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MBA Admission 2026, सीएटी समेत 5 बड़े एंट्रेंस एग्जाम की डेट्स जारी
सीएटी, एक्सएटी, एसएनएपी, एनएमएटी और एमएटी जैसे प्रमुख एंट्रेंस एग्जाम में शामिल होने की योजना बना रहे उम्मीदवारों को आवेदन की अंतिम तारीख और परीक्षा शेड्यूल पर ध्यान देना होगा.
एमबीए में एडमिशन की तैयारी कर रहे उम्मीदवारों के लिए देश के प्रमुख मैनेजमेंट एंट्रेंस एग्जाम की तारीखों और रजिस्ट्रेशन से जुड़ी जानकारी सामने आ गई है. सीएटी, एक्सएटी, एसएनएपी, एनएमएटी और एमएटी जैसे प्रमुख एंट्रेंस एग्जाम में शामिल होने की योजना बना रहे उम्मीदवारों को आवेदन की अंतिम तारीख और परीक्षा शेड्यूल पर ध्यान देना होगा. अलग-अलग मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट में एडमिशन के लिए इन तारीखों के स्कोर एक्सेप्ट किए जाएंगे. ऐसे में उम्मीदवार अपनी पसंद के बिजनेस स्कूल के अनुसार परीक्षा का चयन कर सकते हैं.
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Published at : 08 Sep 2026 11:05 AM (IST)
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