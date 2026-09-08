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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीशिक्षाMBA Admission 2026, सीएटी समेत 5 बड़े एंट्रेंस एग्जाम की डेट्स जारी

MBA Admission 2026, सीएटी समेत 5 बड़े एंट्रेंस एग्जाम की डेट्स जारी

सीएटी, एक्सएटी, एसएनएपी, एनएमएटी और एमएटी जैसे प्रमुख एंट्रेंस एग्जाम में शामिल होने की योजना बना रहे उम्मीदवारों को आवेदन की अंतिम तारीख और परीक्षा शेड्यूल पर ध्यान देना होगा.

Written By : कविता गाडरी  | Updated at : 08 Sep 2026 11:05 AM (IST)
सीएटी, एक्सएटी, एसएनएपी, एनएमएटी और एमएटी जैसे प्रमुख एंट्रेंस एग्जाम में शामिल होने की योजना बना रहे उम्मीदवारों को आवेदन की अंतिम तारीख और परीक्षा शेड्यूल पर ध्यान देना होगा.

एमबीए में एडमिशन की तैयारी कर रहे उम्मीदवारों के लिए देश के प्रमुख मैनेजमेंट एंट्रेंस एग्जाम की तारीखों और रजिस्ट्रेशन से जुड़ी जानकारी सामने आ गई है. सीएटी, एक्सएटी, एसएनएपी, एनएमएटी और एमएटी जैसे प्रमुख एंट्रेंस एग्जाम में शामिल होने की योजना बना रहे उम्मीदवारों को आवेदन की अंतिम तारीख और परीक्षा शेड्यूल पर ध्यान देना होगा. अलग-अलग मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट में एडमिशन के लिए इन तारीखों के स्कोर एक्सेप्ट किए जाएंगे. ऐसे में उम्मीदवार अपनी पसंद के बिजनेस स्कूल के अनुसार परीक्षा का चयन कर सकते हैं.

