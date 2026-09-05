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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीशिक्षाचाय बेचकर माता-पिता ने पढ़ाया, बेटे ने सीएपीएफ में हासिल की AIR 236

चाय बेचकर माता-पिता ने पढ़ाया, बेटे ने सीएपीएफ में हासिल की AIR 236

रांची के रातू के रहने वाले अंकित आशीष मिश्रा ने यूपीएससी सीएपीएफ परीक्षा में सफल होकर अपने माता-पिता का नाम रोशन किया है. 23 वर्षीय अंकित सीएपीएफ परीक्षा में ऑल इंडिया 236वीं रैंक हासिल की.

Written By : कविता गाडरी  | Updated at : 05 Sep 2026 08:27 AM (IST)
रांची के रातू के रहने वाले अंकित आशीष मिश्रा ने यूपीएससी सीएपीएफ परीक्षा में सफल होकर अपने माता-पिता का नाम रोशन किया है. 23 वर्षीय अंकित सीएपीएफ परीक्षा में ऑल इंडिया 236वीं रैंक हासिल की.

झारखंड की राजधानी रांची के रातू के रहने वाले अंकित आशीष मिश्रा ने यूपीएससी सीएपीएफ परीक्षा में सफल होकर अपने माता-पिता का नाम रोशन किया है. 23 वर्षीय अंकित आशीष मिश्रा के लिए सीएपीएफ परीक्षा में ऑल इंडिया 236वीं रैंक हासिल करना सिर्फ परीक्षा पास करने की कहानी नहीं है. इसके पीछे परिवार की आर्थिक परेशानियां, माता-पिता के दिन रात की, मेहनत और खुद अंकित के कई सालों की कड़ी मेहनत छिपी है.

