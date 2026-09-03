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फेल होने के बाद बिना कोचिंग IAS बनी किसान की बेटी, 23वीं रैंक के लिए ऐसे की 'तपस्या'
MP के नरसिंहपुर की तपस्या ने UPSC की तैयारी के दौरान ऐसा दौर भी देखा जब पहली कोशिश में वह परीक्षा तक पास नहीं कर पाई. लेकिन इस असफलता के बाद उन्होंने तैयारी छोड़ने के बजाय अपना तरीका ही बदल दिया.
कई बार कहा जाता है की असफलता किसी मंजिल का अंत नहीं] बल्कि दोबारा कोशिश करने का मौका होती है. यूपीएससी जैसी देश के सबसे मुश्किल परीक्षा में भी यह बात कही जाती है. हर साल लाखों उम्मीदवार भी परीक्षा में शामिल होते हैं, लेकिन हर किसी को सफलता नहीं मिलती है. ऐसे में उन उम्मीदवारों की कहानी भी खास बन जाती है, जिन्होंने असफलता के बाद अपनी रणनीति बदलकर अपने दम पर सफलता हासिल करते हैं. ऐसे ही एक कहानी मध्य प्रदेश की रहने वाले तपस्या परिहार की भी है.
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Published at : 03 Sep 2026 09:16 AM (IST)
शिक्षा
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फेल होने के बाद बिना कोचिंग IAS बनी किसान की बेटी, 23वीं रैंक के लिए ऐसे की 'तपस्या'
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अनूप मिश्राReporter
Opinion