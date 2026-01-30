एक्सप्लोरर
बेहद करीब आ गई बोर्ड परीक्षा, जानें कैसे कर सकते हैं अंतिम समय में एक दम फिट रहकर तैयारी
बोर्ड परीक्षा नजदीक आते ही पढ़ाई के साथ सेहत और मानसिक संतुलन बनाए रखना सबसे जरूरी हो जाता है. सही टाइम टेबल, पौष्टिक खाना, पूरी नींद और सकारात्मक सोच से छात्र अंतिम समय में बेहतर तैयारी कर सकते हैं.
बोर्ड परीक्षा का समय अब बिल्कुल नजदीक आ चुका है. लाखों छात्र इस दौर से गुजर रहे हैं, जहां किताबें खुली हैं, कॉपियां भरी जा रही हैं और मन में तरह-तरह के सवाल चल रहे हैं. ऐसे समय में सबसे बड़ा सवाल यही होता है कि कम समय में पढ़ाई कैसे पूरी करें और खुद को पूरी तरह फिट कैसे रखें. क्योंकि अगर शरीर और दिमाग साथ नहीं देंगे, तो मेहनत का पूरा फायदा नहीं मिल पाएगा.
