जानिए 125 साल पुराने बिहार के उस स्कूल के बारे में, जहां से पढ़े हैं कई MP-MLAs

स्कूल परिसर में विज्ञान भवन के अलावा एक बड़ा खेल मैदान भी है. समय के साथ परिसर में कई नई सुविधा और संस्थान भी जुड़े हैं, लेकिन पुराने भवन की पहचान आज भी बरकरार है. वहीं वाॅटसन हाई स्कूल का नाम सिर्फ शिक्षा के लिए ही नहीं, बल्कि यहां से पढ़कर निकले लोगों की वजह से भी जाना जाता है. इस स्कूल से पढ़ाई करने वाले कई लोग आगे चलकर राजनीति और दूसरे क्षेत्रों में पहुंचे हैं.