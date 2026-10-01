Dzire से Exter तक, ये हैं बजट में 5 शानदार Automatic Cars

बता दें कि, टाटा पंच AMT उन लोगों के लिए बिल्कुल सही ऑप्शन है जो कम बजट में एक मजबूत और मस्कुलर लुक वाली माइक्रो SUV अपने घर लाना चाहते हैं. इसके नए अपडेटेड और फेसलिफ्ट मॉडल का लुक पहले से कहीं ज्यादा शार्प और अट्रैक्टिव हो गया है. इसका मजबूत सस्पेंशन सेटअप और जबरदस्त ग्राउंड क्लीयरेंस इसे खराब रास्तों पर भी बेहद आसानी से निकाल लेता है. जिससे सफर काफी आरामदायक रहता है.