ज्योतिषाचार्य अनीष व्यास के अनुसार, विवाह पंचमी की शुभ तिथि पर 11 हल्दी की गांठ और 11 दुर्वा को एक पीले रंग के कपड़े में बांधकर भगवान गणेश को अर्पित करते हुए अपनी मनोकामना कहें. इसके बाद भगवान को दही और हल्दी का लेप भी लगाएं.