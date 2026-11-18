उत्तर प्रदेश के रामपुर से समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान को गाजियाबाद की डासना जिला जेल से अंतरिम जमानत पर रिहा कर दिया गया है. सपा नेता बुधवार शाम को जेल से रिहा होकर बाहर आ गए हैं. इस बीच उनका पहला रिएक्शन सामने आया है.

बता दें कि इस बार सपा नेता आजम खान ने अपने समर्थकों का हाथ हिलाकर अभिवादन किया और जेल से निकलते ही सीधे गाड़ी मैं बैठकर रामपुर के लिए रवाना हो गए. आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम उन्हें अपनी कार से लेकर रामपुर निकल गए हैं. इस दौरान आजम के समर्थक बेहद बेकाबू नजर आए और उनके समर्थन में जमकर नारेबाजी की.

कब तक रामपुर पहुंचेंगे आजम खान?

सपा नेता आजम खान गाजियाबाद जेल से 6:30 बजे निकलकर रामपुर के लिए रवाना हुए हैं. ऐसे में उम्मीद है कि आजम खान रात 9 से 10 बजे के बीच रामपुर पहुंच जाएंगे. बता दें कि गाजियाबाद जेल से रामपुर तक लगभग 2 घंटे 40 मिनट का समय लगता है. फिलहाल समर्थकों के साथ आजम खान का काफिला निकल चुका है. आजम खान की रिहाई पर उनके समर्थकों में भी जबरदस्त उत्साह देखने को मिला.

18 दिन बाद रामपुर पहुंचेंगे आजम खान

बता दें कि सपा नेता आजम खान लंबे समय से रामपुर जेल में बंद थे. उन्हें 31 अक्टूबर को जमानत के बाद रामपुर जेल से रिहा किया गया था. जेल से बाहर निकलते ही धन शोधन मामले में ईडी की टीम ने उन्हें गेट से ही गिरफ्तार कर लिया था और गाजियाबाद ले आई थी. ऐसे में बुधवार को आजम खान करीब 18 दिन बाद रामपुर पहंचेगे.

इलाहाबाद हाईकोर्ट से जमानत मिलने के बाद हुए रिहा

सपा नेता आजम खान को मंगलवार (17 नवंबर) को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ईडी द्वारा गिरफ्तार किए जाने को अवैध बताते हुए अंतरिम जमानत दे दी थी. बुधवार को गाजियाबाद की कोर्ट ने जमानत की प्रक्रिया पूरी कर उन्हें रिहा करने का परवाना जारी किया. परवाना जेल पहुंचते ही आजम खान को रिहा कर दिया गया.

Azam Khan Live Updates: आजम खान रिहा, 18 दिन बाद आए जेल से बाहर, कोर्ट से मिली थी राहत