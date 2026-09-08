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हिंदी न्यूज़शिक्षाबड़ी खबर- वाराणसी में कल बंद रहेंगे स्कूल, मौसम के चलते लिया गया फैसला

बड़ी खबर- वाराणसी में कल बंद रहेंगे स्कूल, मौसम के चलते लिया गया फैसला

इस संबंध में बीएसए भूपेंद्र सिंह और डीआईओएस भोलेंद्र प्रताप सिंह ने संयुक्त आदेश जारी किया है. लगातार चौथी बार बारिश के चलते स्कूलों में छुट्टी की घोषणा हुई है.

Written By : निशांत चतुर्वेदी, वाराणसी |  Edited By: Sheikh inzemam ulhuq |  Updated at : 08 Sep 2026 09:22 PM (IST)
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वाराणसी में मौसम विभाग के भारी बारिश के अनुमान को देखते हुए प्रशासन ने स्कूलों को लेकर बड़ा फैसला लिया है. बुधवार 9 सितंबर को जिले में कक्षा 1 से 5 तक के सभी स्कूल बंद रहेंगे. वहीं कक्षा 6 से 12 तक की पढ़ाई के समय में भी बदलाव किया गया है. इन कक्षाओं की पढ़ाई अब सुबह 9 बजे से दोपहर 3:30 बजे तक होगी. इस संबंध में बीएसए भूपेंद्र सिंह और डीआईओएस भोलेंद्र प्रताप सिंह ने संयुक्त आदेश जारी किया है. लगातार चौथी बार बारिश के चलते स्कूलों में छुट्टी की घोषणा हुई है. हालांकि इस बार छुट्टी कक्षा 1 से 5 तक ही सीमित रखी गई है.

जिले में लगातार तेज बारिश की संभावना को देखते हुए प्रशासन ने बच्चों की सुरक्षा के लिए एहतियाती कदम उठाया है. मौसम विभाग द्वारा जारी भारी बारिश की चेतावनी के आधार पर बुधवार (9 सितंबर) को पहली से पांचवीं कक्षा तक के सभी स्कूलों में अवकाश का फरमान जारी किया गया है.

वहीं, बड़ी कक्षाओं के छात्रों की पढ़ाई का नुकसान न हो, इसे ध्यान में रखते हुए कक्षा 6 से 12वीं तक के विद्यालयों के संचालन समय में फेरबदल किया गया है. अब ये कक्षाएं सुबह 9:00 बजे से दोपहर 3:30 बजे तक संचालित की जाएंगी.

संयुक्त आदेश जारी, सभी बोर्डों पर होगा लागू

यह दिशा-निर्देश बेसिक शिक्षा अधिकारी (BSA) भूपेंद्र सिंह और जिला विद्यालय निरीक्षक (DIOS) भोलेंद्र प्रताप सिंह की ओर से संयुक्त रूप से जारी किए गए हैं. अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि समय सारणी और अवकाश का यह नियम किसी एक बोर्ड तक सीमित नहीं है. यह आदेश जिले के अंतर्गत आने वाले सभी परिषदीय, सरकारी, सहायता प्राप्त, निजी (प्राइवेट) स्कूलों के साथ-साथ सीबीएसई (CBSE) और आईसीएससी (ICSE) बोर्ड से संबद्ध सभी विद्यालयों पर पूरी तरह प्रभावी रहेगा.

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इस सत्र में चौथी बार लिया गया निर्णय

खराब मौसम और मूसलाधार बारिश की आशंका के चलते जिले में शैक्षणिक संस्थानों को बंद करने का निर्णय इस सत्र में चौथी बार लेना पड़ा है. हालांकि, इससे पहले जब भी ऐसा फैसला लिया गया था, तब कक्षा 8 तक के बच्चों को राहत दी जाती थी. इस बार प्रशासनिक स्तर पर थोड़ा बदलाव करते हुए अवकाश का दायरा केवल कक्षा 1 से 5 तक ही सीमित रखा गया है.

समय में किया गया यह बदलाव केवल बुधवार के दिन के लिए ही लागू रहेगा. अभिभावकों और विद्यार्थियों को सलाह दी गई है कि वे मौसम की स्थिति को देखते हुए ही घर से बाहर निकलें.

यह भी पढें: PM ने किया रेलवे यूनिवर्सिटी का जिक्र, जानिए यहां कैसे मिलता है एडमिशन

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Published at : 08 Sep 2026 08:38 PM (IST)
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