हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीऐस्ट्रोVivah Panchami 2025: चट मंगनी और पट होगी शादी, विवाह पंचमी पर करें ये उपाय

Vivah Panchami 2025: चट मंगनी और पट होगी शादी, विवाह पंचमी पर करें ये उपाय

Vivah Panchami 2025 Upay: मार्गशीर्ष के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि पर राम-सीता का विवाह हुआ था. इस दिन को विवाह पंचमी कहा जाता है. इस शुभ दिन पर कुछ उपाय करने से विवाह में आ रही बाधाएं दूर होती है.

By : पल्लवी कुमारी  | Updated at : 21 Nov 2025 11:19 AM (IST)
Vivah Panchami 2025 Upay: मार्गशीर्ष के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि पर राम-सीता का विवाह हुआ था. इस दिन को विवाह पंचमी कहा जाता है. इस शुभ दिन पर कुछ उपाय करने से विवाह में आ रही बाधाएं दूर होती है.

विवाह पंचमी 2025 उपाय

1/6
विवाह पंचमी का पर्व भगवान राम और देवी सीता के वैवाहिक वर्षगांठ के रूप में मनाया जाता है. हर साल यह तिथि मार्गशीर्ष महीने के शुक्ल पक्ष की पंचमी को होती है. इस साल विवाह पंचमी मंगलवार 25 नवंबर 2025 को पड़ रही है.
विवाह पंचमी का पर्व भगवान राम और देवी सीता के वैवाहिक वर्षगांठ के रूप में मनाया जाता है. हर साल यह तिथि मार्गशीर्ष महीने के शुक्ल पक्ष की पंचमी को होती है. इस साल विवाह पंचमी मंगलवार 25 नवंबर 2025 को पड़ रही है.
2/6
विवाह पंचमी का पावन दिन ऐसे लोगों के लिए भी महत्वपूर्ण माना जाता है, जिनके विवाह में किसी न किसी कारण अड़चनें आ रही हैं और किसी कारण विवाह नहीं हो पा रहा है.
विवाह पंचमी का पावन दिन ऐसे लोगों के लिए भी महत्वपूर्ण माना जाता है, जिनके विवाह में किसी न किसी कारण अड़चनें आ रही हैं और किसी कारण विवाह नहीं हो पा रहा है.
3/6
यदि आप भी ऐसे युवक या युवती हैं, जिनके विवाह में विलंब हो रहा है या शादी की राह में रुकावटें आ रही हैं तो विवाह पंचमी के दिन इन आसान उपायों को जरूर करें.
यदि आप भी ऐसे युवक या युवती हैं, जिनके विवाह में विलंब हो रहा है या शादी की राह में रुकावटें आ रही हैं तो विवाह पंचमी के दिन इन आसान उपायों को जरूर करें.
4/6
ज्योतिषाचार्य अनीष व्यास के अनुसार, विवाह पंचमी की शुभ तिथि पर 11 हल्दी की गांठ और 11 दुर्वा को एक पीले रंग के कपड़े में बांधकर भगवान गणेश को अर्पित करते हुए अपनी मनोकामना कहें. इसके बाद भगवान को दही और हल्दी का लेप भी लगाएं.
ज्योतिषाचार्य अनीष व्यास के अनुसार, विवाह पंचमी की शुभ तिथि पर 11 हल्दी की गांठ और 11 दुर्वा को एक पीले रंग के कपड़े में बांधकर भगवान गणेश को अर्पित करते हुए अपनी मनोकामना कहें. इसके बाद भगवान को दही और हल्दी का लेप भी लगाएं.
5/6
विवाह पंचमी के दिन राम-सीता की पूजा करें. माता सीता को लाल चुनरी, चूड़ी, बिंदू, सिंदूर और श्रृंगार का सामान अर्पित करें. इस उपाय से भी विवाह में आने वाली बाधाएं दूर होती हैं और योग्य जीवनसाथी मिलता है.
विवाह पंचमी के दिन राम-सीता की पूजा करें. माता सीता को लाल चुनरी, चूड़ी, बिंदू, सिंदूर और श्रृंगार का सामान अर्पित करें. इस उपाय से भी विवाह में आने वाली बाधाएं दूर होती हैं और योग्य जीवनसाथी मिलता है.
6/6
विवाह पंचमी के दिन छोटी कन्याओं आमंत्रित कर उन्हें भोजन कराएं और उपहार दें. विवाह पंचमी पर किए इस अनुष्ठान से भी घर की कन्या के लिए शीघ्र विवाह के योग बनते हैं.
विवाह पंचमी के दिन छोटी कन्याओं आमंत्रित कर उन्हें भोजन कराएं और उपहार दें. विवाह पंचमी पर किए इस अनुष्ठान से भी घर की कन्या के लिए शीघ्र विवाह के योग बनते हैं.
Published at : 21 Nov 2025 11:19 AM (IST)
Embed widget