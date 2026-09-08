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हिंदी न्यूज़शिक्षाराहत भरी खबर: यूपी में असिस्टेंट प्रोफेसर के पदों पर भर्ती का विज्ञापन जारी

राहत भरी खबर: यूपी में असिस्टेंट प्रोफेसर के पदों पर भर्ती का विज्ञापन जारी

आयोग की ओर से जारी जानकारी के मुताबिक असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन और शुल्क जमा करने की अंतिम तारीख 7 अक्टूबर 2026 निर्धारित की गई है.

Written By : शेख इंजमाम उल हक |  Updated at : 08 Sep 2026 09:25 PM (IST)
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प्रयागराज: उत्तर प्रदेश में असिस्टेंट प्रोफेसर बनने का इंतजार कर रहे अभ्यर्थियों के लिए राहत भरी खबर है. उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग ने अशासकीय अनुदानित महाविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर के 1,936 पदों पर भर्ती का विज्ञापन जारी कर दिया है. आयोग के अनुसार भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 8 सितंबर 2026 से शुरू हो गई है. इच्छुक और पात्र अभ्यर्थी आयोग की आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से आवेदन कर सकेंगे.

7 अक्टूबर तक जमा करना होगा आवेदन शुल्क

आयोग की ओर से जारी जानकारी के मुताबिक असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन और शुल्क जमा करने की अंतिम तारीख 7 अक्टूबर 2026 निर्धारित की गई है. अभ्यर्थियों को आवेदन करते समय सभी जरूरी जानकारी सावधानी से भरने की सलाह दी गई है. आवेदन प्रक्रिया पूरी होने के बाद अभ्यर्थियों को अपने फॉर्म में संशोधन का मौका भी दिया जाएगा. ऑनलाइन आवेदन में संशोधन की अंतिम तिथि 11 अक्टूबर 2026 तय की गई है.

सह-शिक्षा और महिला महाविद्यालयों में होगी नियुक्ति

यह भर्ती प्रदेश के अशासकीय अनुदानित सह-शिक्षा महाविद्यालयों और महिला महाविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर के रिक्त पदों को भरने के लिए की जा रही है. भर्ती के लिए निर्धारित योग्यता और पात्रता रखने वाले उम्मीदवार ही आवेदन कर सकेंगे. आयोग ने अभ्यर्थियों से अपील की है कि आवेदन करने से पहले भर्ती का विस्तृत विज्ञापन और उसमें दी गई सभी शर्तों को अच्छी तरह पढ़ लें.

पहले OTR पूरा करना जरूरी

असिस्टेंट प्रोफेसर पद के लिए आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों को सबसे पहले वन टाइम रजिस्ट्रेशन यानी OTR की प्रक्रिया पूरी करनी होगी. इसके बाद ही वे भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन कर पाएंगे. आयोग ने स्पष्ट किया है कि विज्ञापित पदों के लिए निर्धारित शैक्षणिक योग्यता और अन्य पात्रता पूरी करने वाले उम्मीदवार ही आवेदन करें. पात्रता से जुड़ी जानकारी को लेकर किसी तरह की गलती से बचने के लिए अभ्यर्थियों को आधिकारिक निर्देश पुस्तिका देखने की सलाह दी गई है.

नवंबर में होगी भर्ती परीक्षा

आयोग की ओर से असिस्टेंट प्रोफेसर पदों के लिए भर्ती परीक्षा की तारीख भी घोषित कर दी गई है. यह परीक्षा 19 और 20 नवंबर 2026 को आयोजित की जाएगी. परीक्षा से जुड़ी आगे की जानकारी, केंद्र, प्रवेश पत्र और अन्य जरूरी निर्देश आयोग की वेबसाइट पर समय-समय पर जारी किए जाएंगे.

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आयोग की वेबसाइट पर पूरा विवरण

उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के अध्यक्ष डॉ. प्रशांत कुमार ने भर्ती को लेकर जानकारी दी है. अभ्यर्थी आवेदन करने से पहले आयोग की वेबसाइट upessc.up.gov.in पर उपलब्ध विस्तृत विज्ञापन और निर्देश पुस्तिका जरूर देख लें. आवेदन की तारीख, शुल्क, पात्रता और परीक्षा से जुड़ी जानकारी के लिए उम्मीदवारों को आधिकारिक सूचना को ही अंतिम आधार मानना चाहिए.

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About the author शेख इंजमाम उल हक

शेख इंजमाम उल हक

हजरत शेख इंजमाम को पत्रकारिता में 2 साल से ज्यादा का अनुभव है. भारत की शाही संस्कृति और गौरवशाली इतिहास के गवाह राजस्थान से उनका संबंध है. भारत की शिक्षा नगरी के तौर पर मशहूर कोटा उनकी कर्मभूमि है, जहां हर साल हजारों युवक बड़े-बड़े सपने लेकर, आईआईटी–जेईई और नीट की तैयारी के लिए इस शहर को अपना बसेरा बनाते हैं, लेकिन इंजमाम को इस शहर का ये माहौल रास नहीं आया और उन्होंने डॉक्टर, इंजीनियर बनने के बजाए पत्रकार बनने का फैसला किया. हालांकि, कोटा से 72 किमी दूर एक छोटे से गांव सीसवाली में जन्म लेने वाले इंजमाम ने इंटरमीडियट तक की पढ़ाई इसी शहर से की.

बचपन से हिंदी में रुचि और लगाव उन्हें पत्रकारिता के लिए दिल्ली खींच लाया. जहां उन्होंने पत्रकारिता में स्नातक की डिग्री ली. उन्होंने जामिया मिलिया इस्लामिया से हिंदी साहित्य में MA और एम.फिल. की डिग्री भी हासिल की.

इंडिया न्यूज़ और विकिपीडिया के लिए कार्य करने के बाद इंजमाम एबीपी लाइव से बतौर ट्रेनी जुड़े और अब प्रमोट होकर बतौर कॉपी एडिटर अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं.

शेख इंजमाम का हिंदी और उर्दू से खासा लगाव है और दोनों भाषाओं में शौकिया शायरी भी करते हैं. उन्होंने कई कविताएं रची हैं और अनेक साहित्यिक लेखों का सृजन किया है. साहित्य की एक अन्य विधा व्यंग्य भी उनका पसंदीदा विषय है.

ट्रेंडिंग और राजनीति उनकी पसंदीदा बीट है. राजनीतिक खबरों पर पैनी नजर की वजह से वो रोजाना के ट्रेंड और सोशल मीडिया पर पनपने वाले विचारों की बखूबी समझ रखते हैं.

शेख इंजमाम को घूमना पसंद है और उन्होंने भारत के कई शहरों और देहात का सफर किया है और वहां के रीति रिवाज, रहन सहन और सामाजिक ताने बाने को खूब समझते हैं.

इंजमाम को फिल्में देखने और गाने सुनने का भी शौक है. अमरीश पुरी और सलमान खान को वह अपने पसंदीदा अभिनेताओं में शुमार करते हैं. सूफी और क्लासिकल म्यूजिक भी उन्हें रुहानी सुकून देता है. उन्हें फिल्मी अभिनेताओं, कलाकारों और नेताओं के इंटरव्यू देखने का भी शौक है.

भाषा पर मजबूत पकड़ और लेखन की विभिन्न शैली में गहरी समझ रखने की वजह से वो खूबसूरत अंदाज़ में बड़ी आसानी से खबरों को पेश करने में सफल रहते हैं.
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Published at : 08 Sep 2026 08:59 PM (IST)
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