Triumph Street Triple 798 RS: इंडिया में ट्रायम्फ कंपनी की मोटरसाइकिल खूब बिकतीं हैं. जबकि अब कंपनी की एक और बाइक इंडिया में धमाल मचाने जा रही है. बता दे कि कंपनी ने अपनी पॉपुलर स्ट्रीट-नेकेड बाइक के नए अवतार 2027 ट्रायम्फ स्ट्रीट ट्रिपल 798 RS को अपनी भारतीय वेबसाइट पर लिस्ट करते हुए लॉन्च कर दिया है.

इंडिया में इस दमदार बाइक की एक्स-शोरूम कीमत 14.39 लाख रुपये रखी गई है. जो पिछले 765 RS मॉडल से करीब 1.20 लाख रुपये ज्यादा है. चलिए जानते हैं कि इस नई बाइक में पहले के मुकाबले क्या बड़े बदलाव और आधुनिक फीचर्स दिए गए हैं.

नया 798cc का मिलता है इंजन

आपको बता दें कि 2027 स्ट्रीट ट्रिपल 798 RS में सबसे बड़ा बदलाव इसके इंजन में किया गया है. ट्रायम्फ ने पुराने 765cc इंजन की जगह अब बड़ा 798cc का इनलाइन-ट्रिपल इंजन दिया है.

जो 135 hp की जबरदस्त पावर और 86 Nm का पीक टॉर्क जेनरेट करता है. यह पुराने मॉडल के मुकाबले 5 hp ज्यादा पावर और 6 Nm ज्यादा टॉर्क देता है. इसके साथ 6-स्पीड गियरबॉक्स और बाय-डायरेक्शनल क्विकशिफ्टर स्टैंडर्ड तौर पर मिलता है.

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हल्का चेसिस और प्रीमियम हार्डवेयर

वहीं बड़ा इंजन होने के बावजूद नई 798 RS पहले से 5 किलोग्राम हल्की है और इसका वजन महज 183 किलोग्राम है. इसमें Moto2 रेसिंग बाइक्स से प्रेरित नया एल्युमिनियम पेरीमीटर फ्रेम और ट्विन-साइडेड स्विंगआर्म दिया गया है.

जबकि बेहतरीन हैंडलिंग के लिए फ्रंट में फुली एडजस्टेबल 41mm Showa USD फोर्क्स, रियर में Ohlins STX46 मोनोशॉक सस्पेंशन, ब्रेम्बो डिस्क ब्रेक्स और पिरेली सुपरकोर्सा टायर्स लगाए गए हैं.

7-इंच की TFT टचस्क्रीन

जानकारी दें दे कि डिजाइन के मामले में ट्रायम्फ ने अपने पारंपरिक बग-आई हेडलैंप्स को हटाकर अब नए पेरीमीटर LED हेडलैंप्स दिए हैं. जो इसे बेहद आक्रामक लुक देते हैं. जबकि फीचर्स की बात करें तो इसमें 7-इंच का बड़ा TFT टचस्क्रीन डिस्प्ले मिलता है जो वायरलेस एप्पल कारप्ले, एंड्रॉयड ऑटो और वॉयस कंट्रोल को सपोर्ट करता है.

मिलता है 7 राइडिंग मोड्स

वहीं राइडर की सेफ्टी और कंट्रोल के लिए इसमें Eco, रेन, रोड, स्पोर्ट, ट्रैक समेत कुल 7 राइडिंग मोड्स दिए गए हैं. इसके अलावा कॉर्नरिंग ABS, ट्रैक्शन कंट्रोल, व्हीली कंट्रोल, लॉन्च कंट्रोल और क्रूज कंट्रोल जैसे हाई-टेक इलेक्ट्रॉनिक फीचर्स इसे अपने सेगमेंट में डुकाटी मॉन्स्टर V2 और कावासाकी Z1100 जैसी बाइक्स के सामने एक बेहद मजबूत दावेदार बनाते हैं.

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