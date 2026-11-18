ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम के लिए 2026 का साल अब तक काल साबित हुआ है. टीम ने इंग्लैंड के खिलाफ 3 मैचों की वनडे सीरीज 1-2 से गंवा दी. बुधवार (18 नवंबर) को तीसरा वनडे खेला गया, जिसमें ऑस्ट्रेलिया ने 97 रन से हार का सामना किया. यह इस साल ऑस्ट्रेलिया की वनडे सीरीज में पहली हार नहीं थी, बल्कि इससे पहले टीम बांग्लादेश, पाकिस्तान और दक्षिण अफ्रीका से भी वनडे सीरीज हार चुकी है.

बांग्लादेश के खिलाफ वनडे सीरीज में हार झेलना सवाल खड़े करता है और बताता है कि वाकई ऑस्ट्रेलिया के लिए यह साल काल रहा है. बांग्लादेश के खिलाफ ऑस्ट्रेलिया ने 3 मैचों की सीरीज में 1-2 से हार का सामना किया था. ऐसे ही पाकिस्तान और दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ भी 1-2 सीरीज गंवाई थी. इस साल अब तक कंगारू टीम ने सिर्फ जिम्बाब्वे के खिलाफ वनडे सीरीज में जीत हासिल की है.

2026 वनडे में ऑस्ट्रेलिया

पाकिस्तान के खिलाफ वनडे सीरीज हारे (1-2)

बांग्लादेश के खिलाफ वनडे सीरीज हारे (1-2)

जिम्बाब्वे के खिलाफ वनडे सीरीज जीती (3-0)

दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ वनडे सीरीज हारे (1-2)

इंग्लैंड के खिलाफ वनडे सीरीज हारे (1-2)

बांग्लादेश के खिलाफ पहली बार गंवाई सीरीज

जून-जुलाई में बांग्लादेश की सरजमीं पर ऑस्ट्रेलिया ने तीन मैचों की वनडे सीरीज खेली. बांग्लादेश ने पहले मैच में जीत के साथ सीरीज का आगाज किया. मेजबान बांग्लादेश ने दूसरा वनडे 5 विकेट (DLS के तहत) से अपने नाम कर सीरीज पर कब्जा कर लिया. यह पहला मौका था कि ऑस्ट्रेलिया ने बांग्लादेश के खिलाफ वनडे सीरीज गंवाई.

इंग्लैंड के खिलाफ इस तरह गंवाई सीरीज

मेजबान ऑस्ट्रेलिया ने पर्थ में खेले गए पहले वनडे में जीत के साथ सीरीज की शुरुआत की थी. कंगारू टीम ने 7 विकेट से मैच अपने नाम किया था. लेकिन अगले दोनों मैचों में इंग्लैंड ने बाजी मारी. इंग्लैंड ने एडिलेड ओवल में खेला गया दूसरा वनडे 135 रन से अपने नाम किया. इसके बाद तीसरे मुकाबले में इंग्लिश टीम ने 97 रन से जीत दर्ज की और सीरीज पर अपना नाम लिखवा लिया.

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