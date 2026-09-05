Explainer#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीशिक्षामहिलाओं में स्किल अपग्रेड का क्रेज, HR 62% और हेल्थकेयर में 47% एप्लीकेशन

महिलाओं में स्किल अपग्रेड का क्रेज, HR 62% और हेल्थकेयर में 47% एप्लीकेशन

महिलाएं अब सिर्फ नौकरी हासिल करने या मौजूदा भूमिका तक सीमित रहने के बजाय अपने करियर को आगे बढ़ाने के लिए स्ट्रक्चर और मान्यता प्राप्त प्रोफेशनल प्रोग्राम का रुख कर रही है.

Written By : कविता गाडरी  | Updated at : 05 Sep 2026 10:21 AM (IST)
महिलाएं अब सिर्फ नौकरी हासिल करने या मौजूदा भूमिका तक सीमित रहने के बजाय अपने करियर को आगे बढ़ाने के लिए स्ट्रक्चर और मान्यता प्राप्त प्रोफेशनल प्रोग्राम का रुख कर रही है.

भारत में प्रोफेशनल लर्निंग और स्किल अपग्रेडेशन को लेकर महिलाओं की पसंद में एक खास बदलाव देखने को मिल रहा है. महिलाएं अब सिर्फ नौकरी हासिल करने या मौजूदा भूमिका तक सीमित रहने के बजाय अपने करियर को आगे बढ़ाने के लिए स्ट्रक्चर और मान्यता प्राप्त प्रोफेशनल प्रोग्राम का रुख कर रही है. हेल्थ केयर, ह्यूमन रिसोर्स, लीडरशिप, फाइनेंस, टेक्नोलॉजी और प्रोजेक्ट मैनेजमेंट जैसे क्षेत्रों में महिलाओं की भागीदारी इसका उदाहरण है.

