हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
INDIA AT 2047फीफा विश्व कपमौसमIsrael Iran Warराशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of India
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़विश्व'हर कोई मुनाफा कमा रहा है, मैं भी...', क्रिप्टो बिजनेस से बढ़ी दौलत के आरोपों पर आया डोनाल्ड ट्रंप का रिएक्शन

'हर कोई मुनाफा कमा रहा है, मैं भी...', क्रिप्टो बिजनेस से बढ़ी दौलत के आरोपों पर आया डोनाल्ड ट्रंप का रिएक्शन

Trump on crypto profit criticism: ट्रंप ने कहा, 'मेरे पैसों का प्रबंधन फंड मैनेजर करते हैं. मैंने राष्ट्रपति बनने से पहले ही काफी पैसा कमाया था. वे मेरे पैसे निवेश करते हैं.'

Written By : आशुतोष प्रताप सिंह |  Updated at : 02 Jul 2026 08:52 AM (IST)
Preferred Sources

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी क्रिप्टोकरेंसी से हुई कमाई को लेकर उठ रहे सवालों का जवाब देते हुए कहा है कि इसमें कुछ भी गलत नहीं है, क्योंकि इस समय सिर्फ वही नहीं बल्कि 'हर कोई मुनाफा कमा रहा है.' ट्रंप का कहना है कि उनकी निजी संपत्तियों का प्रबंधन ब्लाइंड ट्रस्ट के जरिए होता है और वह खुद अपने निवेश से जुड़े फैसलों में कोई दखल नहीं देते. हालांकि, उनकी क्रिप्टो गतिविधियों और राष्ट्रपति रहते हुए इस सेक्टर को मिली राहत को लेकर एक बार फिर बहस तेज हो गई है.

ट्रंप ने क्या कहा?
बुधवार को कतर की ओर से अमेरिका को उपहार में दिए गए नए एयर फोर्स वन विमान से अपनी पहली उड़ान पर रवाना होने से पहले ट्रंप ने पत्रकारों से बातचीत की. जब उनसे पूछा गया कि क्या वह राष्ट्रपति पद का इस्तेमाल अपनी संपत्ति बढ़ाने के लिए कर रहे हैं, तो उन्होंने इस आरोप को खारिज कर दिया. ट्रंप ने कहा, 'मैं इसलिए मुनाफा कमा रहा हूं क्योंकि शेयर बाजार ऊपर जा रहा है. हर कोई मुनाफा कमा रहा है.' उन्होंने यह भी कहा कि उनकी संपत्तियां ब्लाइंड ट्रस्ट में रखी गई हैं, इसलिए वह अपने निजी निवेश या पैसों के प्रबंधन में शामिल नहीं रहते.

ब्लाइंड ट्रस्ट का दिया हवाला
ट्रंप ने कहा, 'मेरे पैसों का प्रबंधन फंड मैनेजर करते हैं. मैंने राष्ट्रपति बनने से पहले ही काफी पैसा कमाया था. वे मेरे पैसे निवेश करते हैं और मैं उनसे इस बारे में कोई बात नहीं करता.' उनका कहना था कि उनकी आर्थिक सफलता राजनीति की वजह से नहीं, बल्कि उनके लंबे कारोबारी करियर की बदौलत है.

यह भी पढ़ें: जिनपिंग को 'दोस्त' बताने वाले ट्रंप ने किस बात पर दिया चीन को अल्टीमेटम, बोले- 'अगर नजर डाली तो...'

क्रिप्टो से हुई बड़ी कमाई
अमेरिकी ऑफिस ऑफ गवर्नमेंट एथिक्स की ओर से जारी वित्तीय खुलासों के मुताबिक, साल 2025 में ट्रंप को स्टार्टअप World Liberty Financial (WLF) से जुड़े संबंधों के जरिए करीब 55 करोड़ डॉलर (लगभग 550 मिलियन डॉलर) की आय हुई. इसके अलावा, दस्तावेजों में यह भी बताया गया है कि जनवरी 2025 में उनके शपथ ग्रहण से कुछ घंटे पहले लॉन्च की गई $TRUMP क्रिप्टोकरेंसी से जुड़े लाइसेंसिंग समझौते के तहत उन्हें करीब 63.5 करोड़ डॉलर (635 मिलियन डॉलर) की रॉयल्टी मिली.

World Liberty Financial क्या है?
World Liberty Financial (WLF) की शुरुआत सितंबर 2024 में हुई थी. इसे ट्रंप के बेटों और उनके मिडिल ईस्ट विशेष दूत स्टीव विटकॉफ के बेटे ने मिलकर शुरू किया था. इसी कंपनी और उससे जुड़े क्रिप्टो कारोबार ने ट्रंप की संपत्ति में सबसे बड़ा इजाफा किया है.

