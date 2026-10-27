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हिंदी न्यूज़राज्यमहाराष्ट्रMaharashtra Vidhan Parishad Result Live: 5 में से 3 सीटों के रुझान आए, महायुति या MVA, कौन आगे?

Maharashtra Vidhan Parishad Result Live: 5 में से 3 सीटों के रुझान आए, महायुति या MVA, कौन आगे?

Maharashtra Vidhan Parishad Result 2026 Live Updates: महाराष्ट्र में पांच विधान परिषद की सीटों पर वोटों की गिनती जारी है.

Written By : सनातन कुमार  | Updated at : 27 Oct 2026 04:35 PM (IST)

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(महाराष्ट्र विधान परिषद चुनाव रिजल्ट लाइव अपडेट्स)
Source : ANI

Background

महाराष्ट्र विधान परिषद की पांच सीट के लिए मंगलवार को मतगणना जारी है जिसमें मुख्य मुकाबला सत्तारूढ़ महायुति गठबंधन और विपक्षी महा विकास आघाडी (एमवीए) के बीच है. अधिकारियों के अनुसार, पुणे स्नातक, नागपुर स्नातक, छत्रपति संभाजीनगर (औरंगाबाद) स्नातक, पुणे शिक्षक और अमरावती शिक्षक निर्वाचन क्षेत्रों के लिए 23 अक्टूबर को मतदान हुआ था, जिसमें 72.96 प्रतिशत मतदाताओं ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया था.

इन निर्वाचन क्षेत्रों के मौजूदा सदस्यों का कार्यकाल छह दिसंबर को समाप्त हो रहा है जिसके कारण यहां चुनाव कराना आवश्यक था. भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी), एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना और सुनेत्रा पवार के नेतृत्व वाली राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (एनसीपी) के महायुति गठबंधन तथा विपक्षी दल कांग्रेस, शरद पवार के नेतृत्व वाली एनसीपी (शरदचंद्र पवार) और उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली शिवसेना (UBT) के महा विकास आघाडी (एमवीए) ने सभी पांच सीट पर चुनाव लड़ा.

चुनाव में कुल 182 उम्मीदवार मैदान में हैं और महायुति एवं एमवीए दोनों ही गठबंधनों को बगावत का सामना करना पड़ा. बीजेपी ने नागपुर स्नातक, पुणे शिक्षक और पुणे स्नातक निर्वाचन क्षेत्रों में उम्मीदवार उतारे.

छत्रपति संभाजीनगर स्नातक सीट पर एनसीपी ने चुनाव लड़ा जबकि अमरावती शिक्षक सीट पर शिवसेना ने अपना उम्मीदवार उतारा. शिवसेना ने पुणे शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र में बीजेपी के आधिकारिक उम्मीदवार के खिलाफ एक निर्दलीय उम्मीदवार का भी समर्थन किया.

अमरावती शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र में मौजूदा विधान परिषद सदस्य (एमएलसी) किरण सरनाइक ने शिवसेना के टिकट पर कांग्रेस उम्मीदवार अदिति पोहरे के खिलाफ चुनाव लड़ा. शिवसेना (उद्धव बालासाहेब ठाकरे) ने भी इस सीट पर अपना उम्मीदवार उतारा.

पुणे स्नातक निर्वाचन क्षेत्र में बीजेपी ने एनसीपी (शरदचंद्र पवार) की उम्मीदवार हर्षदा देशमुख के खिलाफ स्मिता जाधव को मैदान में उतारा. शिवसेना (UBT) ने भी इस सीट पर अपना उम्मीदवार उतारा. पुणे शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र में बीजेपी ने कांग्रेस के मौजूदा विधान परिषद सदस्य जयंत असगांवकर के खिलाफ कौस्तुभ गावडे को उम्मीदवार बनाया. शिवसेना ने निर्दलीय उम्मीदवार सचिन सानप का समर्थन किया जो राज्य मंत्री उदय सामंत के विशेष कार्य अधिकारी (ओएसडी) हैं.

छत्रपति संभाजीनगर स्नातक निर्वाचन क्षेत्र में एनसीपी के मौजूदा विधान परिषद सदस्य सतीश चव्हाण और एनसीपी (SP) के उम्मीदवार प्रतापसिंह पाटिल के बीच मुकाबला रहा. शिवसेना (UBT) ने भी इस सीट पर उम्मीदवार उतारा.

नागपुर स्नातक निर्वाचन क्षेत्र में मौजूदा विधान परिषद सदस्य अभिजीत वंजारी का मुकाबला बीजेपी उम्मीदवार सुधाकर कोहाले से है. अधिकारियों ने पहले बताया था कि बीजेपी के बागी अनिल सोले ने चुनाव से अपना नाम वापस ले लिया और कोहाले को समर्थन देने की घोषणा की हालांकि उनका नाम अब भी मतपत्र पर मौजूद था.

राज्य में 78 सदस्यीय विधान परिषद में 35 सदस्यों के साथ बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी है. इसके बाद शिवसेना के 12 और एनसीपी के 10 सदस्य हैं. विपक्षी दलों में कांग्रेस और शिवसेना (UBT) के पांच-पांच सदस्य हैं, जबकि एनसीपी (SP) के दो सदस्य हैं. सदन में चार निर्दलीय सदस्य भी हैं. 

16:35 PM (IST)  •  27 Oct 2026

Maharashtra Politics: राम कदम ने राहुल गांधी पर साधा निशाना

इस बीच बीजेपी विधायक राम कदम ने कहा कि निर्वाचन आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में यह स्पष्ट कर दिया है कि  SIR की प्रक्रिया को लेकर के सारे फैसले एकमत से हुए। अब याचिकाकर्ता ने याचिका में कहा था कि फैसले एकमत से नहीं हुए, उसका आधार किसी अखबार की एक झूठी खबर थी। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जिम्मेदाराना बयानबाजी करें। लेकिन बालक की भांति उन्होंने उस झूठी खबर को आधार बनाते हुए महत्वपूर्ण संवैधानिक संस्था निर्वाचन आयोग को उन्होंने अपना लक्ष्य बनाया, संदेह के कटघरे में खड़ा किया। अगर यदि उनमें थोड़ी भी लज्जा बची है तो हाथ जोड़कर के माफी मांगे.

16:28 PM (IST)  •  27 Oct 2026

Maharashtra Vidhan Parishad Result Live: महाराष्ट्र में 3 सीटों के रुझान आए

महाराष्ट्र में एमएलसी की 5 सीटों के लिये गिनती हो रही है. इनमें से 3 के रुझान आये हैं. अमरावती शिक्षक सीट से शिंदे की शिवसेना के किरण सरनाइक को शुरुआती बढ़त मिली है. मराठवाड़ा ग्रेजुएट सीट पर एनसीपी के उम्मीदवार सतीश चव्हाण आगे चल रहे है. नागपुर ग्रेजुएट सीट पर बीजेपी के सुधाकर कोहले आगे चल रहे हैं.

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