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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोग्रह गोचरGuru Uday 2026: आज सूर्य ग्रहण के दिन गुरु हुए उदित, 4 राशियों का होगा भाग्योदय

Guru Uday 2026: आज सूर्य ग्रहण के दिन गुरु हुए उदित, 4 राशियों का होगा भाग्योदय

Guru Uday 2026: गुरु उच्च राशि कर्क में उदित हो चुके हैं. गुरु का उदय होना कुछ राशियों के लिए भाग्योदय होगा. नौकरी में प्रमोशन, तरक्की के योग, बिजनेस में लाभ हो सकता है.

Written By : जागृति सोनी बरसले |  Updated at : 12 Aug 2026 12:57 PM (IST)
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Guru Uday 2026:  ज्ञान, मांगलिक कार्य, भाग्य का कारक ग्रह गुरु 12 अगस्त को सुबह 5 बजकर 03 मिनट पर अपनी उच्च राशि कर्क में उदित हो चुके हैं. गुरु 28 दिन से अस्त थे, इस दौरान मांगलिक कार्य पर भी रोक लगी थी.

गुरु के उदय होने से शुभ कार्यों को गति मिलेगी. सूर्य ग्रहण के दिन गुरु का उदय होने वृषभ, कर्क और मकर राशि, कन्या, मिथुन, वृश्चिक राशि वालों के लिए शुभ संकेत लेकर आया है. नौकरी में तरक्की, व्यापार में मुनाफे सहित कुछ विशेष लाभ मिलेंगे.

कर्क राशि

12 अगस्त को गुरु अपनी उच्च राशि कर्क में उदित होंगे और कर्क राशि वालों की कुंडली में प्रथम भाव में रहेंगे. ये भाव व्यक्तित्व, आत्मविश्वास, स्वास्थ्य और मान सम्मान से जुड़ा है. गुरु के उदय से आत्मविश्वास बढ़ सकता है, करियर में नए अवसर मिल सकते हैं और समाज में कोई हुई इज्जत वापिस मिल सकती है. आने वाला समय सुखद रहेगा. सेहत को लेकर चिंता दूर होगी.

वृश्चिक राशि

वृश्चिक राशि के नवम भाव में गुरु उदित होंगे, जिसे भाग्य, धर्म, उच्च शिक्षा और लंबी यात्रा का भाव माना जाता है. गुरु की पांचवीं दृष्टि वृश्चिक राशि पर पड़ेगी. इससे भाग्य का साथ मिल सकता है, उच्च शिक्षा के अवसर बन सकते हैं और विदेश या लंबी यात्रा के योग हैं. नौकरी और कारोबार आगे बढ़ने के मौके मिल सकते हैं. कार्यों को गति मिलेगी.

मीन राशि

मीन राशि से कर्क पंचम भाव में आता है. यह भाव शिक्षा, संतान, बुद्धि, प्रेम और रचनात्मकता से जुड़ा है. गुरु की नवम दृष्टि मीन राशि पर पड़ेगी. इससे पढ़ाई में सफलता, संतान पक्ष से अच्छी खबर, प्रेम संबंधों में सकारात्मकता और आर्थिक लाभ के अवसर मिल सकते हैं. नौकरी या कारोबार में अपनी प्रतिभा के दम पर आगे बढ़ने का मौका मिल सकता है.

वृषभ राशि

गुरु का यह परिवर्तन वृषभ राशि वालों के लिए आर्थिक लिहाज से अच्छा समय लेकर आ सकता है. आमदनी बढ़ाने के नए रास्ते खुल सकते हैं और अटके हुए कामों में तेजी आने की संभावना है. पुराने निवेश से लाभ या अचानक धन प्राप्ति के योग बन सकते हैं. नौकरीपेशा लोगों को बेहतर अवसर मिल सकते हैं, वहीं कारोबार में भी नई डील या मुनाफे के मौके मिलेंगे. सही रणनीति के साथ उठाया गया आर्थिक कदम आगे चलकर फायदा दे सकता है.

