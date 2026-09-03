फेल होने के बाद बिना कोचिंग IAS बनी किसान की बेटी, 23वीं रैंक के लिए ऐसे की 'तपस्या'

आईएएस बनने के बाद तपस्या अपनी शादी को लेकर भी चर्चा में रही. उन्होंने शादी में कन्यादान की रस्म करने से इनकार कर दिया था. 12 दिसंबर 2021 को पचमढ़ी में उन्होंने आईएफएस अधिकारी गर्वित गंगवार से शादी की. शादी के दौरान तपस्या ने कन्यादान की रस्म को लेकर अपनी असहमति जताई. उन्होंने अपने माता-पिता से कहा कि वह कोई ऐसी वस्तु नहीं है, जिसका दान किया जाए. उनके परिवार और वर पक्ष ने भी उनके फैसले का सम्मान किया और बिना कन्यादान के शादी की रस्में पूरी की गई.