1/6
एक रिपोर्ट के अनुसार प्लेटफाॅर्म पर आने वाले कुल प्रोग्राम एप्लीकेशन में महिलाओं की हिस्सेदारी 28 प्रतिशत है. खास बात यह है कि महिलाओं की दिलचस्पी उन क्षेत्रों में ज्यादा दिखाई दे रही है, जिसका सीधा संबंध लोगों और संस्थाओं से हैं. वहीं फाइनेंस टेक्नोलॉजी और स्ट्रेटजी जैसे क्षेत्रों में भी महिलाएं प्रोफेशनल लर्निंग के जरिए अपनी क्षमता बढ़ाने में रुचि दिखा रही है.
एक रिपोर्ट के अनुसार प्लेटफाॅर्म पर आने वाले कुल प्रोग्राम एप्लीकेशन में महिलाओं की हिस्सेदारी 28 प्रतिशत है. खास बात यह है कि महिलाओं की दिलचस्पी उन क्षेत्रों में ज्यादा दिखाई दे रही है, जिसका सीधा संबंध लोगों और संस्थाओं से हैं. वहीं फाइनेंस टेक्नोलॉजी और स्ट्रेटजी जैसे क्षेत्रों में भी महिलाएं प्रोफेशनल लर्निंग के जरिए अपनी क्षमता बढ़ाने में रुचि दिखा रही है.
2/6
एक रिपोर्ट के अनुसार ह्यूमन रिसोर्स से मैनेजमेंट महिलाओं की सबसे मजबूत पसंद के तौर पर सामने आया है. इस क्षेत्र के कुल प्रोग्राम एप्लीकेशन में महिलाओं की हिस्सेदारी 62 फीसदी है. यानी एचआर से जुड़े प्रोग्राम्स के लिए आवेदन करने वालों में महिलाएं स्पष्ट बहुमत में है. एचआर की भूमिका भी अब सिर्फ प्रशासनिक कामकाज तक नहीं रह गई. टैलेंट, ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर और स्ट्रेटजी जैसे क्षेत्र में इसकी भूमिका बढ़ी है.
एक रिपोर्ट के अनुसार ह्यूमन रिसोर्स से मैनेजमेंट महिलाओं की सबसे मजबूत पसंद के तौर पर सामने आया है. इस क्षेत्र के कुल प्रोग्राम एप्लीकेशन में महिलाओं की हिस्सेदारी 62 फीसदी है. यानी एचआर से जुड़े प्रोग्राम्स के लिए आवेदन करने वालों में महिलाएं स्पष्ट बहुमत में है. एचआर की भूमिका भी अब सिर्फ प्रशासनिक कामकाज तक नहीं रह गई. टैलेंट, ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर और स्ट्रेटजी जैसे क्षेत्र में इसकी भूमिका बढ़ी है.
3/6
वहीं हेल्थ केयर मैनेजमेंट भी महिलाओं की पसंद वाले प्रमुख क्षेत्र में शामिल है. यहां कुल प्रोग्राम एप्लीकेशन में महिलाओं की हिस्सेदारी 47 फीसदी है. यह ऐसे समय में सामने आया है, जब हेल्थ केयर सेक्टर में मैनेजमेंट और प्रोफेशनल भूमिकाओं की जरूरत बढ़ रही है.
वहीं हेल्थ केयर मैनेजमेंट भी महिलाओं की पसंद वाले प्रमुख क्षेत्र में शामिल है. यहां कुल प्रोग्राम एप्लीकेशन में महिलाओं की हिस्सेदारी 47 फीसदी है. यह ऐसे समय में सामने आया है, जब हेल्थ केयर सेक्टर में मैनेजमेंट और प्रोफेशनल भूमिकाओं की जरूरत बढ़ रही है.
4/6
महिलाओं के भागीदारी सिर्फ एचआर और हेल्थ केयर तक सीमित नहीं है. रिपोर्ट के अनुसार लीडरशिप और स्ट्रेटजी प्रोग्राम्स के कुल एप्लीकेशन में महिलाओं की हिस्सेदारी 32 फीसदी हैं, जो यह संकेत देता है कि महिलाएं अपने करियर में आगे बढ़ने के लिए केवल किसी एक डोमेन की जानकारी हासिल करने पर ध्यान नहीं दे रही है, बल्कि नेतृत्व और रणनीतिक जिम्मेदारी से जुड़ी क्षमताओं को भी मजबूत करना चाहती है.
महिलाओं के भागीदारी सिर्फ एचआर और हेल्थ केयर तक सीमित नहीं है. रिपोर्ट के अनुसार लीडरशिप और स्ट्रेटजी प्रोग्राम्स के कुल एप्लीकेशन में महिलाओं की हिस्सेदारी 32 फीसदी हैं, जो यह संकेत देता है कि महिलाएं अपने करियर में आगे बढ़ने के लिए केवल किसी एक डोमेन की जानकारी हासिल करने पर ध्यान नहीं दे रही है, बल्कि नेतृत्व और रणनीतिक जिम्मेदारी से जुड़ी क्षमताओं को भी मजबूत करना चाहती है.
5/6
इसी तरह फाइनेंस और टेक्नोलॉजी जैसे क्षेत्रों में भी महिलाओं की भागीदारी दिखाई दे रही है. इन दोनों क्षेत्रों के प्रोग्राम के लिए आने वाले एप्लीकेशन में महिलाओं की हिस्सेदारी 28 फीसदी है. इन क्षेत्रों में महिला प्रतिनिधित्व पहले की तुलना में कम संतुलित रहा है, ऐसे में प्रोफेशनल लर्निंग के जरिए यहां महिलाओं की मौजूदगी बढ़ना एक जरूरी पैटर्न के तौर पर सामने आया है.
इसी तरह फाइनेंस और टेक्नोलॉजी जैसे क्षेत्रों में भी महिलाओं की भागीदारी दिखाई दे रही है. इन दोनों क्षेत्रों के प्रोग्राम के लिए आने वाले एप्लीकेशन में महिलाओं की हिस्सेदारी 28 फीसदी है. इन क्षेत्रों में महिला प्रतिनिधित्व पहले की तुलना में कम संतुलित रहा है, ऐसे में प्रोफेशनल लर्निंग के जरिए यहां महिलाओं की मौजूदगी बढ़ना एक जरूरी पैटर्न के तौर पर सामने आया है.
6/6
इसके अलावा भारत में महिलाओं की आर्थिक भागीदारी बढ़ाने का टारगेट भी लगातार ज्यादा स्पष्ट रूप से सामने आ रहा है. यूनियन बजट 2025-26 में विकसित भारत के व्यापक विजन के तहत वूमेन लीड डेवलपमेंट पर जोर दिया गया है और 2047 तक महिलाओं को आर्थिक गतिविधियों में शामिल करने का टारगेट रखा गया है.
इसके अलावा भारत में महिलाओं की आर्थिक भागीदारी बढ़ाने का टारगेट भी लगातार ज्यादा स्पष्ट रूप से सामने आ रहा है. यूनियन बजट 2025-26 में विकसित भारत के व्यापक विजन के तहत वूमेन लीड डेवलपमेंट पर जोर दिया गया है और 2047 तक महिलाओं को आर्थिक गतिविधियों में शामिल करने का टारगेट रखा गया है.
Published at : 05 Sep 2026 10:21 AM (IST)
Tags :
Working Women Women Skill Ugrade Trends

शिक्षा फोटो गैलरी

Sponsored Links by Taboola
Advertisement
Advertisement
ज्वॉइन वॉट्सऐप चैनल
ज्वॉइन टेलिग्राम चैनल
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

शिक्षा
AICTE का 245 करोड़ का Phd फेलोशिप प्रोग्राम लॉन्च, 150 छात्रों को मिलेगा मौका
AICTE का 245 करोड़ का Phd फेलोशिप प्रोग्राम लॉन्च, 150 छात्रों को मिलेगा मौका
शिक्षा
MP में शुरू हुआ हिंदी मीडियम BTech, फाइनल ईयर में मिलेंगे 2 लाख रुपये
MP में शुरू हुआ हिंदी मीडियम BTech, फाइनल ईयर में मिलेंगे 2 लाख रुपये
शिक्षा
Air Force में कैसे बनते हैं एयर मार्शल, कितने प्रमोशन के बाद मिलता है यह पद?
Air Force में कैसे बनते हैं एयर मार्शल, कितने प्रमोशन के बाद मिलता है यह पद?
शिक्षा
5 सितंबर का दिन क्यों है शिक्षकों के नाम? जानिए इसका पूरा इतिहास
5 सितंबर का दिन क्यों है शिक्षकों के नाम? जानिए इसका पूरा इतिहास
Advertisement

