हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
महाराष्ट्र निकाय चुनावIdeas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीऐस्ट्रोVivah Panchami 2025: विवाह पंचमी पर घर लाएं ये 3 चीजें, शीघ्र शादी के बनेंगे योग

Vivah Panchami 2025: विवाह पंचमी पर घर लाएं ये 3 चीजें, शीघ्र शादी के बनेंगे योग

Vivah Panchami 2025: विवाह पंचमी 25 नवंबर 2025 को है. इस दिन श्रीराम और माता का विवाह हुआ था, कहते हैं इस दिन कुछ खास चीजें घर लाने से जल्द शादी के योग बनते हैं. जानें कौन सी हैं वो चीजें.

By : जागृति सोनी बरसले  | Updated at : 25 Nov 2025 06:58 AM (IST)
Vivah Panchami 2025: विवाह पंचमी 25 नवंबर 2025 को है. इस दिन श्रीराम और माता का विवाह हुआ था, कहते हैं इस दिन कुछ खास चीजें घर लाने से जल्द शादी के योग बनते हैं. जानें कौन सी हैं वो चीजें.

विवाह पंचमी 2025

1/6
विवाह पंचमी का दिन शीघ्र विवाह, सुखमय वैवाहिक जीवन की कामनापूर्ति के लिए बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है. इस दिन श्रीराम और माता सीता का पवित्र विवाह वैदिक परंपराओं के अनुसार संपन्न हुआ. शुभ योगों से परिपूर्ण इस तिथि को दांपत्य सुख और परिवार में समृद्धि लाने वाला माना जाता है.
विवाह पंचमी का दिन शीघ्र विवाह, सुखमय वैवाहिक जीवन की कामनापूर्ति के लिए बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है. इस दिन श्रीराम और माता सीता का पवित्र विवाह वैदिक परंपराओं के अनुसार संपन्न हुआ. शुभ योगों से परिपूर्ण इस तिथि को दांपत्य सुख और परिवार में समृद्धि लाने वाला माना जाता है.
2/6
विवाह पंचमी के दिन रामा तुलसी का पौधा घर लाना बहुत शुभ फलदायी होता है. तुलसी माता लक्ष्मी का स्वरूप मानी गई हैं और सीता माता भी लक्ष्मी स्वरूपा हैं. रामा तुलसी के घर में होने से सकारात्मक ऊर्जा, शांति और समृद्धि आती है.
विवाह पंचमी के दिन रामा तुलसी का पौधा घर लाना बहुत शुभ फलदायी होता है. तुलसी माता लक्ष्मी का स्वरूप मानी गई हैं और सीता माता भी लक्ष्मी स्वरूपा हैं. रामा तुलसी के घर में होने से सकारात्मक ऊर्जा, शांति और समृद्धि आती है.
3/6
विवाह पंचमी के दिन घर में राम दरबार की मूर्ति या तस्वीर लाना बहुत शुभफलदायी होता है. इसे अपने बेडरूम में लगाएं. कहते हैं विवाह में आ रही परेशानी दूर होती है. पति-पत्नी में प्रेम बढ़ता है.
विवाह पंचमी के दिन घर में राम दरबार की मूर्ति या तस्वीर लाना बहुत शुभफलदायी होता है. इसे अपने बेडरूम में लगाएं. कहते हैं विवाह में आ रही परेशानी दूर होती है. पति-पत्नी में प्रेम बढ़ता है.
4/6
विवाह पंचमी के दिन दक्षिणावर्ती शंख को घर में रखना बहुत शुभ माना जाता है.ये घर की नकारात्मक ऊर्जा को नष्ट करता है और सकारात्मक ऊर्जा का संचार करता है.
विवाह पंचमी के दिन दक्षिणावर्ती शंख को घर में रखना बहुत शुभ माना जाता है.ये घर की नकारात्मक ऊर्जा को नष्ट करता है और सकारात्मक ऊर्जा का संचार करता है.
5/6
25 नवंबर को विवाह पंचमी के दिन श्रीराम और माता की पूजा के लिए सुबह 9.30 से दोपहर 1.27 तक मुहूर्त है.
25 नवंबर को विवाह पंचमी के दिन श्रीराम और माता की पूजा के लिए सुबह 9.30 से दोपहर 1.27 तक मुहूर्त है.
6/6
माता सीता और श्रीराम को प्रसन्न करने के लिए
माता सीता और श्रीराम को प्रसन्न करने के लिए "ॐ जानकीवल्लभाय नमः" मंत्र का 108 बार जाप करना, किसी निर्धन की बेटी के विवाह में आर्थिक रूप से मदद का संकल्प लेना चाहिए. इससे विवाह की अड़चने खत्म होने की मान्यता है.
Published at : 25 Nov 2025 06:58 AM (IST)
Tags :
Sita Ji RAM JI Vivah Panchami 2025

