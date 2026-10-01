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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीऑटोDzire से Exter तक, ये हैं बजट में 5 शानदार Automatic Cars

Dzire से Exter तक, ये हैं बजट में 5 शानदार Automatic Cars

बजट में ऑटोमैटिक कार खरीदने की सोच रहे हैं? मारुति डिज़ायर, स्विफ्ट, टाटा एरिस, पंच और हुंडई एक्सटर की माइलेज, परफॉर्मेंस और एएमटी गियरबॉक्स की पूरी डिटेल पढ़ें.

Written By : सोमनाथ चटर्जी  | Updated at : 01 Oct 2026 01:34 PM (IST)
बजट में ऑटोमैटिक कार खरीदने की सोच रहे हैं? मारुति डिज़ायर, स्विफ्ट, टाटा एरिस, पंच और हुंडई एक्सटर की माइलेज, परफॉर्मेंस और एएमटी गियरबॉक्स की पूरी डिटेल पढ़ें.

अगर आप भी एक बजट फ्रेंडली ऑटोमैटिक कार खरीदने की सोच रहे हैं. तो यह खबर आपके लिए ही है. क्योंकि, आज हम 5 ऐसे ऑटोमैटिक कार की बात करेंगे. जो की बेहद कम बजट में आ जाती हैं. रोज-रोज के भारी ट्रैफिक और लंबे सफर के बीच बार-बार गियर बदलने के झंझट से हर कोई बचना चाहता है. इसी सहूलियत की वजह से आजकल मैनुअल गाड़ियों के मुकाबले ऑटोमैटिक मॉडल तेजी से लोगों की पहली पसंद बन रहे हैं. चलिए जानतें हैं इन गाड़ियों के बारें में.

