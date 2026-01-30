हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
WPL 2026राशिफलआईपीएल 2026Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीशिक्षाबेहद करीब आ गई बोर्ड परीक्षा, जानें कैसे कर सकते हैं अंतिम समय में एक दम फिट रहकर तैयारी

बेहद करीब आ गई बोर्ड परीक्षा, जानें कैसे कर सकते हैं अंतिम समय में एक दम फिट रहकर तैयारी

बोर्ड परीक्षा नजदीक आते ही पढ़ाई के साथ सेहत और मानसिक संतुलन बनाए रखना सबसे जरूरी हो जाता है. सही टाइम टेबल, पौष्टिक खाना, पूरी नींद और सकारात्मक सोच से छात्र अंतिम समय में बेहतर तैयारी कर सकते हैं.

By : रजनी उपाध्याय  | Updated at : 30 Jan 2026 07:12 PM (IST)
बोर्ड परीक्षा नजदीक आते ही पढ़ाई के साथ सेहत और मानसिक संतुलन बनाए रखना सबसे जरूरी हो जाता है. सही टाइम टेबल, पौष्टिक खाना, पूरी नींद और सकारात्मक सोच से छात्र अंतिम समय में बेहतर तैयारी कर सकते हैं.

बोर्ड परीक्षा का समय अब बिल्कुल नजदीक आ चुका है. लाखों छात्र इस दौर से गुजर रहे हैं, जहां किताबें खुली हैं, कॉपियां भरी जा रही हैं और मन में तरह-तरह के सवाल चल रहे हैं. ऐसे समय में सबसे बड़ा सवाल यही होता है कि कम समय में पढ़ाई कैसे पूरी करें और खुद को पूरी तरह फिट कैसे रखें. क्योंकि अगर शरीर और दिमाग साथ नहीं देंगे, तो मेहनत का पूरा फायदा नहीं मिल पाएगा.

1/6
परीक्षा से ठीक पहले का समय बहुत अहम होता है. इस दौरान छात्र अक्सर ज्यादा पढ़ने के चक्कर में अपनी सेहत को नजरअंदाज कर देते हैं. देर रात तक जागना, ठीक से खाना न खाना और लगातार मोबाइल या स्क्रीन देखना आम बात हो जाती है. लेकिन यही आदतें सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाती हैं. विशेषज्ञ भी मानते हैं कि आखिरी समय में पढ़ाई से ज्यादा जरूरी खुद को शांत, स्वस्थ और संतुलित रखना होता है.
परीक्षा से ठीक पहले का समय बहुत अहम होता है. इस दौरान छात्र अक्सर ज्यादा पढ़ने के चक्कर में अपनी सेहत को नजरअंदाज कर देते हैं. देर रात तक जागना, ठीक से खाना न खाना और लगातार मोबाइल या स्क्रीन देखना आम बात हो जाती है. लेकिन यही आदतें सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाती हैं. विशेषज्ञ भी मानते हैं कि आखिरी समय में पढ़ाई से ज्यादा जरूरी खुद को शांत, स्वस्थ और संतुलित रखना होता है.
2/6
सबसे पहले बात करते हैं पढ़ाई की रणनीति की. अब नए टॉपिक शुरू करने का समय नहीं है. जो सिलेबस आपने पूरे साल पढ़ा है, उसी को दोहराने पर ध्यान दें. छोटे-छोटे नोट्स बनाएं, जरूरी सूत्र, तारीखें और परिभाषाएं अलग से लिख लें. रोज का लक्ष्य तय करें कि आज क्या दोहराना है और उसे पूरा करने की कोशिश करें. इससे मन भटका हुआ नहीं रहेगा और आत्मविश्वास भी बढ़ेगा.
सबसे पहले बात करते हैं पढ़ाई की रणनीति की. अब नए टॉपिक शुरू करने का समय नहीं है. जो सिलेबस आपने पूरे साल पढ़ा है, उसी को दोहराने पर ध्यान दें. छोटे-छोटे नोट्स बनाएं, जरूरी सूत्र, तारीखें और परिभाषाएं अलग से लिख लें. रोज का लक्ष्य तय करें कि आज क्या दोहराना है और उसे पूरा करने की कोशिश करें. इससे मन भटका हुआ नहीं रहेगा और आत्मविश्वास भी बढ़ेगा.
Published at : 30 Jan 2026 07:12 PM (IST)
Tags :
Education Board Exam Preparation Tips

शिक्षा फोटो गैलरी

और देखें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement
Advertisement
ज्वॉइन वॉट्सऐप चैनल
ज्वॉइन टेलिग्राम चैनल
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला, मासिक धर्म स्वच्छता को बताया जीवन के अधिकार का हिस्सा, स्कूलों में सैनिटरी पैड मुहैया कराने का दिया आदेश 
SC का बड़ा फैसला, मासिक धर्म स्वच्छता को बताया जीवन के अधिकार का हिस्सा, स्कूलों में सैनिटरी पैड मुहैया कराने का आदेश 
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'डबल इंजन ही नहीं डिब्बे भी आपस में टकरा रहे', BJP विधायक ने रोके योगी के मंत्री तो बोले अखिलेश यादव
योगी के मंत्री को बीजेपी विधायक ने रोका तो अखिलेश यादव ने ली चुटकी, 'ये तो सैंपल है...'
बॉलीवुड
Mardaani 3 Box Office Day 1 LIVE: 'बॉर्डर 2' के तूफान में भी अच्छा कमा रही है 'मर्दानी 3', जानें शाम पांच बजे तक का कलेक्शन
'बॉर्डर 2' के तूफान में भी अच्छा कमा रही है 'मर्दानी 3', जानें फर्स्ट डे का कलेक्शन
इंडिया
'सांप्रदायिकता के खिलाफ मुखर आवाज', शशि थरूर ने की राहुल गांधी की जमकर तारीफ, जानें क्या कहा?
'सांप्रदायिकता के खिलाफ मुखर आवाज', थरूर ने की राहुल गांधी की जमकर तारीफ, जानें क्या कहा?
Advertisement
ABP Premium

