मौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़शिक्षाResultsKarnataka PGCET 2026 रिजल्ट जल्द, ऐसे डाउनलोड कर सकेंगे स्कोरकार्ड

Karnataka PGCET 2026 रिजल्ट जल्द, ऐसे डाउनलोड कर सकेंगे स्कोरकार्ड

Karnataka PGCET 2026: का रिजल्ट जल्द जारी हो सकता है. उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट पर स्कोरकार्ड डाउनलोड कर सकेंगे. जानें डाउनलोड प्रक्रिया और आगे की काउंसलिंग से जुड़ी अहम जानकारी.

Written By : एबीपी लाइव |  Edited By: Babar Hussain |  Updated at : 06 Aug 2026 08:06 AM (IST)
Preferred Sources

Karnataka PGCET 2026 Result: कर्नाटका  एग्जामिनेशन  अथॉरिटी  जल्द ही कर्नाटका पोस्ट  ग्रेजुएट  कॉमन  एंट्रेंस  टेस्ट  2026 का रिजल्ट जारी कर सकता है. एमबीए , एमसीए , एमटेक  और मार्च  कोर्स में दाखिले के लिए परीक्षा देने वाले हजारों उम्मीदवार अपने रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं. रिजल्ट जारी होने के बाद उम्मीदवार ऑफिसियल  वेबसाइट पर जाकर अपना स्कोरकार्ड और रैंक देख सकेंगे.

कभी भी जारी हो सकता है रिजल्ट

कर्नाटका  एग्जामिनेशन  अथॉरिटी ने अभी तक रिजल्ट जारी करने की आधिकारिक तारीख और समय घोषित नहीं किया है. हालांकि रिजल्ट लिंक वेबसाइट पर अपडेट होने की तैयारी और लगातार चल रही गतिविधियों को देखते हुए माना जा रहा है, कि रिजल्ट्स  जल्द जारी किए जा सकते हैं. कुछ समय के लिए आधिकारिक वेबसाइट पर 503 Server Error भी देखने को मिला, जिससे कई उम्मीदवार रिजल्ट से जुड़े अपडेट नहीं देख पाए.

यह भी पढ़ें: JPSC प्रीलिम्स का रिजल्ट जारी, मेंस के लिए आवेदन शुरू; जानें पूरी डिटेल

ऐसे डाउनलोड करें स्कोरकार्ड

रिजल्ट जारी होने के बाद उम्मीदवार नीचे दिए गए आसान स्टेप्स की मदद से अपना स्कोरकार्ड डाउनलोड कर सकते हैं. सबसे पहले KEA की आधिकारिक वेबसाइट cetonline.karnataka.gov.in/kea पर जाएं. होमपेज पर एडमिशन्स  सेक्शन में क्लिक करें. इसके बाद PGCET 2026 Result लिंक खोलें. अपना पी टूजीसीईटी   नंबर दर्ज करें. कैप्च  भरकर सबमिट करें. स्क्रीन पर स्कोरकार्ड दिखाई देगा. भविष्य के लिए उसका प्रिंट या पीडीएफ  डाउनलोड करके सुरक्षित रख लें.


क्या होगा स्कोरकार्ड में

स्कोरकार्ड में उम्मीदवार का नाम, टूजीसीईटी  नंबर, कैटेगरी, प्राप्त अंक, रैंक और संबंधित कोर्स की जानकारी दर्ज होगी. डाउनलोड करने के बाद सभी विवरण ध्यान से जांच लें. किसी प्रकार की गलती मिलने पर KEA से संपर्क करना होगा.

रिजल्ट के बाद शुरू होगी काउंसलिंग

रिजल्ट घोषित होने के बाद कर्नाटका एग्जामिनेशन अथॉरिटी काउंसलिंग का पूरा शेड्यूल जारी करेगा. सबसे पहले दस्तावेजों का वेरिफिकेशन  होगा. इसके बाद उम्मीदवार अपनी पसंद के कॉलेज और कोर्स का चूस  कर सकेंगे. सीटों का एलाउटमेंट उम्मीदवार की रैंक, कैटेगरी और उपलब्ध सीटों के आधार पर किया जाएगा.

तैयार रखें जरूरी दस्तावेज

काउंसलिंग में शामिल होने वाले उम्मीदवारों को PGCET एडमिट कार्ड , स्कोर्ड , क्वालिफाइंग डिग्री के प्रमाण पत्र, पहचान पत्र, कैटेगरी सर्टिफिकेट (यदि लागू हो) और अन्य जरूरी मूल दस्तावेज तैयार रखने चाहिए. दस्तावेज वेरिफिकेशन  के बाद ही आगे की एनरोलमेंट प्रोसेस पूरी होगी. उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे केवल कर्नाटका एग्जामिनेशन अथॉरिटी की ऑफिसियल  वेबसाइट पर जारी सूचना पर ही भरोसा करें. रिजल्ट जारी होने के बाद काउंसलिंग, सीट मैट्रिक्स और सीट अलाउटमेंट  से जुड़ी सभी जानकारी भी आधिकारिक पोर्टल पर उपलब्ध कराई जाएगी.