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बता दें कि, मारुति सुजुकी डिजायर AGS इस सेगमेंट की सबसे भरोसेमंद और ज्यादा बिकने वाली सेडान कारों में से एक मानी जाती है. इसका AGS यानी AMT गियरबॉक्स बेहद रिफाइंड और स्मूथ रिस्पॉन्स देता है. जिससे शहर के ट्रैफिक में ड्राइव करना बहुत आसान हो जाता है. इसमें मिलने वाला इंजन न सिर्फ बढ़िया परफॉर्मेंस देता है बल्कि इसका माइलेज भी मैनुअल वेरिएंट के मुकाबले काफी ज्यादा रहता है.
बता दें कि, मारुति सुजुकी डिजायर AGS इस सेगमेंट की सबसे भरोसेमंद और ज्यादा बिकने वाली सेडान कारों में से एक मानी जाती है. इसका AGS यानी AMT गियरबॉक्स बेहद रिफाइंड और स्मूथ रिस्पॉन्स देता है. जिससे शहर के ट्रैफिक में ड्राइव करना बहुत आसान हो जाता है. इसमें मिलने वाला इंजन न सिर्फ बढ़िया परफॉर्मेंस देता है बल्कि इसका माइलेज भी मैनुअल वेरिएंट के मुकाबले काफी ज्यादा रहता है.
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जबकि अगर आप हैचबैक लुक और कॉम्पैक्ट साइज पसंद करते हैं तो मारुति सुजुकी स्विफ्ट AGS आपके लिए एक बेहद प्रैक्टिकल चॉइस साबित हो सकती है. इसमें डिजायर वाला ही ऑटोमैटिक गियरबॉक्स सेटअप मिलता है. इसका नया Z-सीरीज 3-सिलेंडर पेट्रोल इंजन काफी शांत रहता है और कम स्पीड पर भी बेहतरीन पिकअप देता है. जिससे बंपर-टू-बंपर ट्रैफिक में क्लच दबाने की थकान बिल्कुल नहीं होती.
जबकि अगर आप हैचबैक लुक और कॉम्पैक्ट साइज पसंद करते हैं तो मारुति सुजुकी स्विफ्ट AGS आपके लिए एक बेहद प्रैक्टिकल चॉइस साबित हो सकती है. इसमें डिजायर वाला ही ऑटोमैटिक गियरबॉक्स सेटअप मिलता है. इसका नया Z-सीरीज 3-सिलेंडर पेट्रोल इंजन काफी शांत रहता है और कम स्पीड पर भी बेहतरीन पिकअप देता है. जिससे बंपर-टू-बंपर ट्रैफिक में क्लच दबाने की थकान बिल्कुल नहीं होती.
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वहीं, टाटा मोटर्स की तरफ से हाल ही में लॉन्च हुई नई Tata Aeris ऑटोमैटिक कार खरीदने का एक बेहद किफायती और नया जरिया बनकर सामने आई है. यह कार पुरानी टिगोर के मुकाबले काफी ज्यादा प्रीमियम, स्टाइलिश और मॉडर्न नजर आती है. कम बजट के अंदर एक खूबसूरत सेडान चाहने वालों के लिए इसमें फीचर्स, प्रैक्टिकैलिटी और किफायती ड्राइविंग का बहुत ही शानदार तालमेल देखने को मिल जाता है.
वहीं, टाटा मोटर्स की तरफ से हाल ही में लॉन्च हुई नई Tata Aeris ऑटोमैटिक कार खरीदने का एक बेहद किफायती और नया जरिया बनकर सामने आई है. यह कार पुरानी टिगोर के मुकाबले काफी ज्यादा प्रीमियम, स्टाइलिश और मॉडर्न नजर आती है. कम बजट के अंदर एक खूबसूरत सेडान चाहने वालों के लिए इसमें फीचर्स, प्रैक्टिकैलिटी और किफायती ड्राइविंग का बहुत ही शानदार तालमेल देखने को मिल जाता है.
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बता दें कि, टाटा पंच AMT उन लोगों के लिए बिल्कुल सही ऑप्शन है जो कम बजट में एक मजबूत और मस्कुलर लुक वाली माइक्रो SUV अपने घर लाना चाहते हैं. इसके नए अपडेटेड और फेसलिफ्ट मॉडल का लुक पहले से कहीं ज्यादा शार्प और अट्रैक्टिव हो गया है. इसका मजबूत सस्पेंशन सेटअप और जबरदस्त ग्राउंड क्लीयरेंस इसे खराब रास्तों पर भी बेहद आसानी से निकाल लेता है. जिससे सफर काफी आरामदायक रहता है.
बता दें कि, टाटा पंच AMT उन लोगों के लिए बिल्कुल सही ऑप्शन है जो कम बजट में एक मजबूत और मस्कुलर लुक वाली माइक्रो SUV अपने घर लाना चाहते हैं. इसके नए अपडेटेड और फेसलिफ्ट मॉडल का लुक पहले से कहीं ज्यादा शार्प और अट्रैक्टिव हो गया है. इसका मजबूत सस्पेंशन सेटअप और जबरदस्त ग्राउंड क्लीयरेंस इसे खराब रास्तों पर भी बेहद आसानी से निकाल लेता है. जिससे सफर काफी आरामदायक रहता है.
