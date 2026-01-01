पहले गिरने का ड्रामा किया और फिर गर्लफ्रेंड को किया प्रपोज, इमोशनल कर देगा यह वीडियो
इंस्टाग्राम पर एक अनोखा प्रपोजल वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें एक युवक फुटबॉल ग्राउंड में चोट का नाटक कर अपनी गर्लफ्रेंड को प्रपोज करता है. वीडियो को लाखों लोग देख और पसंद कर रहे हैं.
सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर अक्सर कई तरह की वीडियो वायरल होती रहती हैं, जिसमें कुछ हंसी की होती हैं, तो कुछ लोगों को सोशल मैसेज या जानकारी देने वाली होती हैं. वहीं सोशल मीडिया पर खासकर इंस्टाग्राम प्लेटफॉर्म पर प्रपोज करने वाली वीडियो को देखने वाले लोगों की संख्या काफी ज्यादा है, क्योंकि लोग इन प्रपोजल वाली वीडियो को अपनी जिंदगी और हमसफर से जोड़कर देखते हैं. ऐसी ही एक वीडियो इंस्टाग्राम प्लेटफॉर्म पर वायरल हो रही है, जिसमें एक लड़का अपनी प्रेमिका या गर्लफ्रेंड को एक अलग अंदाज में प्रपोज कर रहा है. जिसे देखकर इंस्टाग्राम यूजर्स दोनों की तारीफ कर रहे हैं और अपने-अपने पॉइंट ऑफ व्यू रख रहे हैं.
गर्लफ्रेंड को ऐसे किया सरप्राइज
इंस्टाग्राम प्लेटफॉर्म पर एक लड़के की अपनी गर्लफ्रेंड को प्रपोज करने की वीडियो काफी वायरल हो रही है, जिसमें आसानी से देखा जा सकता है कि लड़का और उसके कुछ दोस्त फुटबॉल ग्राउंड में हैं और वह चोट लगने का नाटक करता है. जिसमें वह फुटबॉल ग्राउंड पर ही लेट जाता है और ऐसा प्रतीत होता है कि उसे चोट लग गई है. इस नाटक में उसके सभी दोस्त उसका साथ देते हैं और उसे घेरकर खड़े हो जाते हैं, जिससे उसकी प्रेमिका या गर्लफ्रेंड को ऐसा लगे कि उसे गहरी चोट लगी है. जैसे ही लड़की अपने बॉयफ्रेंड को गिरा हुआ देखती है, तो वह दौड़कर उसके पास आती है. वैसे ही वह लड़का अपने घुटनों के बल बैठ जाता है और जेब से एक रिंग निकालकर अपनी गर्लफ्रेंड को प्रपोज करता है. लड़की यह सब देखकर थोड़ी हैरान होती है, लेकिन वह तुरंत हां भी कर देती है. वीडियो में देखा जा सकता है कि दोनों कपल्स कितने खुश नजर आ रहे हैं और दोनों एक-दूसरे से गले मिलते हैं. इस वीडियो के टाइटल में लिखा है, she said yes.
वीडियो पर यूजर्स दे रहे हैं अपनी प्रतिक्रियाएं
यह वीडियो krishnansh_arora नाम के इंस्टाग्राम अकाउंट से पोस्ट किया गया है. इस वीडियो पर अभी तक 297.8K लाइक्स आ चुके हैं और 600 से ज्यादा कमेंट्स भी आ चुके हैं. लोग अलग-अलग तरीकों से इस वीडियो पर अपनी राय कमेंट सेक्शन के माध्यम से रख रहे हैं. जहां लोग मजे लेते हुए लिख रहे हैं, खुश रहो, आबाद रहो लेकिन मेरी फीड से दूर रहो. वहीं एक यूजर लिखता है कि यह सब AI है. वहीं कमेंट सेक्शन में ज्यादातर लोग इस कपल को शुभकामनाएं दे रहे हैं और कुछ लोग इस वीडियो से अपनी लव लाइफ को भी रिलेट कर रहे हैं. इस वीडियो में सबसे ज्यादा कमेंट सिंगल लोगों के हैं, जो कह रहे हैं कि हमारी जिंदगी में ये दिन कब आएगा. मतलब इस वीडियो का पूरा कमेंट सेक्शन पॉजिटिविटी से भरा हुआ है, जो कि सबसे अच्छी बात है.