वीडियोज

Mardaani 3 Review: Rani Mukerj ने मचा दिया धमाल, कहानी हर किसी को हैरान कर देगी!
Sadhvi Prem Baisa Death: साध्वी की मौत, आत्महत्या या साजिश? Instagram Post का राज चौंका देगा | ABP
Bollywood News: बदलता बॉलीवुड और गोविंदा की दूरी, क्या यही है करियर ठहराव की वजह?
Tum se Tum Tak: 😲Anu को हो रही है तकलीफ, क्या mummy-papa समझ पाएंगे उसका दर्द ? #sbs (30.01.2026)
Sadhvi Prem Baisa Death: Congress ने Rajasthan सरकार पर उठाए सवाल और कड़ी जांच की मांग की

फोटो गैलरी

ट्रेडिंग ओपीनियन

राजशेखर त्रिपाठी
राजशेखर त्रिपाठीवरिष्ठ पत्रकार
यूजीसी रेग्युलेशन 2026- मोदी का मंडल और मंदिर दोनों वोट बैंक खतरे में!
Opinion
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला, मासिक धर्म स्वच्छता को बताया जीवन के अधिकार का हिस्सा, स्कूलों में सैनिटरी पैड मुहैया कराने का दिया आदेश 
SC का बड़ा फैसला, मासिक धर्म स्वच्छता को बताया जीवन के अधिकार का हिस्सा, स्कूलों में सैनिटरी पैड मुहैया कराने का आदेश 
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'डबल इंजन ही नहीं डिब्बे भी आपस में टकरा रहे', BJP विधायक ने रोके योगी के मंत्री तो बोले अखिलेश यादव
योगी के मंत्री को बीजेपी विधायक ने रोका तो अखिलेश यादव ने ली चुटकी, 'ये तो सैंपल है...'
बॉलीवुड
Mardaani 3 Box Office Day 1 LIVE: 'बॉर्डर 2' के तूफान में भी अच्छा कमा रही है 'मर्दानी 3', जानें शाम पांच बजे तक का कलेक्शन
'बॉर्डर 2' के तूफान में भी अच्छा कमा रही है 'मर्दानी 3', जानें फर्स्ट डे का कलेक्शन
इंडिया
'सांप्रदायिकता के खिलाफ मुखर आवाज', शशि थरूर ने की राहुल गांधी की जमकर तारीफ, जानें क्या कहा?
'सांप्रदायिकता के खिलाफ मुखर आवाज', थरूर ने की राहुल गांधी की जमकर तारीफ, जानें क्या कहा?
क्रिकेट
2026 टी20 वर्ल्ड कप में इस टीम के लिए एक साथ खेलेंगे इंडिया-पाकिस्तान के खिलाड़ी! स्क्वॉड का हुआ एलान; भारतीय खिलाड़ी बना कप्तान
2026 टी20 वर्ल्ड कप में इस टीम के लिए एक साथ खेलेंगे भारत-पाकिस्तान के खिलाड़ी! स्क्वॉड का हुआ एलान
इंडिया
कुवैत से आ रही इंडिगो फ्लाइट की अहमदाबाद में इमरजेंसी लैंडिंग, बम से उड़ाने की मिली धमकी
कुवैत से आ रही इंडिगो फ्लाइट की अहमदाबाद में इमरजेंसी लैंडिंग, बम से उड़ाने की मिली धमकी
Parenting
Child Education: सावधान! आपका घर ही बन रहा है बच्चे की तरक्की में रुकावट? रिसर्च में चौंकाने वाला खुलासा
सावधान! आपका घर ही बन रहा है बच्चे की तरक्की में रुकावट? रिसर्च में चौंकाने वाला खुलासा
शिक्षा
फरवरी 2026 में कब-कब बंद रहेंगे स्कूल-कॉलेज? यहां देखें पूरी छुट्टियों की लिस्ट
फरवरी 2026 में कब-कब बंद रहेंगे स्कूल-कॉलेज? यहां देखें पूरी छुट्टियों की लिस्ट
ENT LIVE
Daldal Series Review: Bhumi Padnekar, Samara Tijori और Aditya Rawal की कमाल की एक्टिंग
Daldal Series Review: Bhumi Padnekar, Samara Tijori और Aditya Rawal की कमाल की एक्टिंग
ENT LIVE
Mardaani 3 Review: Rani Mukerji एकदम छा गईं, हर किसी को चौंकाएगी कहानी
Mardaani 3 Review: Rani Mukerji एकदम छा गईं, हर किसी को चौंकाएगी कहानी
ENT LIVE
Shah Rukh Khan ने Netflix India के 10-Year Celebration Film को दी अपनी आवाज
Shah Rukh Khan ने Netflix India के 10-Year Celebration Film को दी अपनी आवाज
ENT LIVE
Netflix पर Dhurandhar हुई stream, cut scenes और censored dialogues को लेकर fans का फूटा गुस्सा
Netflix पर Dhurandhar हुई stream, cut scenes और censored dialogues को लेकर fans का फूटा गुस्सा
ENT LIVE
Elvish Yadav के Podcast से शुरू हुआ Orry और Sara, Ibrahim Controversy का नया twist
Elvish Yadav के Podcast से शुरू हुआ Orry और Sara, Ibrahim Controversy का नया twist
Embed widget