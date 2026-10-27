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हिंदी न्यूज़न्यूज़विश्व‘कपड़े फाड़े, खून बहने लगा,’ राष्ट्रपति ट्रंप पर पूर्व मिस स्वीट्जरलैंड ने लगाया रेप का आरोप

‘कपड़े फाड़े, खून बहने लगा,’ राष्ट्रपति ट्रंप पर पूर्व मिस स्वीट्जरलैंड ने लगाया रेप का आरोप

डेमोक्रेटिक पार्टी ने एक रिपोर्ट जारी किया है, जिसमें ट्रंप पर रेप का आरोप लगाया गया है. रिपोर्ट के अनुसार, ट्रंप ने पूर्व मिस स्वीट्जरलैंड से वादा किया था कि वह उसका ध्यान रखेंगे.

Written By : विक्रम कुमार |  Updated at : 27 Oct 2026 05:06 PM (IST)
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अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप एक बार फिर विवादों के घेरे में हैं. डेमोक्रेटिक पार्टी ने एक नई रिपोर्ट जारी की है, जिसमें ट्रंप पर यौन उत्पीड़न के गंभीर आरोप लगाए गए हैं. इसमें दावा किया गया है कि पूर्व मिस स्विट्जरलैंड और मॉडल बीट्रिस केउल ने ट्रंप पर रेप का आरोप लगाया है. केउल का दावा है कि नवंबर 1993 की जिस घटना को उन्होंने पहले सिर्फ बदसलूकी और छेड़छाड़ बताया था, असल में उस दौरान ट्रंप ने उनके साथ रेप किया था.

इसके अलावा रिपोर्ट में अमेरिकी प्रतिनिधि सभा के डेमोक्रेट्स द्वारा ट्रंप और कुख्यात यौन अपराधी जेफरी एप्स्टीन के कथित संबंधों का ब्योरा दिया गया है. व्हाइट हाउस ने रिपोर्ट में लगाए गए इन सभी आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया है. व्हाइट हाउस के प्रवक्ता ने कहा कि इसका मकसद राष्ट्रपति ट्रंप की ऐतिहासिक उपलब्धियों और रिपब्लिकन पार्टी की बढ़ती लोकप्रियता से अमेरिकी जनता का ध्यान भटकाना है.

डेमोक्रेट्स पार्टी की रिपोर्ट में बड़ा दावा

अमेरिकी हाउस ज्यूडिशियरी कमेटी के डेमोक्रेट्स ने 53 पन्नों की रिपोर्ट में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर लगे यौन उत्पीड़न के आरोपों को फिर से उठाया है. ट्रंप कभी जेफरी एपस्टीन के करीबी दोस्त थे. एपस्टीन की 2019 में नाबालिगों की यौन तस्करी के आरोपों में हिरासत के दौरान मौत हो गई थी, जिसे आधिकारिक तौर पर आत्महत्या करार दिया गया था. रेप के आरोपों को लेकर डेमोक्रेटिक पार्टी ने पूर्व मिस स्विट्जरलैंड बीट्रिस केउल के इंटरव्यू का हवाला दिया है.

क्युल के अनुसार, उनकी मुलाकात ट्रंप से तब हुई थी जब वह 24 साल की थीं. यह मुलाकात न्यूयॉर्क के प्लाजा होटल में एक प्रतियोगिता में हुई थी, जिसके मालिक उस समय ट्रंप ही थे. क्युल का आरोप है कि ट्रंप ने उनसे कहा था, 'मैं तुम्हारा ध्यान रखूंगा.' इसके अलावा उन्हें वीजा दिलवाने और न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी में एडमिशन का वादा दिया था. इसके तुरंत बाद जेफरी एपस्टीन ने उनसे संपर्क किया और उन्हें मार-ए-लागो में एक पार्टी के लिए आमंत्रित किया.

रिपोर्ट में दावा किया गया है कि बाद में ट्रंप के एक प्रतिनिधि ने क्युल को अटलांटिक सिटी स्थित ट्रंप प्लाजा होटल में ऊपर एक कमरे में मिलने के लिए बुलाया. क्युल का आरोप है कि कमरे में प्रवेश करते ही ट्रंप ने उन्हें पकड़ लिया और उनका रेप किया. इस दौरान इस दौरान उनके कपड़े फट गए और शरीर पर कई जगह चोटें और खरोंचें आईं. क्यूल ने इंटरव्यू में इस घटना का काफी क्रूर बताया था.

About the author विक्रम कुमार

विक्रम कुमार एबीपी न्यूज़ में बतौर सब एडिटर कार्यरत हैं और डिजिटल टीम का हिस्सा हैं. एबीपी लाइव के नेशनल डेस्क पर विक्रम देश और विदेश की राजनीति से जुड़ी खबरों की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं. ब्रेकिंग न्यूज़ पर इनका विशेष फोकस रहता है. देश-विदेश के बड़े राजनीतिक घटनाक्रम पर लिखते रहते हैं. यूएस-ईरान युद्ध के दौरान इन्होंने कई इन-डेप्थ खबरें की हैं जिन पर कई मिलियन व्यूज आए. साल 2023 में प्रतिष्ठित जामिया मिल्लिया इस्लामिया से मास मीडिया हिंदी में मास्टर डिग्री हासिल करने के बाद एबीपी लाइव के साथ करियर की शुरुआत की. Email: vikramk@abpnetwork.com
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Published at : 27 Oct 2026 04:44 PM (IST)
Tags :
Donald Trump US Switzerland Breaking News Abp News DONALD Trump
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