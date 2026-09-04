पढ़ लिखकर क्या करोगी से IAS बनने तक, जानें श्वेता अग्रवाल की प्रेरणादायक कहानी

दरअसल हुगली जिले के भद्रेश्वर के साधारण परिवार में पली-बढ़ी श्वेता के पिता किराने की दुकान चलाते थे. परिवार में शुरुआत से लड़कियों की पढ़ाई को लेकर उत्साह नहीं था और उनके जन्म के समय परिवार बेटी की उम्मीद कर रहा था. इसके बावजूद उनके माता-पिता ने बेटी की पढ़ाई में कोई कमी नहीं आने दी. श्वेता ने अच्छी पढ़ाई, नौकरी की और फिर अपने प्रशासनिक अधिकारी बनने के सपने को पूरा करने के लिए नौकरी तक छोड़ दी. इसके बाद शुरू हुआ उनका यूपीएससी का ऐसा सफर, जिसमें उन्हें एक बार नहीं तीन बार परीक्षा पास करनी पड़ी. तब जाकर आईएएस बनने का सपना पूरा हुआ.