महिलाओं में स्किल अपग्रेड का क्रेज, HR 62% और हेल्थकेयर में 47% एप्लीकेशन

एक रिपोर्ट के अनुसार ह्यूमन रिसोर्स से मैनेजमेंट महिलाओं की सबसे मजबूत पसंद के तौर पर सामने आया है. इस क्षेत्र के कुल प्रोग्राम एप्लीकेशन में महिलाओं की हिस्सेदारी 62 फीसदी है. यानी एचआर से जुड़े प्रोग्राम्स के लिए आवेदन करने वालों में महिलाएं स्पष्ट बहुमत में है. एचआर की भूमिका भी अब सिर्फ प्रशासनिक कामकाज तक नहीं रह गई. टैलेंट, ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर और स्ट्रेटजी जैसे क्षेत्र में इसकी भूमिका बढ़ी है.