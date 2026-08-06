Karnataka PGCET 2026 रिजल्ट जल्द, ऐसे डाउनलोड कर सकेंगे स्कोरकार्ड

Karnataka PGCET 2026 Result: कर्नाटका एग्जामिनेशन अथॉरिटी जल्द ही कर्नाटका पोस्ट ग्रेजुएट कॉमन एंट्रेंस टेस्ट 2026 का रिजल्ट जारी कर सकता है. एमबीए , एमसीए , एमटेक और मार्च कोर्स में दाखिले के लिए परीक्षा देने वाले हजारों उम्मीदवार अपने रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं. रिजल्ट जारी होने के बाद उम्मीदवार ऑफिसियल वेबसाइट पर जाकर अपना स्कोरकार्ड और रैंक देख सकेंगे.

कभी भी जारी हो सकता है रिजल्ट

कर्नाटका एग्जामिनेशन अथॉरिटी ने अभी तक रिजल्ट जारी करने की आधिकारिक तारीख और समय घोषित नहीं किया है. हालांकि रिजल्ट लिंक वेबसाइट पर अपडेट होने की तैयारी और लगातार चल रही गतिविधियों को देखते हुए माना जा रहा है, कि रिजल्ट्स जल्द जारी किए जा सकते हैं. कुछ समय के लिए आधिकारिक वेबसाइट पर 503 Server Error भी देखने को मिला, जिससे कई उम्मीदवार रिजल्ट से जुड़े अपडेट नहीं देख पाए.

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ऐसे डाउनलोड करें स्कोरकार्ड

रिजल्ट जारी होने के बाद उम्मीदवार नीचे दिए गए आसान स्टेप्स की मदद से अपना स्कोरकार्ड डाउनलोड कर सकते हैं. सबसे पहले KEA की आधिकारिक वेबसाइट cetonline.karnataka.gov.in/kea पर जाएं. होमपेज पर एडमिशन्स सेक्शन में क्लिक करें. इसके बाद PGCET 2026 Result लिंक खोलें. अपना पी टूजीसीईटी नंबर दर्ज करें. कैप्च भरकर सबमिट करें. स्क्रीन पर स्कोरकार्ड दिखाई देगा. भविष्य के लिए उसका प्रिंट या पीडीएफ डाउनलोड करके सुरक्षित रख लें.



क्या होगा स्कोरकार्ड में

स्कोरकार्ड में उम्मीदवार का नाम, टूजीसीईटी नंबर, कैटेगरी, प्राप्त अंक, रैंक और संबंधित कोर्स की जानकारी दर्ज होगी. डाउनलोड करने के बाद सभी विवरण ध्यान से जांच लें. किसी प्रकार की गलती मिलने पर KEA से संपर्क करना होगा.

रिजल्ट के बाद शुरू होगी काउंसलिंग

रिजल्ट घोषित होने के बाद कर्नाटका एग्जामिनेशन अथॉरिटी काउंसलिंग का पूरा शेड्यूल जारी करेगा. सबसे पहले दस्तावेजों का वेरिफिकेशन होगा. इसके बाद उम्मीदवार अपनी पसंद के कॉलेज और कोर्स का चूस कर सकेंगे. सीटों का एलाउटमेंट उम्मीदवार की रैंक, कैटेगरी और उपलब्ध सीटों के आधार पर किया जाएगा.

तैयार रखें जरूरी दस्तावेज

काउंसलिंग में शामिल होने वाले उम्मीदवारों को PGCET एडमिट कार्ड , स्कोर्ड , क्वालिफाइंग डिग्री के प्रमाण पत्र, पहचान पत्र, कैटेगरी सर्टिफिकेट (यदि लागू हो) और अन्य जरूरी मूल दस्तावेज तैयार रखने चाहिए. दस्तावेज वेरिफिकेशन के बाद ही आगे की एनरोलमेंट प्रोसेस पूरी होगी. उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे केवल कर्नाटका एग्जामिनेशन अथॉरिटी की ऑफिसियल वेबसाइट पर जारी सूचना पर ही भरोसा करें. रिजल्ट जारी होने के बाद काउंसलिंग, सीट मैट्रिक्स और सीट अलाउटमेंट से जुड़ी सभी जानकारी भी आधिकारिक पोर्टल पर उपलब्ध कराई जाएगी.

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