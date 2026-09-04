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पढ़ लिखकर क्या करोगी से IAS बनने तक, जानें श्वेता अग्रवाल की प्रेरणादायक कहानी
हुगली जिले के भद्रेश्वर के साधारण परिवार में पली-बढ़ी श्वेता ने समाज की बंदिशों को तोड़ कर अपना आईएएस बनने का सपना पूरा किया. आईएएस बनने से पहले भी श्वेता ने दो बार यूपीएससी की परीक्षा पास की थी.
पढ़ लिख कर क्या करोगी, आखिर में तो चौका-बर्तन ही करना है. ऐसी लाइन अक्सर हमारे समाज में लड़कियों को सुनने को मिलती है. वहीं ऐसी ही बातें पश्चिम बंगाल की श्वेता अग्रवाल ने भी पढ़ाई के दौरान अपने आसपास के लोगों से सुनी थी. उस समय किसी ने नहीं सोचा था कि यही लड़की एक दिन देश की सबसे कठिन परीक्षाओं में से एक यूपीएससी को बार-बार पास करके आईएएस अधिकारी बनेगी. एक साधारण परिवार से आने वाली श्वेता ने सामाजिक सोच, शादी के दबाव और शुरुआती सफलताओं के बीच अपने टारगेट को नहीं छोड़ा.
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Published at : 04 Sep 2026 10:08 AM (IST)
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