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अंकित के माता-पिता चाय की टपरी लगाकर परिवार का खर्च उठाते हैं, उनकी मां उषा देवी जहां रात में ही उठकर चाय की टपरी लगाने की तैयारी शुरू कर देती है, वहीं बेटे ने अपनी पढ़ाई को परिवार पर बोझ न बनने देने के लिए कॉलेज के दिनों में ट्यूशन तक पढ़ाया.
अंकित के माता-पिता चाय की टपरी लगाकर परिवार का खर्च उठाते हैं, उनकी मां उषा देवी जहां रात में ही उठकर चाय की टपरी लगाने की तैयारी शुरू कर देती है, वहीं बेटे ने अपनी पढ़ाई को परिवार पर बोझ न बनने देने के लिए कॉलेज के दिनों में ट्यूशन तक पढ़ाया.
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अंकित ने यूपीएससी सीएपीएफ 2025 परीक्षा में दूसरे प्रयास में ऑल इंडिया रैंक 236 हासिल की है. उनका चयन असिस्टेंट कमांडेंट के पद के लिए हुआ. इस सफलता तक पहुंचने के लिए उन्होंने पढ़ाई के साथ कई तरह के समझौते किए. अंकित ने रोजाना करीब 10 घंटे पढ़ाई की और अपनी तैयारी में लगातार सुधार करते रहे. अंकित का कहना है कि उनकी 236 वीं रैंक उनके लिए किसी वरदान से कम नहीं है.
अंकित ने यूपीएससी सीएपीएफ 2025 परीक्षा में दूसरे प्रयास में ऑल इंडिया रैंक 236 हासिल की है. उनका चयन असिस्टेंट कमांडेंट के पद के लिए हुआ. इस सफलता तक पहुंचने के लिए उन्होंने पढ़ाई के साथ कई तरह के समझौते किए. अंकित ने रोजाना करीब 10 घंटे पढ़ाई की और अपनी तैयारी में लगातार सुधार करते रहे. अंकित का कहना है कि उनकी 236 वीं रैंक उनके लिए किसी वरदान से कम नहीं है.
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अंकित का बचपन अपने माता-पिता को संघर्ष करते देख बिता. उनके पिता और मां दोनों ही चाय के टपरी लगाते हैं. माता-पिता को रोज इतनी मेहनत करते देखना अंकित के लिए सबसे बड़ी प्रेरणा बनी. वहीं अंकित ने काठीटांड़ स्थित शिशु मंदिर से दसवीं की पढ़ाई पूरी की, इसके बाद उन्होंने सेंट जेवियर्स कॉलेज रांची से इंटर्न किया और श्यामा प्रसाद मुखर्जी यूनिवर्सिटी से बीएससी केमेस्ट्री ऑनर्स की डिग्री हासिल की.
अंकित का बचपन अपने माता-पिता को संघर्ष करते देख बिता. उनके पिता और मां दोनों ही चाय के टपरी लगाते हैं. माता-पिता को रोज इतनी मेहनत करते देखना अंकित के लिए सबसे बड़ी प्रेरणा बनी. वहीं अंकित ने काठीटांड़ स्थित शिशु मंदिर से दसवीं की पढ़ाई पूरी की, इसके बाद उन्होंने सेंट जेवियर्स कॉलेज रांची से इंटर्न किया और श्यामा प्रसाद मुखर्जी यूनिवर्सिटी से बीएससी केमेस्ट्री ऑनर्स की डिग्री हासिल की.
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कॉलेज के दिनों में आर्थिक दिक्कतों के कारण अंकित ने ट्यूशन पढ़ना शुरू किया. इससे मिलने वाले पैसे से वह अपनी पढ़ाई जारी रखने के लिए कॉलेज की फीस भरते थे. उनका मकसद था कि अपनी पढ़ाई का खर्च जितना संभव हो सके, वह खुद निकाल सके. अंकित अपनी तैयारी के दौरान रोजाना करीब 10 घंटे पढ़ाई करते थे. वह सुबह 4 बजे ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाते और पढ़ाई के लिए इस समय का इस्तेमाल करते. उनके अनुसार सुबह की शुरुआती दो-तीन घंटे की पढ़ाई खासतौर पर रिवीजन के लिए बहुत उपयोगी होती है.
कॉलेज के दिनों में आर्थिक दिक्कतों के कारण अंकित ने ट्यूशन पढ़ना शुरू किया. इससे मिलने वाले पैसे से वह अपनी पढ़ाई जारी रखने के लिए कॉलेज की फीस भरते थे. उनका मकसद था कि अपनी पढ़ाई का खर्च जितना संभव हो सके, वह खुद निकाल सके. अंकित अपनी तैयारी के दौरान रोजाना करीब 10 घंटे पढ़ाई करते थे. वह सुबह 4 बजे ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाते और पढ़ाई के लिए इस समय का इस्तेमाल करते. उनके अनुसार सुबह की शुरुआती दो-तीन घंटे की पढ़ाई खासतौर पर रिवीजन के लिए बहुत उपयोगी होती है.
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अंकित 2024-25 में गंभीरता से प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने के लिए दिल्ली आए. उन्होंने यूपीएससी सीएपीएफ की परीक्षा दी, लेकिन पहली कोशिश में उन्हें मनचाहा परिणाम नहीं मिला. इसके बाद पहले प्रयास में वह इंटरव्यू तक पहुंचे, लेकिन वहां कम नंबर आने की वजह से उन्हें सफलता हासिल नहीं हुई. इसके बाद भी अंकित ने हार नहीं मानी और अगली कोशिश के लिए अपनी रणनीति बनाना शुरू कर दिया.
अंकित 2024-25 में गंभीरता से प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने के लिए दिल्ली आए. उन्होंने यूपीएससी सीएपीएफ की परीक्षा दी, लेकिन पहली कोशिश में उन्हें मनचाहा परिणाम नहीं मिला. इसके बाद पहले प्रयास में वह इंटरव्यू तक पहुंचे, लेकिन वहां कम नंबर आने की वजह से उन्हें सफलता हासिल नहीं हुई. इसके बाद भी अंकित ने हार नहीं मानी और अगली कोशिश के लिए अपनी रणनीति बनाना शुरू कर दिया.
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अंकित के लिए दूसरा प्रयास निर्णायक साबित हुआ. पहली कोशिश के एक्सपीरियंस के बाद उन्होंने इंटरव्यू की तैयारी पर खास ध्यान दिया. अंकित बताते हैं कि इंटरव्यू की तैयारी के लिए उन्होंने कई बार मॉक इंटरव्यू भी दिए. वहीं दूसरे प्रयास में उनकी मेहनत रंग लाई और उन्होंने यूपीएससी सीएपीएफ 2025 में ऑल इंडिया 236वीं रैंक हासिल कर ली. इस सफलता के साथ उनका चयन असिस्टेंट कमांडेंट के पद पर हुआ.
अंकित के लिए दूसरा प्रयास निर्णायक साबित हुआ. पहली कोशिश के एक्सपीरियंस के बाद उन्होंने इंटरव्यू की तैयारी पर खास ध्यान दिया. अंकित बताते हैं कि इंटरव्यू की तैयारी के लिए उन्होंने कई बार मॉक इंटरव्यू भी दिए. वहीं दूसरे प्रयास में उनकी मेहनत रंग लाई और उन्होंने यूपीएससी सीएपीएफ 2025 में ऑल इंडिया 236वीं रैंक हासिल कर ली. इस सफलता के साथ उनका चयन असिस्टेंट कमांडेंट के पद पर हुआ.
Published at : 05 Sep 2026 08:27 AM (IST)
Tags :
UPSC Success Story Ankit Ashish Mishra UPSC CAPS Success Story

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