यह भी पढ़ें: PoK में पाकिस्तान के खूनी खेल के बाद अब गिरफ्तारियां, अवामी एक्शन कमेटी के नेता गिरफ्तार, 60 हजार लोग अब भी डटे

ट्रंप की संपत्ति में बड़ा उछाल
फोर्ब्स की रिपोर्ट के मुताबिक, ट्रंप की निजी संपत्ति 2024 में करीब 2.3 अरब डॉलर थी, जो 2026 तक बढ़कर लगभग 6.5 अरब डॉलर पहुंच गई. यानी दो साल में उनकी कुल संपत्ति लगभग तीन गुना हो गई और इसकी सबसे बड़ी वजह क्रिप्टो कारोबार से हुई कमाई बताई जा रही है.

सरकार की नीतियों पर भी उठे सवाल
राष्ट्रपति बनने के बाद ट्रंप प्रशासन ने क्रिप्टो सेक्टर के लिए कई नियमों में ढील दी, जिससे इस क्षेत्र में निवेश बढ़ा और डिजिटल एसेट्स की कीमतों में भी तेजी देखने को मिली. आलोचकों का कहना है कि ट्रंप की नीतियों से उनके अपने कारोबारी हितों को फायदा पहुंचा है. हालांकि, व्हाइट हाउस का कहना है कि ट्रंप ने अमेरिका को 'दुनिया की क्रिप्टो राजधानी' बनाने की दिशा में काम किया है.

About the author आशुतोष प्रताप सिंह

आशुतोष प्रताप सिंह ABP न्यूज डिजिटल में कार्यरत हैं. वे न्यूज़ टीम का हिस्सा हैं और राजनीति, खेल, राष्ट्रीय घटनाक्रम, चुनाव, सामाजिक मुद्दों और समसामयिक विषयों से जुड़ी खबरों पर विशेष रूप से लिखते हैं. समाचारों को सरल, तथ्यपरक और पाठकों के लिए सहज भाषा में प्रस्तुत करना उनकी कार्यशैली का प्रमुख हिस्सा है.

उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले के मूल निवासी आशुतोष प्रताप सिंह पिछले करीब 8 वर्षों से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं. उन्होंने जागरण इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्यूनिकेशन से रेडियो एवं टीवी जर्नलिज्म में ग्रेजुएशन डिप्लोमा किया है. समाचार लेखन के अलावा उन्हें घूमने, नई जगहों को जानने और फोटोग्राफी का विशेष शौक है. राजनीतिक और खेल पत्रकारिता में उनकी गहरी रुचि रही है, जिसके चलते इन विषयों पर निरंतर लेखन और विश्लेषण करते रहे हैं.
Read More
Published at : 02 Jul 2026 08:52 AM (IST)
Tags :
Donald Trump USA  DONALD Trump Crypto Profit
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
'हर कोई मुनाफा कमा रहा है, मैं भी...', क्रिप्टो बिजनेस से बढ़ी दौलत के आरोपों पर आया डोनाल्ड ट्रंप का रिएक्शन
'हर कोई मुनाफा कमा रहा है, मैं भी...', क्रिप्टो बिजनेस से बढ़ी दौलत के आरोपों पर आया डोनाल्ड ट्रंप का रिएक्शन
विश्व
जिनपिंग को 'दोस्त' बताने वाले ट्रंप ने किस बात पर दिया चीन को अल्टीमेटम, बोले- 'अगर नजर डाली तो...'
जिनपिंग को 'दोस्त' बताने वाले ट्रंप ने किस बात पर दिया चीन को अल्टीमेटम, बोले- 'अगर नजर डाली तो...'
विश्व
अमेरिकी सेना का MH60 हेलीकॉप्टर क्रैश, अरब सागर में इमरजेंसी लैंडिंग के दौरान हुआ हादसा
अमेरिकी सेना का MH60 हेलीकॉप्टर क्रैश, अरब सागर में इमरजेंसी लैंडिंग के दौरान हुआ हादसा
विश्व
तेल संकट में रूस तो मदद को आगे आया भारत, टैंकर से भेजे करीब 60 हजार मीट्रिक टन पेट्रोल
तेल संकट में रूस तो मदद को आगे आया भारत, टैंकर से भेजे करीब 60 हजार मीट्रिक टन पेट्रोल
Advertisement

