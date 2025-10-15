एक्सप्लोरर
लीबिया में कर ली 20 साल नौकरी तो कमा लेंगे भारत के इतने रुपये! जानिए
अगर कोई भारतीय लीबिया में 20 साल तक नौकरी करे, तो वह करीब 39 लाख रुपये तक कमा सकता है. लीबिया में औसत वेतन और कम खर्च के कारण वहां काम करने वाले भारतीय अच्छी बचत कर सकते हैं.
विदेश में काम करने का सपना भारत में लाखों लोग देखते हैं. कोई अपनी आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए जाता है, तो कोई बेहतर फ्यूचर की तलाश में. ऐसे ही देशों में से एक है लीबिया (Libya) अफ्रीका का एक तेल-समृद्ध देश, जहां कई भारतीय सालों से काम कर रहे हैं.
1/6
2/6
3/6
4/6
5/6
6/6
Published at : 15 Oct 2025 10:10 AM (IST)
शिक्षा
6 Photos
SEBI में जल्द होगी ऑफिसर ग्रेड-A के पदों पर भर्ती, भरे जाएंगी इतनी पोस्ट, जल्द कर पाएंगे अप्लाई
View More
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
विश्व
दुनिया पर क्यों फोड़ा टैरिफ बम, क्यों हिला डाली अर्थव्यवस्था, ट्रंप ने कर दिया पूरा खुलासा?
इंडिया
महागठबंधन का सीट शेयरिंग फॉर्मूला! इन 60 सीटों पर चुनाव लड़ेगी कांग्रेस, ये रही संभावित लिस्ट
राजस्थान
जैसलमेर बस अग्निकांड: 20 मौतों का जिम्मेदार कौन? अस्पताल पहुंचे CM भजनलाल शर्मा, घायलों से जाना हाल
स्पोर्ट्स
टीम इंडिया का सपना चकनाचूर! सिंगापुर ने भारत को दी मात, टूटा 2027 एशियन कप में खेलने का सपना
Advertisement
मोहन यादवमुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश
Opinion