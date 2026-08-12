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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटअजिंक्य रहाणे के डेब्यू को लेकर आई बड़ी खबर, नई पारी की होगी शुरुआत

अजिंक्य रहाणे के डेब्यू को लेकर आई बड़ी खबर, नई पारी की होगी शुरुआत

अजिंक्य रहाणे ने भारत के लिए 85 टेस्ट मैचों में 38.46 की औसत से 5,077 रन बनाए हैं, जिसमें 12 शतक और 26 अर्धशतक शामिल हैं. उनकी कप्तानी में भारत ने 2020-21 में ऑस्ट्रेलिया में टेस्ट सीरीज जीती थी.

Written By : मोहम्मद वाहिद |  Updated at : 12 Aug 2026 04:11 PM (IST)
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कुछ समय पहले इंटरनेशनल क्रिकेट को अलविदा कहने वाले पूर्व भारतीय बल्लेबाज अजिंक्य रहाणे अब एक नई पारी की शुरुआत करने वाले हैं. 15 साल पहले 2011 में इंटरनेशनल क्रिकेट में डेब्यू करने वाले रहाणे अब कमेंट्री में डेब्यू के लिए पूरी तरह से तैयार हैं. रहाणे श्रीलंका में होने वाली दो मैचों की टेस्ट सीरीज से कमेंट्री में डेब्यू करेंगे. रहाणे को 15 अगस्त को गॉल में शुरू होने वाली टेस्ट सीरीज के लिए सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क के कमेंट्री पैनल में शामिल किया गया है.

37 साल के अजिंक्य रहाणे भारत और श्रीलंका के बीच खेली जाने वाले दो मैचों की टेस्ट सीरीज में कमेंट्री करते दिखेंगे. टेस्ट क्रिकेट में रहाणे पहली बार इस भूमिका में नजर आएंगे. फर्स्ट क्लास क्रिकेट में डेब्यू करने के बाद लगभग 18 सालों तक चले अपने शानदार खेल करियर को हाल में अलविदा कहने वाले रहाणे अब कमेंटेटर के रूप में नई भूमिका में नजर आएंगे. 

अजिंक्य रहाणे ने एक प्रेस रिलीज में कहा, "मैं सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क और सोनी लिव पर भारत के श्रीलंका दौरे के दौरान टेस्ट कमेंट्री की शुरुआत करने को लेकर उत्साहित हूं. टेस्ट क्रिकेट हमारे खेल का चरम बिंदु है और इतने सालों तक इस फॉर्मेट में भारत का प्रतिनिधित्व करने के बाद अब खेल को एक अलग दृष्टिकोण से देखना मेरे लिए सौभाग्य की बात है."

उन्होंने आगे कहा, "मैं अपने अनुभव साझा करने, खेल की बारीकियों को समझाने और प्रशंसकों को उन फैसलों, रणनीति और क्षण के बारे में जानकारी देने के लिए उत्सुक हूं जो टेस्ट मैच का रुख बदल सकते हैं."

रहाणे ने भारत के लिए 85 टेस्ट मैचों में 38.46 की औसत से 5,077 रन बनाए हैं, जिसमें 12 शतक और 26 अर्धशतक शामिल हैं. रहाणे की कप्तानी में टीम इंडिया ने पूरी दुनिया को हैरान करते हुए अपने मुख्य खिलाड़ियों के चोटिल होने के बावजूद 2020-21 में ऑस्ट्रेलिया में टेस्ट सीरीज जीती थी.

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About the author मोहम्मद वाहिद

मोहम्मद वाहिद वर्तमान में abp न्यूज़ में बतौर सीनियर कॉपी एडिटर के पद पर अपनी सेवाएं दे रहे हैं. वाहिद abp न्यूज़ के डिजिटल विंग में स्पोर्ट्स इन्चार्ज हैं. वाहिद मई 2020 से abp न्यूज़ में काम कर रहे हैं. लखनऊ के रहने वाले वाहिद ने अपनी पत्रकारिता की शुरुआत इंडिया टीवी के साथ की थी. अपने 9 साल के करियर में वाहिद ने स्पोर्ट्स के अलावा राजनीति और क्राइम की बीट को भी कवर किया है. वाहिद ने पत्रकारिता में ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री ली है.
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Published at : 12 Aug 2026 04:11 PM (IST)
Tags :
India VS Sri Lanka Ajinkya Rahane IND Vs SL 1st Test
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