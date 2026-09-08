MBA Admission 2026, सीएटी समेत 5 बड़े एंट्रेंस एग्जाम की डेट्स जारी

एमबीए उम्मीदवारों को किसी भी एंट्रेंस एग्जाम के लिए आवेदन करने से पहले यह देखना होगा कि वह जिन बिजनेस स्कूलों में एडमिशन लेना चाहते हैं, वहां कौन-कौन से एंट्रेंस एग्जाम के स्कोर स्वीकार किए जाते हैं. इसके आधार पर परीक्षा का चुनाव किया जा सकता है. वहीं उम्मीदवार एक से ज्यादा मैनेजमेंट एंट्रेंस एग्जाम में भी शामिल हो सकते हैं. इससे एमबीए एडमिशन के लिए उनके पास ऑप्शन बढ़ सकते हैं.