बेहद करीब आ गई बोर्ड परीक्षा, जानें कैसे कर सकते हैं अंतिम समय में एक दम फिट रहकर तैयारी

परीक्षा से ठीक पहले का समय बहुत अहम होता है. इस दौरान छात्र अक्सर ज्यादा पढ़ने के चक्कर में अपनी सेहत को नजरअंदाज कर देते हैं. देर रात तक जागना, ठीक से खाना न खाना और लगातार मोबाइल या स्क्रीन देखना आम बात हो जाती है. लेकिन यही आदतें सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाती हैं. विशेषज्ञ भी मानते हैं कि आखिरी समय में पढ़ाई से ज्यादा जरूरी खुद को शांत, स्वस्थ और संतुलित रखना होता है.