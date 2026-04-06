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Career after 12th commerce: 12वीं कॉमर्स के बाद करियर के बेस्ट ऑप्शन, जानिए टॉप करियर ऑप्शन
12वीं कॉमर्स के बाद आपके पास सिर्फ CA या CS ही नहीं, बल्कि कई शानदार करियर विकल्प होते हैं.अपनी रुचि और स्किल के अनुसार सही फील्ड चुनकर आप अच्छा भविष्य बना सकते हैं..
अगर आपने 12वीं में कॉमर्स स्ट्रीम चुनी है, तो आपके लिए करियर के बहुत सारे रास्ते खुले हुए हैं. पहले ज्यादातर लोग सिर्फ CA या CS को ही ऑप्शन मानते थे, लेकिन अब समय बदल चुका है.आज के दौर में कॉमर्स स्टूडेंट्स के पास कई ऐसे फील्ड हैं जहां वे अपनी पसंद के अनुसार आगे बढ़ सकते हैं और अच्छा करियर बना सकते हैं.
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Published at : 06 Apr 2026 05:08 PM (IST)
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प्रेम कुमारJournalist
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