वीडियोज

Sansani: पापा की ठग परियों का 'जबरा गैंग' ! Crime News
Janhit With Chitra Tripathi: Aniruddhacharya के बिगड़े बोल.. दिया हिंदू- मु्स्लिम पर ज्ञान !
Tamilnadu Road Accident: टर्न लेते वक्त हादसा, चार बहनों का आखिरी सफर! Viral Video
Nishu Azad Controversy: निशु का आरोपी गिरफ्तार..अब होगी 'स्वतंत्र' जांच!।Janhit With Chitra Tripathi
Nishu Azad Controversy: जहां लगनी थी हत्या की धारा.. वहां 73 दिन बाद कार्रवाई पर उठ रहे सवाल !

फोटो गैलरी

ट्रेडिंग ओपीनियन

एबीपी लाइव
एबीपी लाइव
जातिगत गणित बनाम ‘योगी ब्रांड’, UP के चुनावी रण से जुड़ा यक्ष प्रश्न
Opinion
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
क्यों चूक रहा US का निशाना? ईरान में घरों पर कैसे गिरे बम, पूरी स्टोरी
क्यों चूक रहा US का निशाना? ईरान में घरों पर कैसे गिरे बम, पूरी स्टोरी
बिहार
बिहार में CBI जांच पर नई पाबंदी, लेनी होगी राज्य सरकार की मंजूरी
बिहार में CBI जांच पर नई पाबंदी, लेनी होगी राज्य सरकार की मंजूरी
क्रिकेट
'गंभीर के फेवरेट प्लेयर वापस आ गए...', पूर्व क्रिकेटर ने भारतीय कोच पर कसा तंज
'गंभीर के फेवरेट प्लेयर वापस आ गए', पूर्व क्रिकेटर ने भारतीय कोच पर कसा तंज
बॉलीवुड
82 करोड़ कमा चुकी 'हनुमान अंश' को OTT प्लेटफॉ़र्म ने कर दिया था रिजेक्ट, डायरेक्टर का खुलासा
'हनुमान अंश' को ओटीटी प्लेटफॉ़र्म ने कर दिया था रिजेक्ट, डायरेक्टर का खुलासा
महाराष्ट्र
आमिर खान को धमकी से लेकर लॉरेंस बिश्नोई तक, मुंबई पुलिस का बड़ा खुलासा
आमिर खान को धमकी से लेकर लॉरेंस बिश्नोई तक, मुंबई पुलिस का बड़ा खुलासा
इंडिया
‘शुद्धिकरण’ विवाद के बीच हल्द्वानी जाएंगे नितिन नवीन, चुनाव से BJP का क्या है प्लान?
‘शुद्धिकरण’ विवाद के बीच हल्द्वानी जाएंगे नितिन नवीन, चुनाव से BJP का क्या है प्लान?
Home Tips
Kitchen Tips: तड़का लगाते ही जल जाते हैं मसाले? शेफ से जानें ये 1 सीक्रेट
तड़का लगाते ही जल जाते हैं मसाले? शेफ से जानें ये 1 सीक्रेट
ट्रेंडिंग
पत्नी या वोडाफोन का पिल्ला... मद्रास हाईकोर्ट के इस फैसले से यूजर्स क्यों खफा?
पत्नी या वोडाफोन का पिल्ला... मद्रास हाईकोर्ट के इस फैसले से यूजर्स क्यों खफा?
ABP NEWS
13 गेटों से तेज़ी से पानी छोड़े जाने के कारण नर्मदा नदी उफान पर है, घाटों के लिए अलर्ट जारी किया गया है।
13 गेटों से तेज़ी से पानी छोड़े जाने के कारण नर्मदा नदी उफान पर है, घाटों के लिए अलर्ट जारी किया गया है।
ABP NEWS
एक औरत की इज़्ज़त किसी इंसान ने नहीं, बल्कि एक कुत्ते ने बचाई!
एक औरत की इज़्ज़त किसी इंसान ने नहीं, बल्कि एक कुत्ते ने बचाई!
ABP NEWS
कुछ ही मिनटों में आग विकराल हो गई!
कुछ ही मिनटों में आग विकराल हो गई!
ABP NEWS
मुख्यमंत्री धामी कैंची धाम के बाबा पर बनी फ़िल्म देखने पहुँचे!
मुख्यमंत्री धामी कैंची धाम के बाबा पर बनी फ़िल्म देखने पहुँचे!
ABP NEWS
माता-पिता अपने बच्चों को स्कूल भेजकर उनकी जान कैसे जोखिम में डाल रहे हैं?
माता-पिता अपने बच्चों को स्कूल भेजकर उनकी जान कैसे जोखिम में डाल रहे हैं?
Embed widget