Hyundai Verna Bharat NCAP Rating: भारत में सेडान गाड़ियों की जबरदस्त डिमांड है और मार्केट में खूब बिकती हैं. जब भी किसी सेडान कार की बात होती है तो हुंडई वरना का नाम जरूर आता है. क्योंकि बेहतरीन लुक और लग्जरी फीचर्स के लिए वरना जानी जाती है. जबकि इस बीच Bharat NCAP क्रैश टेस्ट के नतीजों में हुंडई वरना को एडल्ट और चाइल्ड ऑक्यूपेंट प्रोटेक्शन दोनों में पूरे 5-स्टार सेफ्टी रेटिंग मिली है.

जिसके बाद अब वरना देश के कॉम्पैक्ट सेडान सेगमेंट में भारत एनसीएपी से 5-स्टार रेटिंग हासिल करने वाली पहली और इकलौती कार बन गई है. जबकि वरना को ग्लोबल Global NCAP में भी 5-स्टार रेटिंग मिल चुकी है. तो चलिए जानते हैं क्रैश टेस्ट में वरना का प्रदर्शन कैसा रहा और इसमें कौन-कौन से सेफ्टी फीचर्स मिलते हैं.

बड़ों और बच्चों की सेफ्टी में है आगे

जानकारी दें दे कि भारत एनसीएपी क्रैश टेस्ट में हुंडई वरना ने एडल्ट और बच्चों दोनों की सेफ्टी में 5-स्टार स्कोर हासिल किया है. फ्रंटल ऑफसेट डिफॉर्मेबल बैरियर टेस्ट के दौरान आगे बैठे यात्रियों के शरीर के अहम हिस्सों को अच्छी से लेकर पर्याप्त लेवल की सुरक्षा मिली. क्रैश टेस्ट के लिए कार के HX8 ट्रिम मॉडल का इस्तेमाल किया गया था.

यह भी पढ़ें: Best Budget Bikes: बजट कम है तो टेंशन नहीं, दामाद के लिए ये Bikes हैं बेस्ट

अपने सेगमेंट की गाड़ियों से निकली आगे

बता दें कि इस 5-स्टार रेटिंग के साथ हुंडई वरना ने अपने सेगमेंट की अन्य पॉपुलर सेडान कारों होंडा सिटी, फॉक्सवैगन वर्टस और स्कोडा स्लाविया से बहुत आगे निकल गई है.

हालांकि वर्टस और स्लाविया को पहले ग्लोबल एनसीएपी में 5-स्टार मिल चुके हैं. लेकिन भारत एनसीएपी के तहत टेस्ट होकर 5-स्टार पाने वाली वरना पहली कॉम्पैक्ट सेडान है. इसके अलावा टक्सन और वेन्यू के बाद यह हुंडई की तीसरी कार है जिसने 5-स्टार सेफ्टी रेटिंग हासिल की है.

मिलते हैं स्टैंडर्ड सेफ्टी फीचर्स

जानकारी दें दे कि हुंडई वरना को मजबूत K2 प्लेटफॉर्म पर तैयार किया गया है. जिसमें एडवांस हाई-स्ट्रेंथ स्टील का इस्तेमाल हुआ है. सेफ्टी के लिए कंपनी ने इसके सभी वेरिएंट्स में स्टैंडर्ड तौर पर 6 एयरबैग, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल, व्हीकल स्टेबिलिटी मैनेजमेंट, हिल-स्टार्ट असिस्ट कंट्रोल, चारों पहियों में डिस्क ब्रेक और सभी सीटों के लिए 3-पॉइंट सीटबेल्ट व रिमाइंडर जैसे अहम फीचर्स दिए हैं.

वरना में मिलती है लेवल-2 एडास

वहीं बेसिक सेफ्टी फीचर्स के अलावा हुंडई वरना के टॉप वेरिएंट्स में लेवल-2 एडास तकनीक भी मिलती है. जबकि इसमें फॉरवर्ड कोलिजन अवॉइडेंस असिस्ट, ब्लाइंड-स्पॉट कोलिजन वार्निंग, लेन कीप असिस्ट, एडेप्टिव क्रूज कंट्रोल और रियर क्रॉस-ट्रैफिक अलर्ट जैसे 17 से ज्यादा ऑटोनॉमस सेफ्टी फीचर्स शामिल हैं. जो इसे भारतीय सड़कों पर बेहद सुरक्षित और भरोसेमंद सेडान बनाते हैं.

यह भी पढ़ें: Helmet With Airbag: ऐसा हेलमेट कभी नहीं देखा होगा, टक्कर लगते ही खुल जाएगा एयरबैग!