ऐस्ट्रो फोटो गैलरी

और देखें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement
Advertisement
ज्वॉइन वॉट्सऐप चैनल
ज्वॉइन टेलिग्राम चैनल
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
राजनीतिक दलों को नकद चंदा लेने से रोकने की मांग, सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को जारी किया नोटिस
राजनीतिक दलों को नकद चंदा लेने से रोकने की मांग, सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को जारी किया नोटिस
बिहार
'बस कर दो, अब मैं बर्बाद हो चुकी हूं', RJD नेता सीमा कुशवाहा का छलका दर्द
'बस कर दो, अब मैं बर्बाद हो चुकी हूं', RJD नेता सीमा कुशवाहा का छलका दर्द
स्पोर्ट्स
The Ashes Record: ब्रैडमैन से स्मिथ तक, किसने जड़े हैं एशेज सीरीज में सबसे ज्यादा शतक, देखिए फुल लिस्ट
ब्रैडमैन से स्मिथ तक, किसने जड़े हैं एशेज सीरीज में सबसे ज्यादा शतक, देखिए फुल लिस्ट
बॉलीवुड
‘वो असल में भारत रत्न थे..’, भाई जैसे दोस्त को खोकर टूटे गए शत्रुघ्न सिन्हा, शेयर की धर्मेंद्र के लिए भावुक पोस्ट
‘वो असल में भारत रत्न थे..’, भाई जैसे दोस्त को खोकर टूटे गए शत्रुघ्न सिन्हा, शेयर की पोस्ट
Advertisement
ABP Premium

वीडियोज

Crime News : बंद कमरे में 'फूंक' से हैवानियत ! Sansani
Actor Dharmendra Passes Away: सुरैया से दिल्लगी ने बनाया हीरो | Sunny Deol | Bobby Deol
Sir Controversy: अवैध बांग्लादेशियों के पास 'डुअल सिटीजनशिप'! | Bengal SIR | Mamata Banerjee
Sandeep Chaudhary: BLO को बलि का बकरा क्यों बना रहे SIR? | Bengal SIR | SIR Controversy | UP SIR
Sir Controversy: BLO को 'बंधक' कौन-कहां बना रहा? UP SIR | Akhilesh Yadav | Noida | Bengal SIR

फोटो गैलरी

ट्रेडिंग ओपीनियन

राजशेखर त्रिपाठी
राजशेखर त्रिपाठीवरिष्ठ पत्रकार
OPINION: रिस्क लेने को तैयार नहीं BJP! स्पीकर पद पर क्यों अड़ी? ये दो मामले समझा रहे बिहार की पूरी कहानी
Opinion
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
राजनीतिक दलों को नकद चंदा लेने से रोकने की मांग, सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को जारी किया नोटिस
राजनीतिक दलों को नकद चंदा लेने से रोकने की मांग, सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को जारी किया नोटिस
बिहार
'बस कर दो, अब मैं बर्बाद हो चुकी हूं', RJD नेता सीमा कुशवाहा का छलका दर्द
'बस कर दो, अब मैं बर्बाद हो चुकी हूं', RJD नेता सीमा कुशवाहा का छलका दर्द
स्पोर्ट्स
The Ashes Record: ब्रैडमैन से स्मिथ तक, किसने जड़े हैं एशेज सीरीज में सबसे ज्यादा शतक, देखिए फुल लिस्ट
ब्रैडमैन से स्मिथ तक, किसने जड़े हैं एशेज सीरीज में सबसे ज्यादा शतक, देखिए फुल लिस्ट
बॉलीवुड
‘वो असल में भारत रत्न थे..’, भाई जैसे दोस्त को खोकर टूटे गए शत्रुघ्न सिन्हा, शेयर की धर्मेंद्र के लिए भावुक पोस्ट
‘वो असल में भारत रत्न थे..’, भाई जैसे दोस्त को खोकर टूटे गए शत्रुघ्न सिन्हा, शेयर की पोस्ट
यूटिलिटी
गैस कनेक्शन लेने के साथ मिलता है इतने लाख का बीमा, जान लीजिए काम की बात
गैस कनेक्शन लेने के साथ मिलता है इतने लाख का बीमा, जान लीजिए काम की बात
फैशन
Special Feature: ऐश्वर्या राय सरकार, स्टाइल और संस्कृति का संगम
ऐश्वर्या राय सरकार: स्टाइल और संस्कृति का संगम
जनरल नॉलेज
निधन होने पर सफेद कपड़े ही क्यों पहने जाते हैं, क्या है इसके पीछे की वजह?
निधन होने पर सफेद कपड़े ही क्यों पहने जाते हैं, क्या है इसके पीछे की वजह?
हेल्थ
Chromium: इंसानों के खून में कब बढ़ जाता है क्रोमियम, इससे किस बीमारी का खतरा?
इंसानों के खून में कब बढ़ जाता है क्रोमियम, इससे किस बीमारी का खतरा?
Paisa LIVE
IPO Alert: SSMD Agrotech India IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: SSMD Agrotech India IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
ENT LIVE
IFFI GOA 2025: Sholay की वही Iconic Bike, क्या आप Re-Release पर फिर देखेंगे Jai-Veeru की यारी?
IFFI GOA 2025: Sholay की वही Iconic Bike, क्या आप Re-Release पर फिर देखेंगे Jai-Veeru की यारी?
ENT LIVE
IFFI Goa 2025: Vidhu Vinod Chopra ने याद किया कि कैसे 35 साल पहले Bhansali ने उड़ाए थे परिंदे!
IFFI Goa 2025: Vidhu Vinod Chopra ने याद किया कि कैसे 35 साल पहले Bhansali ने उड़ाए थे परिंदे!
ENT LIVE
IFFI 2025: Masterclass बनी Moment, Vidhu Vinod Chopra ने किया अपने Singing Talent से Impress
IFFI 2025: Masterclass बनी Moment, Vidhu Vinod Chopra ने किया अपने Singing Talent से Impress
ENT LIVE
IFFI GOA 2025: Mukesh Chhabra, Suparn Verma ने सिनेमा सेलिब्रेशन को बनाया और भी शानदार
IFFI GOA 2025: Mukesh Chhabra, Suparn Verma ने सिनेमा सेलिब्रेशन को बनाया और भी शानदार
Embed widget