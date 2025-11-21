एक्सप्लोरर
Vivah Panchami 2025: चट मंगनी और पट होगी शादी, विवाह पंचमी पर करें ये उपाय
Vivah Panchami 2025 Upay: मार्गशीर्ष के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि पर राम-सीता का विवाह हुआ था. इस दिन को विवाह पंचमी कहा जाता है. इस शुभ दिन पर कुछ उपाय करने से विवाह में आ रही बाधाएं दूर होती है.
विवाह पंचमी 2025 उपाय
1/6
2/6
3/6
4/6
5/6
6/6
Published at : 21 Nov 2025 11:19 AM (IST)
ऐस्ट्रो
12 Photos
Tarot Prediction 21 November 2025: जानें शुक्रवार का टैरो कार्ड से अपनी किस्मत और भाग्यांक
ऐस्ट्रो
7 Photos
मार्गशीर्ष अमावस्या की चमत्कारिक रात खुलेंगे भाग्य के दरवाजे, इन जगहों पर जलाएं दीप
और देखें
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
इंडिया
PM मोदी G20 समिट के लिए दक्षिण अफ्रीका रवाना, तीन प्रमुख सत्रों को करेंगे संबोधित, जानें पूरा शेड्यूल
बिहार
बिहार के मोतिहारी में मुकेश सहनी की पार्टी के नेता की हत्या, सिर और कनपटी में मारी गोली
विश्व
इन देशों में ले जाइए एक लाख तो हो जाएंगे करोड़पति, जानें पूरी लिस्ट
क्रिकेट
ऑस्ट्रेलिया में इंग्लैंड का फर्स्ट इनिंग 'कर्स', पिछली पांच सीरीज में ओपनिंग साझेदारी के नाम केवल 30 रन, पढ़िए लेटेस्ट स्कोर
Advertisement
राजशेखर त्रिपाठीवरिष्ठ पत्रकार
OPINION: रिस्क लेने को तैयार नहीं BJP! स्पीकर पद पर क्यों अड़ी? ये दो मामले समझा रहे बिहार की पूरी कहानी
Opinion