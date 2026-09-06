सेना में जाने का जुनून ऐसा, लाखों का पैकेज छोड़ स्पर्श छेत्री ने चुनी वर्दी

स्पर्श छेत्री का परिवार लंबे समय से सैन्य सेवा से जुड़ा रहा है. उनके परदादा ब्रिटिश इंडियन आर्मी में रहे थे. इसके बाद उनके दादा और पिता ने इन्फेंट्री ऑफिसर के रूप में सेना में सेवा दी. उनकी मां भी आर्मी एजुकेशनल कॉर्प्स का हिस्सा रही. इस तरह से सेना और वर्दी स्पर्श के लिए बचपन से ही परिवार की जिंदगी का हिस्सा रही.