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कॉमन एडमिशन टेस्ट यानी सीएटी 2026 का आयोजन आईआईएम इंदौर की ओर से किया जाएगा. परीक्षा 26 नवंबर 2026 को निर्धारित है. सीएटी 2026 के लिए आवेदन करने की अंतिम तारीख 15 सितंबर 2026 शाम 5 बजे तक है. वहीं परीक्षा का एडमिट कार्ड 4 नवंबर 2026 को जारी किया जाएगा.
कॉमन एडमिशन टेस्ट यानी सीएटी 2026 का आयोजन आईआईएम इंदौर की ओर से किया जाएगा. परीक्षा 26 नवंबर 2026 को निर्धारित है. सीएटी 2026 के लिए आवेदन करने की अंतिम तारीख 15 सितंबर 2026 शाम 5 बजे तक है. वहीं परीक्षा का एडमिट कार्ड 4 नवंबर 2026 को जारी किया जाएगा.
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एक्सएटी 2027 का आयोजन एक्सएलआरआई जमशेदपुर की ओर से किया जाएगा. यह परीक्षा 3 जनवरी 2027 को दोपहर 2 बजे से 5 बजे तक होगी. एक्सएटी के लिए आवेदन जमा करने की अंतिम तारीख 6 दिसंबर 2026 तय की गई है. वहीं उम्मीदवारों के लिए एडमिट कार्ड 20 दिसंबर 2026 को जारी होने की संभावना है.
एक्सएटी 2027 का आयोजन एक्सएलआरआई जमशेदपुर की ओर से किया जाएगा. यह परीक्षा 3 जनवरी 2027 को दोपहर 2 बजे से 5 बजे तक होगी. एक्सएटी के लिए आवेदन जमा करने की अंतिम तारीख 6 दिसंबर 2026 तय की गई है. वहीं उम्मीदवारों के लिए एडमिट कार्ड 20 दिसंबर 2026 को जारी होने की संभावना है.
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सिंबायोसिस इंटरनेशनल की ओर से स्नैप 2020 का आयोजन किया जाएगा. इस परीक्षा के लिए उम्मीदवारों को तीन अलग-अलग तरीकों पर परीक्षा देने का मौका मिलेगा. स्नैप 2026 की परीक्षा 13, 19 और 26 दिसंबर 2026 को होगी. स्नैप 2026 के लिए रजिस्ट्रेशन की अंतिम तारीख 25 नवंबर 2026 है.
सिंबायोसिस इंटरनेशनल की ओर से स्नैप 2020 का आयोजन किया जाएगा. इस परीक्षा के लिए उम्मीदवारों को तीन अलग-अलग तरीकों पर परीक्षा देने का मौका मिलेगा. स्नैप 2026 की परीक्षा 13, 19 और 26 दिसंबर 2026 को होगी. स्नैप 2026 के लिए रजिस्ट्रेशन की अंतिम तारीख 25 नवंबर 2026 है.
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इसके अलावा एनएमएटी 2026 का आयोजन जीएमएसी की ओर से किया जाता है. इस परीक्षा के लिए टेस्टिंग विंडो 2 नवंबर से 20 दिसंबर 2026 तक खुली रहेगी. उम्मीदवार 10 अक्टूबर 2026 तक रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं. एनएमएटी कंप्यूटर आधारित परीक्षा है, जो फिजिकल एग्जाम सेंटर पर आयोजित की जाएगी. इसमें कुल 108 सवाल होंगे और परीक्षा पूरी करने के लिए 120 मिनट का समय मिलेगा.
इसके अलावा एनएमएटी 2026 का आयोजन जीएमएसी की ओर से किया जाता है. इस परीक्षा के लिए टेस्टिंग विंडो 2 नवंबर से 20 दिसंबर 2026 तक खुली रहेगी. उम्मीदवार 10 अक्टूबर 2026 तक रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं. एनएमएटी कंप्यूटर आधारित परीक्षा है, जो फिजिकल एग्जाम सेंटर पर आयोजित की जाएगी. इसमें कुल 108 सवाल होंगे और परीक्षा पूरी करने के लिए 120 मिनट का समय मिलेगा.
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एआईएमए की ओर से आयोजित एमएटी सितंबर 2026 के लिए उम्मीदवार पेपर बेस्ड और कंप्यूटर बेस्ड दोनों ऑप्शन की परीक्षा दे सकते हैं. पेपर बेस्ड टेस्ट यानी पीबीटी के लिए रजिस्ट्रेशन की अंतिम तारीख 7 सितंबर यानी आज है और परीक्षा 13 सितंबर को होनी है. वहीं सीबीटी के लिए आवेदन करने की आखिरी तारीख 14 सितंबर है. इसके अलावा कंप्यूटर बेस्ड परीक्षा 20 सितंबर 2026 को आयोजित की जाएगी.
एआईएमए की ओर से आयोजित एमएटी सितंबर 2026 के लिए उम्मीदवार पेपर बेस्ड और कंप्यूटर बेस्ड दोनों ऑप्शन की परीक्षा दे सकते हैं. पेपर बेस्ड टेस्ट यानी पीबीटी के लिए रजिस्ट्रेशन की अंतिम तारीख 7 सितंबर यानी आज है और परीक्षा 13 सितंबर को होनी है. वहीं सीबीटी के लिए आवेदन करने की आखिरी तारीख 14 सितंबर है. इसके अलावा कंप्यूटर बेस्ड परीक्षा 20 सितंबर 2026 को आयोजित की जाएगी.
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एमबीए उम्मीदवारों को किसी भी एंट्रेंस एग्जाम के लिए आवेदन करने से पहले यह देखना होगा कि वह जिन बिजनेस स्कूलों में एडमिशन लेना चाहते हैं, वहां कौन-कौन से एंट्रेंस एग्जाम के स्कोर स्वीकार किए जाते हैं. इसके आधार पर परीक्षा का चुनाव किया जा सकता है. वहीं उम्मीदवार एक से ज्यादा मैनेजमेंट एंट्रेंस एग्जाम में भी शामिल हो सकते हैं. इससे एमबीए एडमिशन के लिए उनके पास ऑप्शन बढ़ सकते हैं.
एमबीए उम्मीदवारों को किसी भी एंट्रेंस एग्जाम के लिए आवेदन करने से पहले यह देखना होगा कि वह जिन बिजनेस स्कूलों में एडमिशन लेना चाहते हैं, वहां कौन-कौन से एंट्रेंस एग्जाम के स्कोर स्वीकार किए जाते हैं. इसके आधार पर परीक्षा का चुनाव किया जा सकता है. वहीं उम्मीदवार एक से ज्यादा मैनेजमेंट एंट्रेंस एग्जाम में भी शामिल हो सकते हैं. इससे एमबीए एडमिशन के लिए उनके पास ऑप्शन बढ़ सकते हैं.
Published at : 08 Sep 2026 11:05 AM (IST)
Tags :
MBA Entrance Exam CAT 2026 MBA Admission 2026

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