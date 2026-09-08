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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीशिक्षागांव की बेटी ने रचा इतिहास, राजस्थान की ज्योतिरादित्य बनीं सेना में लेफ्टिनेंट

गांव की बेटी ने रचा इतिहास, राजस्थान की ज्योतिरादित्य बनीं सेना में लेफ्टिनेंट

जयपुर की ज्योतिरादित्य यादव का छोटे से गांव से निकलकर सेना में अधिकारी बनने तक का यह सफर उनकी मेहनत की मिसाल है. ऑफिसर्स ट्रेनिंग के दौरान ज्योतिरादित्य यादव की कामयाबी भी एक बार फिर चर्चा में आई.

Written By : कविता गाडरी  | Updated at : 08 Sep 2026 08:42 AM (IST)
जयपुर की ज्योतिरादित्य यादव का छोटे से गांव से निकलकर सेना में अधिकारी बनने तक का यह सफर उनकी मेहनत की मिसाल है. ऑफिसर्स ट्रेनिंग के दौरान ज्योतिरादित्य यादव की कामयाबी भी एक बार फिर चर्चा में आई.

राजस्थान के जयपुर जिले के लालपुरा पचार गांव की बेटी ज्योतिरादित्य यादव ने भारतीय सेना में लेफ्टिनेंट बनकर अपने परिवार के साथ-साथ पूरे राजस्थान का नाम रोशन किया है. छोटे से गांव से निकलकर सेना में अधिकारी बनने तक का उनका यह सफर मेहनत और उपलब्धि की मिसाल है. ऑफिसर्स ट्रेनिंग अकेडमी चेन्नई और गया में हुई पासिंग आउट परेड के दौरान ज्योतिरादित्य यादव की कामयाबी भी एक बार फिर चर्चा में आई.

