लीबिया में कर ली 20 साल नौकरी तो कमा लेंगे भारत के इतने रुपये! जानिए

लीबिया में कर ली 20 साल नौकरी तो कमा लेंगे भारत के इतने रुपये! जानिए

अगर कोई भारतीय लीबिया में 20 साल तक नौकरी करे, तो वह करीब 39 लाख रुपये तक कमा सकता है. लीबिया में औसत वेतन और कम खर्च के कारण वहां काम करने वाले भारतीय अच्छी बचत कर सकते हैं.

By : रजनी उपाध्याय  | Updated at : 15 Oct 2025 10:10 AM (IST)
अगर कोई भारतीय लीबिया में 20 साल तक नौकरी करे, तो वह करीब 39 लाख रुपये तक कमा सकता है. लीबिया में औसत वेतन और कम खर्च के कारण वहां काम करने वाले भारतीय अच्छी बचत कर सकते हैं.

By : रजनी उपाध्याय  | Updated at : 15 Oct 2025 10:10 AM (IST)

विदेश में काम करने का सपना भारत में लाखों लोग देखते हैं. कोई अपनी आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए जाता है, तो कोई बेहतर फ्यूचर की तलाश में. ऐसे ही देशों में से एक है लीबिया (Libya) अफ्रीका का एक तेल-समृद्ध देश, जहां कई भारतीय सालों से काम कर रहे हैं.

लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि अगर कोई भारतीय लीबिया में 20 साल तक नौकरी करे, तो भारत की मुद्रा में उसकी कुल कमाई कितनी होगी? चलिए, इसे आसान भाषा में समझते हैं.
लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि अगर कोई भारतीय लीबिया में 20 साल तक नौकरी करे, तो भारत की मुद्रा में उसकी कुल कमाई कितनी होगी? चलिए, इसे आसान भाषा में समझते हैं.
सबसे पहले बात करें लीबिया की मुद्रा की. वहां की करेंसी को लीबियन दिनार (Libyan Dinar) कहा जाता है. वर्तमान में 1 लीबियन दिनार लगभग 16.30 भारतीय रुपये के बराबर है. यानी अगर आप लीबिया में एक दिनार कमाते हैं, तो भारत में उसकी कीमत साढ़े 16 रुपये के बराबर होती है.
सबसे पहले बात करें लीबिया की मुद्रा की. वहां की करेंसी को लीबियन दिनार (Libyan Dinar) कहा जाता है. वर्तमान में 1 लीबियन दिनार लगभग 16.30 भारतीय रुपये के बराबर है. यानी अगर आप लीबिया में एक दिनार कमाते हैं, तो भारत में उसकी कीमत साढ़े 16 रुपये के बराबर होती है.
अब बात करते हैं लीबिया में औसत वेतन की. वहां पर मजदूर वर्ग को औसतन 800 से 1,000 दिनार तक मासिक वेतन मिलता है. वहीं, डॉक्टर, इंजीनियर या ऑफिस में काम करने वाले पेशेवरों की सैलरी 2,000 से 4,000 दिनार तक हो सकती है.
अब बात करते हैं लीबिया में औसत वेतन की. वहां पर मजदूर वर्ग को औसतन 800 से 1,000 दिनार तक मासिक वेतन मिलता है. वहीं, डॉक्टर, इंजीनियर या ऑफिस में काम करने वाले पेशेवरों की सैलरी 2,000 से 4,000 दिनार तक हो सकती है.
लेकिन अगर हम औसतन 1,000 दिनार प्रति माह की सैलरी मान लें, तो इसका मतलब है कि व्यक्ति हर महीने लगभग 16,300 रुपये भारतीय मुद्रा में कमा रहा है.
लेकिन अगर हम औसतन 1,000 दिनार प्रति माह की सैलरी मान लें, तो इसका मतलब है कि व्यक्ति हर महीने लगभग 16,300 रुपये भारतीय मुद्रा में कमा रहा है.
अब जरा 20 साल की गणना करते हैं. एक साल में 12 महीने होते हैं, यानी कुल सालाना आय हुई 12,000 दिनार. अगर इसे रुपये में बदलें, तो 12,000 दिनार का मूल्य लगभग 1,95,600 रुपये होगा. अब अगर कोई व्यक्ति लगातार 20 साल तक काम करता है, तो कुल कमाई होगी 1,95,600 को 20 से गुणा करने पर यानी लगभग 39 लाख रुपये.
अब जरा 20 साल की गणना करते हैं. एक साल में 12 महीने होते हैं, यानी कुल सालाना आय हुई 12,000 दिनार. अगर इसे रुपये में बदलें, तो 12,000 दिनार का मूल्य लगभग 1,95,600 रुपये होगा. अब अगर कोई व्यक्ति लगातार 20 साल तक काम करता है, तो कुल कमाई होगी 1,95,600 को 20 से गुणा करने पर यानी लगभग 39 लाख रुपये.
यह तो केवल सैलरी के आधार पर हुई गणना है, जबकि असलियत में कमाई इससे ज्यादा भी हो सकती है. इसका कारण यह है कि लीबिया में कई कंपनियां अपने कर्मचारियों को मुफ्त रहने और खाने की सुविधा देती हैं. ऐसे में खर्च बहुत कम हो जाते हैं और पूरी सैलरी बचाई जा सकती है.
यह तो केवल सैलरी के आधार पर हुई गणना है, जबकि असलियत में कमाई इससे ज्यादा भी हो सकती है. इसका कारण यह है कि लीबिया में कई कंपनियां अपने कर्मचारियों को मुफ्त रहने और खाने की सुविधा देती हैं. ऐसे में खर्च बहुत कम हो जाते हैं और पूरी सैलरी बचाई जा सकती है.

Published at : 15 Oct 2025 10:10 AM (IST)
Published at : 15 Oct 2025 10:10 AM (IST)
Education Libya Jobs For Indians Work In Libya Salary