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वहीं, हुंडई Exter इस सेगमेंट की सबसे ज्यादा फीचर-लोड और हाई-क्वालिटी इंटीरियर वाली एंट्री-लेवल माइक्रो SUV मानी जाती है. इसका AMT गियरबॉक्स गियर बदलने के दौरान महसूस होने वाले झटके यानी गियर-लैग को बहुत ही बेहतरीन तरीके से कंट्रोल करता है. अगर आप एक ऐसी कार ढूंढ रहे हैं जिसमें फीचर्स की लंबी लिस्ट हो और ड्राइविंग काफी स्मूथ रहे तो यह गाड़ी आपकी उम्मीदों पर खरी उतरेगी.
वहीं, हुंडई Exter इस सेगमेंट की सबसे ज्यादा फीचर-लोड और हाई-क्वालिटी इंटीरियर वाली एंट्री-लेवल माइक्रो SUV मानी जाती है. इसका AMT गियरबॉक्स गियर बदलने के दौरान महसूस होने वाले झटके यानी गियर-लैग को बहुत ही बेहतरीन तरीके से कंट्रोल करता है. अगर आप एक ऐसी कार ढूंढ रहे हैं जिसमें फीचर्स की लंबी लिस्ट हो और ड्राइविंग काफी स्मूथ रहे तो यह गाड़ी आपकी उम्मीदों पर खरी उतरेगी.
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बता दें कि, आज के समय में बजट ऑटोमैटिक गाड़ियां सिर्फ सहूलियत ही नहीं देतीं बल्कि माइलेज के मामले में भी काफी आगे निकल चुकी हैं. पहले जहां लोग ऑटोमैटिक गाड़ियों को ज्यादा तेल पीने वाली समझते थे. वहीं अब नई टेक्नोलॉजी की वजह से यह भ्रम पूरी तरह टूट चुका है. कंपनियां अब इनमें ऐसी ट्यूनिंग दे रही हैं कि आपको शहर हो या हाईवे हर जगह बेहतरीन माइलेज मिलता है.
बता दें कि, आज के समय में बजट ऑटोमैटिक गाड़ियां सिर्फ सहूलियत ही नहीं देतीं बल्कि माइलेज के मामले में भी काफी आगे निकल चुकी हैं. पहले जहां लोग ऑटोमैटिक गाड़ियों को ज्यादा तेल पीने वाली समझते थे. वहीं अब नई टेक्नोलॉजी की वजह से यह भ्रम पूरी तरह टूट चुका है. कंपनियां अब इनमें ऐसी ट्यूनिंग दे रही हैं कि आपको शहर हो या हाईवे हर जगह बेहतरीन माइलेज मिलता है.
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ऑटोमैटिक गाड़ियों के केबिन इंटीरियर और कनेक्टिविटी फीचर्स भी अब किसी प्रीमियम गाड़ी से कम नहीं लगते हैं. बड़ी टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट स्क्रीन, स्मार्टफोन कनेक्टिविटी, स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स और बेहतरीन साउंड सिस्टम जैसी सुविधाएं इनमें देखने को मिल जाती हैं. ये सभी मॉडर्न फीचर्स आपके हर छोटे-बड़े सफर को बोरिंग होने से बचाते हैं और ड्राइविंग का मज़ा कई गुना ज्यादा बढ़ा देते हैं.
ऑटोमैटिक गाड़ियों के केबिन इंटीरियर और कनेक्टिविटी फीचर्स भी अब किसी प्रीमियम गाड़ी से कम नहीं लगते हैं. बड़ी टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट स्क्रीन, स्मार्टफोन कनेक्टिविटी, स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स और बेहतरीन साउंड सिस्टम जैसी सुविधाएं इनमें देखने को मिल जाती हैं. ये सभी मॉडर्न फीचर्स आपके हर छोटे-बड़े सफर को बोरिंग होने से बचाते हैं और ड्राइविंग का मज़ा कई गुना ज्यादा बढ़ा देते हैं.
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वहीं, सुरक्षा और मेंटेनेंस के लिहाज से भी ये पांचों गाड़ियां आम कार बायर्स की जेब पर बिल्कुल भारी नहीं पड़ती हैं. मजबूत बिल्ड क्वालिटी, एयरबैग्स और ABS जैसे जरूरी सेफ्टी फीचर्स के साथ-साथ इनका सर्विस नेटवर्क भी काफी फैला हुआ है. अगर आप भी अपने परिवार के लिए एक बजट-फ्रेंडली, आरामदायक और लंबी चलने वाली ऑटोमैटिक गाड़ी तलाश रहे हैं तो इनमें में किसी भी गाड़ी को चुनना एक समझदारी भरा फैसला होगा.
वहीं, सुरक्षा और मेंटेनेंस के लिहाज से भी ये पांचों गाड़ियां आम कार बायर्स की जेब पर बिल्कुल भारी नहीं पड़ती हैं. मजबूत बिल्ड क्वालिटी, एयरबैग्स और ABS जैसे जरूरी सेफ्टी फीचर्स के साथ-साथ इनका सर्विस नेटवर्क भी काफी फैला हुआ है. अगर आप भी अपने परिवार के लिए एक बजट-फ्रेंडली, आरामदायक और लंबी चलने वाली ऑटोमैटिक गाड़ी तलाश रहे हैं तो इनमें में किसी भी गाड़ी को चुनना एक समझदारी भरा फैसला होगा.
Published at : 01 Oct 2026 01:34 PM (IST)
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