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ज्योतिरादित्य यादव जयपुर जिले के लालपुर पाचक गांव के निवासी रामकुमार यादव की बेटी है. उन्होंने भारतीय सेना में कमीशन हासिल कर लेफ्टिनेंट का पद प्राप्त किया है. उनकी उपलब्धि पर परिवार और गांव में खुशी का माहौल है. सोशल मीडिया पर भी उनकी फोटो शेयर की जा रही है और उनकी इस सफलता को राजस्थान के लिए गर्व का विषय बताया जा रहा है.
ज्योतिरादित्य यादव जयपुर जिले के लालपुर पाचक गांव के निवासी रामकुमार यादव की बेटी है. उन्होंने भारतीय सेना में कमीशन हासिल कर लेफ्टिनेंट का पद प्राप्त किया है. उनकी उपलब्धि पर परिवार और गांव में खुशी का माहौल है. सोशल मीडिया पर भी उनकी फोटो शेयर की जा रही है और उनकी इस सफलता को राजस्थान के लिए गर्व का विषय बताया जा रहा है.
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ज्योतिरादित्य की सफलता से जुड़ी सोशल मीडिया पर वायरल हो रही पोस्ट में बताया गया है कि उन्होंने एसएससीडब्ल्यू टेक एंट्री में पूरे भारत में तीसरा स्थान हासिल किया है. उनके यह उपलब्धि हासिल करने के बाद ही उन्हें भारतीय सेना में लेफ्टिनेंट बनने का रास्ता साफ हुआ.
ज्योतिरादित्य की सफलता से जुड़ी सोशल मीडिया पर वायरल हो रही पोस्ट में बताया गया है कि उन्होंने एसएससीडब्ल्यू टेक एंट्री में पूरे भारत में तीसरा स्थान हासिल किया है. उनके यह उपलब्धि हासिल करने के बाद ही उन्हें भारतीय सेना में लेफ्टिनेंट बनने का रास्ता साफ हुआ.
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वहीं उनके सफलता को लेकर सोशल मीडिया पर खूब बधाइयां दी जा रही है. ज्योतिरादित्य की उपलब्धि को सोशल मीडिया पर उनकी क्षमता और मेहनत की मिसाल माना जा रहा है. वहीं म्हारी छोरियां भी छोरा सूं कम ना है जैसी लाइन सोशल मीडिया पर उनकी पोस्ट के साथ खूब वायरल हो रही है.
वहीं उनके सफलता को लेकर सोशल मीडिया पर खूब बधाइयां दी जा रही है. ज्योतिरादित्य की उपलब्धि को सोशल मीडिया पर उनकी क्षमता और मेहनत की मिसाल माना जा रहा है. वहीं म्हारी छोरियां भी छोरा सूं कम ना है जैसी लाइन सोशल मीडिया पर उनकी पोस्ट के साथ खूब वायरल हो रही है.
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वहीं आपको बता दे कि भारतीय सेना में अधिकारियों के शामिल होने के लिए चेन्नई बिहार और बिहार के गया स्थित ऑफिसर्स ट्रेनिंग अकादमी में 5 सितंबर 2026 को पासिंग आउट परेड हुई. चेन्नई के ओटीए में एसएससी-122 और एसएससीडब्ल्यू महिला-36 बैच के कैडेट्स ने ट्रेनिंग पूरी की.
वहीं आपको बता दे कि भारतीय सेना में अधिकारियों के शामिल होने के लिए चेन्नई बिहार और बिहार के गया स्थित ऑफिसर्स ट्रेनिंग अकादमी में 5 सितंबर 2026 को पासिंग आउट परेड हुई. चेन्नई के ओटीए में एसएससी-122 और एसएससीडब्ल्यू महिला-36 बैच के कैडेट्स ने ट्रेनिंग पूरी की.
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इस परेड के बाद कुल 342 कैडेट्स भारतीय सेना का हिस्सा बनें. इनमें 29 महिला कैडेट्स थी. वहीं मित्र देशों के 17 कैडेट्स ने भी चेन्नई में अपनी ट्रेनिंग पूरी की. जिनमें 10 महिला कैडेट्स शामिल थी.
इस परेड के बाद कुल 342 कैडेट्स भारतीय सेना का हिस्सा बनें. इनमें 29 महिला कैडेट्स थी. वहीं मित्र देशों के 17 कैडेट्स ने भी चेन्नई में अपनी ट्रेनिंग पूरी की. जिनमें 10 महिला कैडेट्स शामिल थी.
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बिहार के गया स्थित ऑफिसर्स ट्रेनिंग अकादमी में भी शॉर्ट सर्विस कमीशन के चौथे बैच की पासिंग आउट परेड हुई. यहां ट्रेनिंग पूरी करने के बाद 253 भारतीय सैन्य अधिकारी भारतीय सेना में शामिल हुए.
बिहार के गया स्थित ऑफिसर्स ट्रेनिंग अकादमी में भी शॉर्ट सर्विस कमीशन के चौथे बैच की पासिंग आउट परेड हुई. यहां ट्रेनिंग पूरी करने के बाद 253 भारतीय सैन्य अधिकारी भारतीय सेना में शामिल हुए.
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वहीं जयपुर के लालपुरा पचार गांव की ज्योतिरादित्य यादव का लेफ्टिनेंट के तौर पर कमीशन होना, उनके परिवार की बड़ी उपलब्धि मानी जा रही है. एक छोटे से गांव से निकलकर भारतीय सेना में अधिकारी बनने तक ज्योतिरादित्य की सफलता ने उनके गांव और राजस्थान का गौरव बढ़ाया है.
वहीं जयपुर के लालपुरा पचार गांव की ज्योतिरादित्य यादव का लेफ्टिनेंट के तौर पर कमीशन होना, उनके परिवार की बड़ी उपलब्धि मानी जा रही है. एक छोटे से गांव से निकलकर भारतीय सेना में अधिकारी बनने तक ज्योतिरादित्य की सफलता ने उनके गांव और राजस्थान का गौरव बढ़ाया है.
Published at : 08 Sep 2026 08:42 AM (IST)
Tags :
Jyotiraditya Yadav Success Story Indian Amry Success Story

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