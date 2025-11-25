विवाह पंचमी का दिन शीघ्र विवाह, सुखमय वैवाहिक जीवन की कामनापूर्ति के लिए बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है. इस दिन श्रीराम और माता सीता का पवित्र विवाह वैदिक परंपराओं के अनुसार संपन्न हुआ. शुभ योगों से परिपूर्ण इस तिथि को दांपत्य सुख और परिवार में समृद्धि लाने वाला माना जाता है.