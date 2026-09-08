गांव की बेटी ने रचा इतिहास, राजस्थान की ज्योतिरादित्य बनीं सेना में लेफ्टिनेंट

ज्योतिरादित्य यादव जयपुर जिले के लालपुर पाचक गांव के निवासी रामकुमार यादव की बेटी है. उन्होंने भारतीय सेना में कमीशन हासिल कर लेफ्टिनेंट का पद प्राप्त किया है. उनकी उपलब्धि पर परिवार और गांव में खुशी का माहौल है. सोशल मीडिया पर भी उनकी फोटो शेयर की जा रही है और उनकी इस सफलता को राजस्थान के लिए गर्व का विषय बताया जा रहा है.