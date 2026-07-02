Sierra EV या Mahindra XEV 9e, कीमत, फीचर्स और रेंज के मामले में कौन-सी गाड़ी आगे?

भारत में प्रीमियम इलेक्ट्रिक SUV सेगमेंट तेजी से बढ़ रहा है. अब ग्राहकों के पास पहले से ज्यादा ऑप्शन मौजूद हैं. हाल ही में लॉन्च हुई Tata Sierra EV ने इस सेगमेंट में नई हलचल पैदा कर दी है. इसका सीधा मुकाबला Mahindra XEV 9e से माना जा रहा है, जो पहले से ही अपनी लंबी रेंज, तकनीक और शानदार डिजाइन के चलते लोगों के बीच पॉपुलर है. अगर आप 20 से 30 लाख रुपये के बजट में नई इलेक्ट्रिक SUV खरीदने की सोच रहे हैं, तो इन दोनों मॉडल की कीमत, फीचर्स, बैटरी, रेंज और परफॉर्मेंस के बारे में जानते हैं.

गाड़ी की कीमत और रेंज

Tata Sierra EV की शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 18.79 लाख रुपये है, जबकि इसका टॉप वेरिएंट 25.99 लाख रुपये तक जाता है. दूसरी ओर Mahindra XEV 9e की शुरुआती कीमत लगभग 21.90 लाख रुपये है और इसके टॉप वेरिएंट की कीमत करीब 30.50 लाख रुपये तक पहुंचती है. यानी अगर आपका बजट थोड़ा सीमित है तो Sierra EV ज्यादा किफायती ऑप्शन बनकर सामने आती है.

बैटरी और ड्राइविंग रेंज के मामले में दोनों SUV काफी मजबूत हैं. Tata Sierra EV में 63kWh और 75kWh के दो बैटरी ऑप्शन मिलते हैं. कंपनी के मुताबिक, इसका बड़ा बैटरी पैक एक बार फुल चार्ज होने पर 665 किलोमीटर तक की दावा की गई रेंज देता है. वहीं Mahindra XEV 9e में 59kWh और 79kWh बैटरी पैक का ऑप्शन मिलता है, जिसकी रेंज लगभग 656 किलोमीटर तक है. दोनों गाड़ियां लंबी दूरी की यात्रा के लिए परफेक्ट हैं और बार-बार चार्जिंग की जरूरत कम पड़ती है.

Sierra EV की चार्जिंग और फीचर्स

Tata Sierra EV में 120kW DC फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट दिया गया है. कंपनी का दावा है कि यह SUV सिर्फ 15 मिनट की चार्जिंग में लगभग 263 किलोमीटर तक की रेंज दे सकती है और बैटरी को 20% से 80% तक चार्ज होने में करीब 26 मिनट लगते हैं. वहीं Mahindra XEV 9e में 180kW DC फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट मिलता है, जिससे इसकी बैटरी भी काफी कम समय में चार्ज हो जाती है.दोनों मॉडल तेज चार्जिंग तकनीक के चलते लंबी यात्राओं के लिए बेस्ट साबित होते हैं.

फीचर्स की बात करें तो दोनों इलेक्ट्रिक SUV मॉडर्न तकनीक से लैस हैं. Tata Sierra EV में डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, पैनोरमिक सनरूफ, 540-डिग्री कैमरा, ऑटो पार्क, ADAS, कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी और कई एडवांस सेफ्टी फीचर्स दिए गए हैं. दूसरी ओर Mahindra XEV 9e में ट्रिपल स्क्रीन सेटअप, प्रीमियम ऑडियो सिस्टम, ऑगमेंटेड रियलिटी हेड-अप डिस्प्ले, वायरलेस कनेक्टिविटी, वेंटिलेटेड सीटें और लेवल-2 ADAS जैसी कई हाई-टेक सुविधाएं मिलती हैं. फीचर्स के मामले में Mahindra XEV 9e थोड़ा ज्यादा प्रीमियम फील देती है, जबकि Sierra EV भी लगभग सभी जरूरी मॉडर्न फीचर्स से लैस है।

अगर परफॉर्मेंस की बात करें तो Tata Sierra EV के टॉप वेरिएंट में QWD सिस्टम मिलता है, जो डुअल मोटर सेटअप के साथ बेहतर ग्रिप और दमदार एक्सेलरेशन देता है. वहीं Mahindra XEV 9e भी अपनी तेज स्पीड, स्मूद ड्राइविंग और शानदार हैंडलिंग के लिए जानी जाती है. दोनों SUV अलग-अलग ड्राइविंग मोड और मॉडर्न इलेक्ट्रिक पावरट्रेन के साथ आती हैं, जिससे शहर और हाईवे दोनों जगह अच्छा ड्राइविंग फील मिलता है.

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