भारतीय कार बाजार में SUV का क्रेज लगातार बढ़ रहा है. खासकर बड़ी और दमदार SUV खरीदना कई लोगों के लिए स्टेटस सिंबल बन चुका है. इस सेगमेंट में टोयोटा फॉर्च्यूनर का नाम सबसे पहले लिया जाता है. शानदार रोड प्रेजेंस, मजबूत बॉडी और दमदार इंजन के कारण इस SUV ने लंबे समय से अपनी अलग पहचान बनाई हुई है. लेकिन बदलते समय के साथ कार खरीदने वालों की पसंद भी बदल रही है. अब कस्टमर सिर्फ बड़ी गाड़ी या दमदार इंजन नहीं चाहते, बल्कि उन्हें कार में आधुनिक टेक्नोलॉजी, लग्जरी इंटीरियर और एडवांस सेफ्टी फीचर्स भी चाहिए.

यहीं पर टोयोटा फॉर्च्यूनर थोड़ी पीछे नजर आती है. लगभग 50 लाख रुपये तक एक्स-शोरूम कीमत वाली इस SUV में कई ऐसे फीचर्स नहीं मिलते, जो आज इससे कम कीमत वाली गाड़ियों में भी उपलब्ध हैं. ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर इतनी महंगी होने के बावजूद फॉर्च्यूनर फीचर्स के मामले में पीछे क्यों है?

फीचर्स के मामले में पिछड़ती है Fortuner

Toyota Fortuner की एक्स-शोरूम कीमत करीब 34.76 लाख रुपये से शुरू होकर टॉप GR-S वेरिएंट में 50.46 लाख रुपये तक जाती है. इतनी कीमत पर कस्टमर्स एक प्रीमियम SUV का अनुभव मिलने की उम्मीद रखते हैं. Fortuner में पैनोरमिक सनरूफ, ADAS (Advanced Driver Assistance Systems), इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक और पावर्ड फ्रंट सीट जैसे फीचर्स नहीं मिलते. इसके अलावा इसमें 8 इंच का टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम दिया गया है, जो आज के समय में कई गाड़ियों के मुकाबले छोटा और पुराना महसूस होता है.

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ऑफ-रोडिंग प्रदर्शन है वजह

Toyota ने इस SUV को मुख्य रूप से एक मजबूत, टिकाऊ और मुश्किल रास्तों पर चलने वाली गाड़ी के रूप में तैयार किया है. कंपनी का फोकस इसे केवल लग्जरी फीचर्स से भरने के बजाय इसकी मजबूती, इंजन क्षमता और ऑफ-रोडिंग प्रदर्शन को बेहतर बनाए रखने पर रहा है. Fortuner में लैडर-फ्रेम चेसिस का इस्तेमाल किया जाता है. इस तरह का प्लेटफॉर्म आमतौर पर उन गाड़ियों में देखने को मिलता है, जिन्हें खराब सड़कों, ऊबड़-खाबड़ रास्तों और कठिन परिस्थितियों में चलाने के लिए तैयार किया जाता है. इसके अलावा कई आधुनिक प्रीमियम SUVs मोनोकॉक प्लेटफॉर्म पर आधारित होती हैं, जिनमें आराम और शहरी ड्राइविंग को ज्यादा प्राथमिकता दी जाती है. इसलिए Fortuner का पूरा डिजाइन और इंजीनियरिंग ऑफ-रोडिंग प्रदर्शन की जरूरतों को ध्यान में रखकर तैयार की गई है.

फिर भी लोकप्रिय है फॉर्च्यूनर

फीचर्स में पीछे होने के बावजूद फॉर्च्यूनर की लोकप्रियता कम नहीं हुई है. इसकी सबसे बड़ी वजह टोयोटा की मजबूत इंजीनियरिंग है. इसमें 2.8 लीटर का डीजल इंजन मिलता है, जो 204 PS की पावर और 500 Nm तक का टॉर्क जनरेट करता है. इसके अलावा इसका लैडर-फ्रेम चेसिस इसे खराब रास्तों और ऑफ-रोडिंग के लिए बेहतर माना जाता है. फॉर्च्यूनर की रीसेल वैल्यू भी काफी अच्छी मानी जाती है. कंपनी का सर्विस नेटवर्क और गाड़ी की लंबी अवधि तक टिके रहने की क्षमता कस्टमर्स का भरोसा बढ़ाती है.

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