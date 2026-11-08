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हिंदी न्यूज़शिक्षाOPSC ASO Recruitment 2026: ओडिशा में निकली ASO भर्ती, 340 पदों के लिए 30 नवंबर तक करें आवेदन 

OPSC ASO Recruitment 2026: ओडिशा में निकली ASO भर्ती, 340 पदों के लिए 30 नवंबर तक करें आवेदन 

ओडिशा लोक सेवा आयोग ने गृह विभाग के तहत ओडिशा सचिवालय सेवा संवर्ग में असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर के कुल 340 पदों पर भर्ती के लिए सूचना जारी कर दी है. भर्ती के लिए आवेदन 9 नवंबर 2026 से शुरू होंगे.

Written By : कविता गाडरी |  Updated at : 08 Nov 2026 11:05 AM (IST)
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OPSC ASO Recruitment 2026: ओडिशा लोक सेवा आयोग (OPSC) में सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं के लिए एक शानदार अवसर निकला है. आयोग ने गृह विभाग के तहत ओडिशा सचिवालय सेवा संवर्ग में असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर के कुल 340 पदों पर भर्ती के लिए आधिकारिक सूचना जारी कर दी है. जो उम्मीदवार ग्रेजुएट है और लंबे समय से सरकारी नौकरी का इंतजार कर रहे थे, वह अब आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं. वहीं आपको बता दें कि इस भर्ती के लिए आवेदन 9 नवंबर 2026 से शुरू होंगे, जबकि आवेदन की अंतिम तारीख 30 नवंबर 2026 है. वहीं इस भर्ती परीक्षा की संभावित तारीख 17 जनवरी 2027 है.

भर्ती के लिए जरूरी योग्यता 

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इस भर्ती के लिए उम्मीदवारों के पास किसी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से किसी भी विषय में ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए. इसके अलावा कंप्यूटर एप्लीकेशन का नॉलेज और ओडिया भाषा बोलने, पढ़ने में और लिखने की योग्यता होना अनिवार्य है. वहीं आवेदक की न्यूनतम आयु 21 वर्ष और अधिकतम आयु 42 वर्ष होनी चाहिए.  नियमों के अनुसार आरक्षित कैटेगरी के उम्मीदवारों को आयु सीमा में छूट भी दी जाएगी. इसके अलावा इस भर्ती के लिए आयु सीमा की गणना 1 जनवरी 2026 के आधार पर की जाएगी. 

कितनी मिलेगी सैलरी?

इस भर्ती के तहत चयनित उम्मीदवारों को ओडिशा संशोधित वेतन अधिनियम के तहत लेवल-9 सेल- 1 के तहत सैलरी दी जाएगी. इसके शुरुआती बेसिक सैलरी 35,400 है. इसके साथ महंगाई भत्ता और दूसरे भत्ते भी दिए जाएंगे. वहीं यह ग्रुप 1 बी के राजपत्रित पद है. 

कितनी देनी होगी आवेदन के लिए फीस?

इस भर्ती में जनरल और दूसरे उम्मीदवारों को आवेदन के लिए 700 रुपये का ऑनलाइन पेमेंट करना होगा. वहीं एससी, एसटी और दिव्यांग उम्मीदवारों के लिए आवेदन से पूरी तरह छूट दी गई है. ऐसे में उन्हें कोई फीस जमा नहीं करनी होगी. 

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कैसे किया जाएगा उम्मीदवारों का चयन? 

ओपीएससी एसओ के पदों पर उम्मीदवारों का चयन दो चरणों की परीक्षा के आधार पर किया जाएगा. इसमें लिखित परीक्षा 400 अंकों की होगी, जिसमें एमसीक्यू वाले सवाल पूछे जाएंगे. वहीं परीक्षा में तीन पेपर शामिल होंगे और प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 0.25 अंकों की नेगेटिव मार्किंग होगी. इसके अलावा कंप्यूटर स्किल टेस्ट की परीक्षा 50 अंकों की होगी.

कैसे करें ऑनलाइन आवेदन?

  • इस भर्ती के लिए सबसे पहले ओपीएससी के आधिकारिक वेबसाइट opsc.gov.in पर जाएं. 
  • अब होम पेज पर दिए गए एसओ रिक्रूटमेंट के ऑनलाइन लिंक पर क्लिक करें. 
  • इसके बाद अपनी जरूरी जानकारी दर्ज करके रजिस्ट्रेशन करें और फॉर्म भरें. 
  • अब अपनी कैटेगरी के अनुसार परीक्षा फीस का ऑनलाइन पेमेंट करें. 
  • इसके बाद जरूरी डॉक्यूमेंट अपलोड करें. 
  • लास्ट में फॉर्म को एक बार फिर अच्छे से चेक करके सबमिट कर दें.

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About the author कविता गाडरी

कविता एबीपी नेटवर्क नोएडा के साथ बतौर कंटेंट राइटर काम कर रही है. वर्तमान में कविता का मुख्य फोकस शिक्षा, करियर और नौकरी से जुड़ी खबरों पर रहता है.

करीब 3.5 साल से पत्रकारिता की दुनिया से जुड़ी कव‍िता एबीपी नेटवर्क से पहले राजस्थान पत्रिका में काम कर चुकी है. यहां  उन्होंने नेशनल एडिशन और अलग-अलग सप्लीमेंट्स के लिए काम किया. राजस्थान पत्रिका में करियर की उड़ान और सी न्यूज जैसे कॉलम वह कवर करती थी. इसी दौरान उन्हें हेलो डॉक्टर शो के साथ काम करने का अवसर मिला, जिसने उन्हें न्यूज़ प्रोडक्शन की बारीकियों को समझने का अनुभव दिया. वहीं पत्रकारिता के अलावा कविता की खास रुचि खेल, विशेष रूप से क्रिकेट में है. राजस्थान पत्रिका में रहते हुए कविता ने मदर्स डे स्पेशल स्पोर्ट्स एडिशन में भी काम किया है.

पढ़ाई की बात करें तो कविता ने माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय, भोपाल से न्यू मीडिया टेक्नोलॉजी में मास्टर्स और अपेक्स यूनिवर्सिटी जयपुर से बैचलर ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन की पढ़ाई की.
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Published at : 08 Nov 2026 11:05 AM (IST)
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