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Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author जागृति सोनी बरसले

जागृति सोनी बरसले (Jagriti Soni Barsaley)

धर्म, ज्योतिष और भारतीय आध्यात्मिक परंपराओं पर शोध आधारित लेखन करने वाली डिजिटल पत्रकार

जागृति सोनी बर्सले धर्म, ज्योतिष, वास्तु और भारतीय आध्यात्मिक परंपराओं से जुड़े विषयों की अनुभवी डिजिटल पत्रकार और लेखिका हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता के क्षेत्र में लगभग 10 वर्षों का अनुभव है. वर्तमान में वह ABP Live (Abplive.com) में बतौर कंसल्टेंट कार्यरत हैं, जहां वह व्रत-त्योहार जैसे नवरात्रि, करवा चौथ, दिवाली, होली, एकादशी, प्रदोष व्रत, हरियाली तीज आदि, रमजान, धार्मिक मान्यताओं, ज्योतिषीय घटनाओं, शुभ मुहूर्त, वास्तु और फेंगशुई, पंचांग जैसे विषयों पर शोध आधारित और प्रमाणिक लेख लिखती हैं.

विशेषज्ञता (Expertise)

जागृति सोनी बर्सले विशेष रूप से इन विषयों पर लेखन करती हैं:

  • व्रत-त्योहार और भारतीय धार्मिक परंपराएं
  • वैदिक ज्योतिष और ग्रह-नक्षत्र आधारित घटनाएं
  • शुभ मुहूर्त और धार्मिक विधि-विधान
  • वास्तु शास्त्र और फेंगशुई
  • आध्यात्मिक मान्यताएं और सांस्कृतिक परंपराएं

उनके लेखों में धार्मिक विषयों को केवल आस्था के दृष्टिकोण से नहीं बल्कि शास्त्रीय स्रोतों और प्रमाणिक ग्रंथों के आधार पर प्रस्तुत किया जाता है.

शिक्षा और पृष्ठभूमि

जागृति सोनी बर्सले ने पत्रकारिता की पढ़ाई माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से की है.

उन्होंने अपने करियर की शुरुआत दैनिक भास्कर डॉट कॉम से की, जहां डिजिटल पत्रकारिता के क्षेत्र में काम करते हुए उन्होंने धर्म, समाज और संस्कृति से जुड़े कई महत्वपूर्ण विषयों पर लेख लिखे.

डिजिटल मीडिया में काम करते हुए उन्होंने टेक्स्ट और वीडियो दोनों फॉर्मेट में काम किया है और वीडियो सेक्शन में सीनियर प्रोड्यूसर के रूप में भी लंबे समय तक योगदान दिया है. इस अनुभव ने उन्हें आधुनिक डिजिटल पत्रकारिता के विभिन्न फॉर्मेट को समझने और प्रभावी तरीके से प्रस्तुत करने की क्षमता दी है.

शास्त्रीय अध्ययन और शोध

जागृति सोनी बर्सले की विशेष रुचि धर्म और ज्योतिष के शास्त्रीय अध्ययन में है.

उन्हें प्राचीन धार्मिक ग्रंथों जैसे:

  • धर्म सिंधु
  • मुहूर्त चिंतामणि
  • शकुन शास्त्र
  • वास्तु

का अच्छा ज्ञान है. इन ग्रंथों के आधार पर वह व्रत-त्योहार, पूजा-विधि, ज्योतिषीय घटनाओं और मुहूर्त से जुड़े विषयों को सरल, प्रमाणिक और शोधपरक तरीके से पाठकों तक पहुंचाने का प्रयास करती हैं.

योगदान

जागृति सोनी बर्सले एक फ्रीलांस लेखक के रूप में भी कई मंचों पर आध्यात्म, भारतीय संस्कृति और ज्योतिष से जुड़े विषयों पर लेख लिख चुकी हैं.

उनका उद्देश्य धार्मिक और आध्यात्मिक विषयों को सरल भाषा में विश्वसनीय जानकारी के साथ प्रस्तुत करना है, ताकि पाठक इन विषयों को समझ सकें और सही जानकारी प्राप्त कर सकें.

व्यक्तिगत रुचियां

अध्यात्म और भारतीय परंपराओं के अध्ययन के प्रति उनकी गहरी रुचि है. खाली समय में उन्हें आध्यात्मिक और ज्ञानवर्धक पुस्तकें पढ़ना पसंद है. यह अध्ययन उनके लेखन को और अधिक गहन, तथ्यपूर्ण और संदर्भ आधारित बनाता है.
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Published at : 12 Aug 2026 11:01 AM (IST)
Tags :
#jupiter Surya Grahan 2026 Guru Uday 2026
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