यह भी पढ़ें: CBSE 10वीं सेकेंड बोर्ड रिजल्ट 2026 जल्द होगा जारी, जानें कब आएगा रिजल्ट और कैसे डाउनलोड करें स्कोरकार्ड

Education Loan Information:
Calculate Education Loan EMI

Published at : 06 Aug 2026 08:06 AM (IST)
Tags :
KEA Karnataka PGCET Result 2026 PGCET Scorecard
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

Results
Karnataka PGCET 2026 रिजल्ट जल्द, ऐसे डाउनलोड कर सकेंगे स्कोरकार्ड
Karnataka PGCET 2026 रिजल्ट जल्द, ऐसे डाउनलोड कर सकेंगे स्कोरकार्ड
Results
JPSC प्रीलिम्स का रिजल्ट जारी, मेंस के लिए आवेदन शुरू; जानें पूरी डिटेल
JPSC प्रीलिम्स का रिजल्ट जारी, मेंस के लिए आवेदन शुरू; जानें पूरी डिटेल
Results
ICAI CA Foundation Result 2026: सीए फाउंडेशन का रिजल्ट जारी, ऐसे करें स्कोरकार्ड डाउनलोड; जानें टॉपर्स
सीए फाउंडेशन का रिजल्ट जारी, ऐसे करें स्कोरकार्ड डाउनलोड; जानें टॉपर्स
Results
RRB ग्रुप डी का रिजल्ट जारी, लाखों उम्मीदवारों का इंतजार खत्म; ऐसे चेक करें स्कोरकार्ड
RRB ग्रुप डी का रिजल्ट जारी, लाखों उम्मीदवारों का इंतजार खत्म; ऐसे चेक करें स्कोरकार्ड
Advertisement

वीडियोज

गोरखपुर की लेडी नटवरलाल का करोड़ों वाला मायाजाल!
Pati Brahmachari:💔Isha-Suraj के बीच फिर आई Avni, तकरार के बीच पनपने लगा प्यार। #sbs
Bollywood News: बिग बॉस के टीज़र से मचा तहलका: क्या टीवी पर फिर दिखेगी 'करण-अर्जुन' की जोड़ी? ( 05.08.26 )
Jharkhand Job Protest: झारखंड नौकरी आंदोलन से घिरी सरकार! इस्तीफा देंगे हेमंत सोरेन? ABPLIVE
Mannat: Dhairya का खतरनाक खेल फेल, Mannat ने बचा लिया Vikrant को मौत के मुंह से!
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
चीन-रूस के साथ हुई जंग तो क्या करेगा अमेरिका, ट्रंप के प्लान का खुलासा
चीन-रूस के साथ हुई जंग तो क्या करेगा अमेरिका, ट्रंप के प्लान का खुलासा
झारखंड
रांची प्रोटेस्ट: सरकार से बातचीत पर आज साफ होगी तस्वीर, JPSC केस में 5 और अरेस्ट
रांची प्रोटेस्ट: सरकार से बातचीत पर आज साफ होगी तस्वीर, JPSC केस में 5 और अरेस्ट
इंडिया
भारत के फैसले के खिलाफ मुनीर की गंदी हरकत एक्सपोज, फ्लॉप हुआ शहबाज का प्लान
भारत के फैसले के खिलाफ मुनीर की गंदी हरकत एक्सपोज, फ्लॉप हुआ शहबाज का प्लान
टेलीविजन
कभी एयर होस्टेस थीं दीपिका कक्कड़, मुंबई में 5 लोगों के साथ एक कमरे में रहती थीं 'सिमर'
कभी एयर होस्टेस थीं दीपिका कक्कड़, मुंबई में 5 लोगों के साथ एक कमरे में रहती थीं 'सिमर'
क्रिकेट
ऋषभ पंत, संजू सैमसन या ईशान किशन, किसे मिलना चाहिए 2027 वनडे वर्ल्ड कप में मौका? 
ऋषभ पंत, संजू सैमसन या ईशान किशन, किसे मिलना चाहिए 2027 वनडे वर्ल्ड कप में मौका? 
मध्य प्रदेश
राज्यसभा में कम हो जाएगी BJP सदस्यों की संख्या? निर्वाचन आयोग से हुई इस सांसद की शिकायत
राज्यसभा में कम हो जाएगी BJP सदस्यों की संख्या? निर्वाचन आयोग से हुई इस सांसद की शिकायत
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'देश की सबसे अनुशासित पार्टी है सपा, कोई नहीं कर सकता मुकाबला', अवधेश प्रसाद का चैलेंज
'देश की सबसे अनुशासित पार्टी है सपा, कोई नहीं कर सकता मुकाबला', अवधेश प्रसाद का चैलेंज
ट्रेंडिंग
Viral Video: महिला ने बाइक पर ही दे दिया बच्चे को जन्म, सामने आया भावुक वीडियो
महिला ने बाइक पर ही दे दिया बच्चे को जन्म, सामने आया भावुक वीडियो
ABP NEWS
क्या गाज़ियाबाद के मॉल्स में भी ऐसा होता है?
क्या गाज़ियाबाद के मॉल्स में भी ऐसा होता है?
ABP NEWS
जो लोग ज्वालामुखी मंदिर जाने की योजना बना रहे हैं, वे ध्यान दें: आपको पैदल चलना होगा।
जो लोग ज्वालामुखी मंदिर जाने की योजना बना रहे हैं, वे ध्यान दें: आपको पैदल चलना होगा।
ABP NEWS
भारत के राष्ट्रपति का 'एट होम' कार्ड जारी किया गया।
भारत के राष्ट्रपति का 'एट होम' कार्ड जारी किया गया।
ABP NEWS
राष्ट्रपति के कार्ड में भारत की कलात्मक विरासत की झलक।
राष्ट्रपति के कार्ड में भारत की कलात्मक विरासत की झलक।
ABP NEWS
मंडी-कुल्लू नेशनल हाईवे पर फिर से मुश्किलें आ गई हैं।
मंडी-कुल्लू नेशनल हाईवे पर फिर से मुश्किलें आ गई हैं।
Embed widget