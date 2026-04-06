जिन स्टूडेंट्स को नंबर और पैसों का हिसाब-किताब समझना अच्छा लगता है, उनके लिए फाइनेंस और अकाउंटिंग बेहतरीन है. इस क्षेत्र में आप फाइनेंस एनालिस्ट, टैक्स एक्सपर्ट या इन्वेस्टमेंट से जुड़े काम कर सकते हैं.बड़ी कंपनियों में इन प्रोफेशनल्स की हमेशा जरूरत रहती है, इसलिए यहां ग्रोथ और सैलरी दोनों अच्छे होते हैं.