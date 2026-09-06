एक्सप्लोरर
जानिए 125 साल पुराने बिहार के उस स्कूल के बारे में, जहां से पढ़े हैं कई MP-MLAs
बिहार का 125 साल से ज्यादा पुराना वाॅटसन हाई स्कूल आज भी अपने पुराने भवन के साथ मजबूती से खड़ा है. यह स्कूल आज भी जिले की शैक्षणिक, प्रशासनिक और खेल गतिविधियों में खास भूमिका निभा रहा है.
बिहार के मधुबनी में एक ऐसा स्कूल है, जिसकी पहचान सिर्फ पढ़ाई तक सीमित नहीं है. बिहार का 125 साल से ज्यादा पुराना वाॅटसन हाई स्कूल आज भी अपने पुराने भवन के साथ मजबूती से खड़ा है. कभी मधुबनी और आसपास के इलाकों के छात्रों के लिए शिक्षा का प्रमुख केंद्र रहा यह स्कूल आज भी जिले की शैक्षणिक, प्रशासनिक और खेल गतिविधियों में खास भूमिका निभा रहा है. यह वजह है कि न सिर्फ मधुबनी बल्कि पूरे बिहार में स्कूल को एक अलग पहचान मिली हुई है.
1/7
2/7
3/7
4/7
5/7
6/7
7/7
Published at : 06 Sep 2026 09:43 AM (IST)
शिक्षा
7 Photos
फेल होने के बाद बिना कोचिंग IAS बनी किसान की बेटी, 23वीं रैंक के लिए ऐसे की 'तपस्या'
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
शिक्षा
यूके में पढ़ाई होगी महंगी? स्टूडेंट वीजा के लिए बढ़ी फंड की डिमांड
शिक्षा
NTA की तर्ज पर राजस्थान में बनेगी STA, कई बड़ी परीक्षाएं कराएगी एजेंसी
शिक्षा
MCD स्कूलों में शिक्षा और खेल का नया मॉडल: 24 स्कूल बनेंगे ‘निगमश्री’
शिक्षा
टेक्नोलॉजी के दौर में बिना AI और गैजेट्स के पढ़ाई, University of Chicago ने बदले नियम
Advertisement
एबीपी लाइव
Opinion