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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीशिक्षाCareer after 12th commerce: 12वीं कॉमर्स के बाद करियर के बेस्ट ऑप्शन, जानिए टॉप करियर ऑप्शन

Career after 12th commerce: 12वीं कॉमर्स के बाद करियर के बेस्ट ऑप्शन, जानिए टॉप करियर ऑप्शन

12वीं कॉमर्स के बाद आपके पास सिर्फ CA या CS ही नहीं, बल्कि कई शानदार करियर विकल्प होते हैं.अपनी रुचि और स्किल के अनुसार सही फील्ड चुनकर आप अच्छा भविष्य बना सकते हैं..

By : रजनी उपाध्याय  | Updated at : 06 Apr 2026 05:08 PM (IST)
12वीं कॉमर्स के बाद आपके पास सिर्फ CA या CS ही नहीं, बल्कि कई शानदार करियर विकल्प होते हैं.अपनी रुचि और स्किल के अनुसार सही फील्ड चुनकर आप अच्छा भविष्य बना सकते हैं..

अगर आपने 12वीं में कॉमर्स स्ट्रीम चुनी है, तो आपके लिए करियर के बहुत सारे रास्ते खुले हुए हैं. पहले ज्यादातर लोग सिर्फ CA या CS को ही ऑप्शन मानते थे, लेकिन अब समय बदल चुका है.आज के दौर में कॉमर्स स्टूडेंट्स के पास कई ऐसे फील्ड हैं जहां वे अपनी पसंद के अनुसार आगे बढ़ सकते हैं और अच्छा करियर बना सकते हैं.

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जिन स्टूडेंट्स को नंबर और पैसों का हिसाब-किताब समझना अच्छा लगता है, उनके लिए फाइनेंस और अकाउंटिंग बेहतरीन है. इस क्षेत्र में आप फाइनेंस एनालिस्ट, टैक्स एक्सपर्ट या इन्वेस्टमेंट से जुड़े काम कर सकते हैं.बड़ी कंपनियों में इन प्रोफेशनल्स की हमेशा जरूरत रहती है, इसलिए यहां ग्रोथ और सैलरी दोनों अच्छे होते हैं.
जिन स्टूडेंट्स को नंबर और पैसों का हिसाब-किताब समझना अच्छा लगता है, उनके लिए फाइनेंस और अकाउंटिंग बेहतरीन है. इस क्षेत्र में आप फाइनेंस एनालिस्ट, टैक्स एक्सपर्ट या इन्वेस्टमेंट से जुड़े काम कर सकते हैं.बड़ी कंपनियों में इन प्रोफेशनल्स की हमेशा जरूरत रहती है, इसलिए यहां ग्रोथ और सैलरी दोनों अच्छे होते हैं.
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अगर आपको लोगों से बात करना, आइडिया समझाना और नए-नए तरीके से काम करना पसंद है, तो मार्केटिंग और सेल्स आपके लिए सही रहेगा.इस फील्ड में मेहनत के साथ-साथ आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत काम आती हैं और जल्दी ग्रोथ मिलने के चांस भी ज्यादा होते हैं.
अगर आपको लोगों से बात करना, आइडिया समझाना और नए-नए तरीके से काम करना पसंद है, तो मार्केटिंग और सेल्स आपके लिए सही रहेगा.इस फील्ड में मेहनत के साथ-साथ आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत काम आती हैं और जल्दी ग्रोथ मिलने के चांस भी ज्यादा होते हैं.
Published at : 06 Apr 2026 05:08 PM (IST)
Tags :
Education Business Ideas Commerce Students Career Finance Jobs India

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