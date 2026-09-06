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सेना में जाने का जुनून ऐसा, लाखों का पैकेज छोड़ स्पर्श छेत्री ने चुनी वर्दी
देहरादून के स्पर्श छेत्री के सामने करियर के दो रास्ते थे. एक तरफ मल्टीनेशनल कंपनी में अच्छी नौकरी थी, दूसरी तरफ सेना का रास्ता. ऐसे में स्पर्श ने कॉर्पोरेट छोड़ सेना का रास्ता चूना.
देश में कई ऐसे परिवार है जिनके अलग-अलग पीढ़ियों के लोग आजाद भारत के समय से ही देश सेवा में लगे हुए है. एक ऐसा ही उत्तराखंड का छेत्री परिवार भी है. जिनके अलग-अलग पीढ़ियों के लोगों ने सेना में अपना योगदान दिया और अब इस परिवार का एक ओर युवा स्पर्श छेत्री सेना में शामिल होकर नाम रोशन कर रहा है. देहरादून के स्पर्श छेत्री के सामने करियर के दो रास्ते थे. एक तरफ कंप्यूटर साइंस की पढ़ाई के बाद मल्टीनेशनल कंपनी में सीनियर डेटा एनालिसिस की अच्छी नौकरी थी, जहां एक स्थिर और कॉर्पोरेट करियर उनका इंतजार कर रहा था. दूसरी तरफ सेना का वह रास्ता जिसे उनके परिवार के कई पीढ़ियां चूनती आई थी. ऐसे में स्पर्श ने आखिरकार कॉर्पोरेट दुनिया की नौकरी छोड़ उस रात को चुना, जिसे उनके परिवार में चार पीढ़ियों ने आगे बढ़ाया.
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Published at : 06 Sep 2026 08:01 AM (IST)
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