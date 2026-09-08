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गांव की बेटी ने रचा इतिहास, राजस्थान की ज्योतिरादित्य बनीं सेना में लेफ्टिनेंट
जयपुर की ज्योतिरादित्य यादव का छोटे से गांव से निकलकर सेना में अधिकारी बनने तक का यह सफर उनकी मेहनत की मिसाल है. ऑफिसर्स ट्रेनिंग के दौरान ज्योतिरादित्य यादव की कामयाबी भी एक बार फिर चर्चा में आई.
राजस्थान के जयपुर जिले के लालपुरा पचार गांव की बेटी ज्योतिरादित्य यादव ने भारतीय सेना में लेफ्टिनेंट बनकर अपने परिवार के साथ-साथ पूरे राजस्थान का नाम रोशन किया है. छोटे से गांव से निकलकर सेना में अधिकारी बनने तक का उनका यह सफर मेहनत और उपलब्धि की मिसाल है. ऑफिसर्स ट्रेनिंग अकेडमी चेन्नई और गया में हुई पासिंग आउट परेड के दौरान ज्योतिरादित्य यादव की कामयाबी भी एक बार फिर चर्चा में आई.
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Published at : 08 Sep 2026 08:42 AM (IST)
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