वीडियोज

Ketan Agrawal Case Update: क्या सोनम रघुवंशी की तरह सिया गोयल भी बच जाएगी?
Mumbai Monsoon Rains:मुंबई-ठाणे में मानसून का तांडव, सड़कें बनीं नदियाँ, पानी में डूबीं गाड़ियाँ!
Sansani | Crime News | Ketan Murder Case: प्रेमी-प्रेमिका ने रची मंगेतर की हत्या की खूनी पटकथा!
Ram Mandir Donation Scam | Sandeep Chaudhary: राम मंदिर चोरी मामले का वो 'छुपा हुआ' सच!
Ram Mandir Donation Scam: चढ़ावा चोरी वाला बक्सा..अंदर क्या क्या मिला? | CM Yogi | Champat Rai
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'वो लापरवाही के दोषी...', राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में चंपत राय पर VHP अंतरराष्ट्रीय अध्यक्ष का बड़ा बयान
'वो लापरवाही के दोषी...', राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में चंपत राय पर VHP अंतरराष्ट्रीय अध्यक्ष का बड़ा बयान
जम्मू और कश्मीर
अमरनाथ यात्रा 2026 की शुरुआत, जम्मू से रवाना हुआ 'बाबा बर्फानी' के भक्तों का पहला जत्था
अमरनाथ यात्रा 2026 की शुरुआत, जम्मू से रवाना हुआ 'बाबा बर्फानी' के भक्तों का पहला जत्था
इंडिया
आज 19 राज्यों में बारिश, दिल्ली में सुबह-सुबह बरसे बादल, यूपी-बिहार समेत अन्य राज्यों का अपडेट जानें
आज 19 राज्यों में बारिश, दिल्ली में सुबह-सुबह बरसे बादल, यूपी-बिहार समेत अन्य राज्यों का अपडेट जानें
स्पोर्ट्स
IND VS ENG: अभिषेक शर्मा ने 24 गेंदों में 4 छक्कों और 6 चौकों बना दिए इतने रन, पहले टी-20 में क्या हुआ पढ़िए Highlights
IND VS ENG: अभिषेक शर्मा ने 24 गेंदों में 4 छक्कों और 6 चौकों बना दिए इतने रन, पहले टी-20 में क्या हुआ पढ़िए Highlights
बॉलीवुड
Cocktail 2 BO Collection Day 13: 'वेलकम टू द जंगल' के आगे हार मानने को तैयार नहीं 'कॉकटेल 2', 13वें दिन भी खूब छापे नोट, जानें- 100 करोड़ से है कितनी दूर?
'वेलकम टू द जंगल' के आगे हार मानने को तैयार नहीं 'कॉकटेल 2', 13वें दिन भी खूब छापे नोट
इंडिया
महुआ मोइत्रा पर फेंके गए अंडे और पत्थर, वीडियो शेयर कर बोलीं- 'घायल हूं, पुलिस तमाशा देख रही'
महुआ मोइत्रा पर फेंके गए अंडे और पत्थर, वीडियो शेयर कर बोलीं- 'घायल हूं, पुलिस तमाशा देख रही'
जनरल नॉलेज
दुनिया के टॉप-5 अरबपति शहर कौन से हैं, इसमें से भारत और यूरोप के कितने?
दुनिया के टॉप-5 अरबपति शहर कौन से हैं, इसमें से भारत और यूरोप के कितने?
ऑटो
Sierra EV या Mahindra XEV 9e, कीमत, फीचर्स और रेंज के मामले में कौन-सी गाड़ी आगे? जानिए डिटेल्स
Sierra EV या Mahindra XEV 9e, कीमत, फीचर्स और रेंज के मामले में कौन-सी गाड़ी आगे?
ENT LIVE
Yash का बड़ा धमाका! Kiara Advani से Huma Qureshi तक सबका तगड़ा लुक
Yash का बड़ा धमाका! Kiara Advani से Huma Qureshi तक सबका तगड़ा लुक
ENT LIVE
Bollywood में क्यों छाए हैं Bhojpuri Stars? Nirahua ने बताया असली राज
Bollywood में क्यों छाए हैं Bhojpuri Stars? Nirahua ने बताया असली राज
ENT LIVE
Rajkumar Hirani के बेटे Veer Hirani करेंगे बड़ा एक्टिंग डेब्यू
Rajkumar Hirani के बेटे Veer Hirani करेंगे बड़ा एक्टिंग डेब्यू
ENT LIVE
Sunny Deol और Akshaye Khanna का दमदार अंदाज, Ikka का ट्रेलर रिलीज
Sunny Deol और Akshaye Khanna का दमदार अंदाज, Ikka का ट्रेलर रिलीज
ENT LIVE
'Ab Hoga Hisaab' में इमोशन, सस्पेंस और विलेन का तड़का, स्टारकास्ट ने किया बड़ा दावा
'Ab Hoga Hisaab' में इमोशन, सस्पेंस और विलेन का तड़का, स्टारकास्ट ने किया बड़ा दावा
Embed widget