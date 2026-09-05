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चाय बेचकर माता-पिता ने पढ़ाया, बेटे ने सीएपीएफ में हासिल की AIR 236
रांची के रातू के रहने वाले अंकित आशीष मिश्रा ने यूपीएससी सीएपीएफ परीक्षा में सफल होकर अपने माता-पिता का नाम रोशन किया है. 23 वर्षीय अंकित सीएपीएफ परीक्षा में ऑल इंडिया 236वीं रैंक हासिल की.
झारखंड की राजधानी रांची के रातू के रहने वाले अंकित आशीष मिश्रा ने यूपीएससी सीएपीएफ परीक्षा में सफल होकर अपने माता-पिता का नाम रोशन किया है. 23 वर्षीय अंकित आशीष मिश्रा के लिए सीएपीएफ परीक्षा में ऑल इंडिया 236वीं रैंक हासिल करना सिर्फ परीक्षा पास करने की कहानी नहीं है. इसके पीछे परिवार की आर्थिक परेशानियां, माता-पिता के दिन रात की, मेहनत और खुद अंकित के कई सालों की कड़ी मेहनत छिपी है.
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Published at : 05 Sep 2026 08:27 AM (IST)
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