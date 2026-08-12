अजिंक्य रहाणे के डेब्यू को लेकर आई बड़ी खबर, नई पारी की होगी शुरुआत

कुछ समय पहले इंटरनेशनल क्रिकेट को अलविदा कहने वाले पूर्व भारतीय बल्लेबाज अजिंक्य रहाणे अब एक नई पारी की शुरुआत करने वाले हैं. 15 साल पहले 2011 में इंटरनेशनल क्रिकेट में डेब्यू करने वाले रहाणे अब कमेंट्री में डेब्यू के लिए पूरी तरह से तैयार हैं. रहाणे श्रीलंका में होने वाली दो मैचों की टेस्ट सीरीज से कमेंट्री में डेब्यू करेंगे. रहाणे को 15 अगस्त को गॉल में शुरू होने वाली टेस्ट सीरीज के लिए सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क के कमेंट्री पैनल में शामिल किया गया है.

37 साल के अजिंक्य रहाणे भारत और श्रीलंका के बीच खेली जाने वाले दो मैचों की टेस्ट सीरीज में कमेंट्री करते दिखेंगे. टेस्ट क्रिकेट में रहाणे पहली बार इस भूमिका में नजर आएंगे. फर्स्ट क्लास क्रिकेट में डेब्यू करने के बाद लगभग 18 सालों तक चले अपने शानदार खेल करियर को हाल में अलविदा कहने वाले रहाणे अब कमेंटेटर के रूप में नई भूमिका में नजर आएंगे.

अजिंक्य रहाणे ने एक प्रेस रिलीज में कहा, "मैं सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क और सोनी लिव पर भारत के श्रीलंका दौरे के दौरान टेस्ट कमेंट्री की शुरुआत करने को लेकर उत्साहित हूं. टेस्ट क्रिकेट हमारे खेल का चरम बिंदु है और इतने सालों तक इस फॉर्मेट में भारत का प्रतिनिधित्व करने के बाद अब खेल को एक अलग दृष्टिकोण से देखना मेरे लिए सौभाग्य की बात है."

उन्होंने आगे कहा, "मैं अपने अनुभव साझा करने, खेल की बारीकियों को समझाने और प्रशंसकों को उन फैसलों, रणनीति और क्षण के बारे में जानकारी देने के लिए उत्सुक हूं जो टेस्ट मैच का रुख बदल सकते हैं."

रहाणे ने भारत के लिए 85 टेस्ट मैचों में 38.46 की औसत से 5,077 रन बनाए हैं, जिसमें 12 शतक और 26 अर्धशतक शामिल हैं. रहाणे की कप्तानी में टीम इंडिया ने पूरी दुनिया को हैरान करते हुए अपने मुख्य खिलाड़ियों के चोटिल होने के बावजूद 2020-21 में ऑस्ट्रेलिया में टेस्ट सीरीज जीती थी.

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