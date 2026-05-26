क्वालीफायर से पहले 'भगोड़े' विजय माल्या का RCB को खास संदेश, कहा- 'बेंगलुरु के शेरों के लिए...'

Vijay Mallya Message For RCB, Qualifier-1: रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और गुजरात टाइटंस के बीच आज (26 मई) आईपीएल 2026 का पहला क्वालीफायर धर्मशाला में खेला जाएगा. मैच से पहले 2008 में आरसीबी की नींव रखने वाले पूर्व मालिक और भागकर लंदन में छुपने वाले विजय माल्या ने टीम को एक खास संदेश दिया. इसमें माल्या ने टीम से डायरेक्ट फाइनल में पहुंचने की बात कही.

विजय माल्या ने एक्स पर एक पोस्ट शेयर करते हुए आरसीबी को लेकर बात की. उनकी यह पोस्ट तेजी से वायरल हो रही है. ऐसा पहली बार नहीं है कि विजय की तरफ से आरसीबी को लेकर कोई पोस्ट किया गया हो, बल्कि वह अक्सर फ्रेंचाइजी को लेकर इस तरह की पोस्ट में कुछ न कुछ बात करते रहते हैं.

इस दफा RCB को क्या दिया संदेश?

विजय माल्या ने अपनी पोस्ट में इस बात पर जोर दिया कि यह बेंगलुरु के पास सीधे फाइनल में जाने का मौका है. उन्होंने लिखा, "बेस्ट ऑफ लक आरसीबी. यह हमारे बेंगलुरु के शेरों के लिए डायरेक्ट फाइनल में जाने का बेहतरीन मौका है. निडर होकर खेलो और जोरदार दहाड़ मारो. भगवान आपका भला करे."

Best of Luck RCB namma dodda Simhagulu. This is a great chance for our Lions of Bengaluru to go straight to the IPL Final. Play Bold and roar loud. God Bless you. — Vijay Mallya (@TheVijayMallya) May 26, 2026

टेबल में पहले पायदान पर आरसीबी

बता दें कि रजत पाटीदार की कप्तानी वाली रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने प्वाइंट्स टेबल में पहले पायदान पर रहते हुए लीग स्टेज समाप्त किया. गुजरात दूसरे पायदान पर है. गौर करने वाली बात यह है कि दोनों ही टीमों के पास 18-18 प्वाइंट्स हैं. दोनों ही टीमों ने लीग स्टेज में 9-9 मुकाबले जीते हैं और 5-5 में हार का सामना किया है. लेकिन बेहतर नेट रनरेट के चलते बेंगलुरु टॉप पर है.

बेंगलुरु की लगातार दूसरे खिताब पर नजर

पिछले यानी 2025 के आईपीएल में आरसीबी ने खिताब अपने नाम किया था. यह 18 सालों के इतिहास में बेंगलुरु का पहला आईपीएल टाइटल था. अब लगातार दूसरे साल बेंगलुरु खिताब अपने नाम करना चाहेगी. देखना दिलचस्प होगा कि इस बार आरसीबी प्लेऑफ के मुकाबलों में कैसा परफॉर्म करती है.

यह भी पढ़ें: शुभमन गिल के लिए काल है RCB का ये गेंदबाज, 5 बार किया आउट; क्वालीफायर-1 में होगी बैटल