थकों के बीच लाठी-डंडों से हुई झड़प का लाइव फुटेज।
ABP NEWS
चोरी करने से पहले सांप ने शिवलिंग के सामने सिर झुकाया; वीडियो वायरल हुआ।
चोरी करने से पहले सांप ने शिवलिंग के सामने सिर झुकाया; वीडियो वायरल हुआ।
ABP NEWS
प्रसाद बेचने की होड़ में दुकानदार आपस में ही भिड़ गए।
प्रसाद बेचने की होड़ में दुकानदार आपस में ही भिड़ गए।
ABP NEWS
नीतीश कुमार को शॉल ओढ़ाने आए डॉक्टर के साथ उन्होंने क्या किया? वीडियो वायरल हो गया।
नीतीश कुमार को शॉल ओढ़ाने आए डॉक्टर के साथ उन्होंने क्या किया? वीडियो वायरल हो गया।
Embed widget