एक्सप्लोरर
महिलाओं में स्किल अपग्रेड का क्रेज, HR 62% और हेल्थकेयर में 47% एप्लीकेशन
महिलाएं अब सिर्फ नौकरी हासिल करने या मौजूदा भूमिका तक सीमित रहने के बजाय अपने करियर को आगे बढ़ाने के लिए स्ट्रक्चर और मान्यता प्राप्त प्रोफेशनल प्रोग्राम का रुख कर रही है.
भारत में प्रोफेशनल लर्निंग और स्किल अपग्रेडेशन को लेकर महिलाओं की पसंद में एक खास बदलाव देखने को मिल रहा है. महिलाएं अब सिर्फ नौकरी हासिल करने या मौजूदा भूमिका तक सीमित रहने के बजाय अपने करियर को आगे बढ़ाने के लिए स्ट्रक्चर और मान्यता प्राप्त प्रोफेशनल प्रोग्राम का रुख कर रही है. हेल्थ केयर, ह्यूमन रिसोर्स, लीडरशिप, फाइनेंस, टेक्नोलॉजी और प्रोजेक्ट मैनेजमेंट जैसे क्षेत्रों में महिलाओं की भागीदारी इसका उदाहरण है.
1/6
2/6
3/6
4/6
5/6
6/6
Published at : 05 Sep 2026 10:21 AM (IST)
शिक्षा
7 Photos
फेल होने के बाद बिना कोचिंग IAS बनी किसान की बेटी, 23वीं रैंक के लिए ऐसे की 'तपस्या'
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
शिक्षा
AICTE का 245 करोड़ का Phd फेलोशिप प्रोग्राम लॉन्च, 150 छात्रों को मिलेगा मौका
शिक्षा
MP में शुरू हुआ हिंदी मीडियम BTech, फाइनल ईयर में मिलेंगे 2 लाख रुपये
शिक्षा
Air Force में कैसे बनते हैं एयर मार्शल, कितने प्रमोशन के बाद मिलता है यह पद?
शिक्षा
5 सितंबर का दिन क्यों है शिक्षकों के नाम? जानिए इसका पूरा इतिहास
Advertisement
एबीपी लाइव
Opinion