चाय बेचकर माता-पिता ने पढ़ाया, बेटे ने सीएपीएफ में हासिल की AIR 236

कॉलेज के दिनों में आर्थिक दिक्कतों के कारण अंकित ने ट्यूशन पढ़ना शुरू किया. इससे मिलने वाले पैसे से वह अपनी पढ़ाई जारी रखने के लिए कॉलेज की फीस भरते थे. उनका मकसद था कि अपनी पढ़ाई का खर्च जितना संभव हो सके, वह खुद निकाल सके. अंकित अपनी तैयारी के दौरान रोजाना करीब 10 घंटे पढ़ाई करते थे. वह सुबह 4 बजे ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाते और पढ़ाई के लिए इस समय का इस्तेमाल करते. उनके अनुसार सुबह की शुरुआती दो-तीन घंटे की पढ़ाई खासतौर पर रिवीजन के लिए बहुत उपयोगी होती है.