Vastu Upay: मुख्य दरवाजे पर लगाएं ये 3 शुभ वस्तुएं, घर में बनी रहेगी सकारात्मक ऊर्जा और नजर दोष से रहेंगे दूर!

Vastu Upay: मुख्य दरवाजे पर लगाएं ये 3 शुभ वस्तुएं, घर में बनी रहेगी सकारात्मक ऊर्जा और नजर दोष से रहेंगे दूर!

Vastu Upay: किसी भी इंसान का सपना होता है कि उसका खुद का घर हो और उस पर किसी की भी बुरी नजर ना पड़े. इसके लिए वास्तु शास्त्र में घर के मुख्य दरवाजे पर कुछ शुभ चीजें लगाने को बताया गया है.

By : गौरव अग्निहोत्री  | Updated at : 12 Nov 2025 04:51 PM (IST)
Vastu Upay: किसी भी इंसान का सपना होता है कि उसका खुद का घर हो और उस पर किसी की भी बुरी नजर ना पड़े. इसके लिए वास्तु शास्त्र में घर के मुख्य दरवाजे पर कुछ शुभ चीजें लगाने को बताया गया है.

वास्तु उपाय

1/6
हर इंसान का सपना होता है कि उसके पास अपना एक सुंदर घर हो, कुछ लोगों को तो घर या संपत्ति विरासत में मिल जाती है, मगर ज्यादातर लोग अपनी मेहनत और संघर्ष से इसे हासिल करते हैं. जब व्यक्ति अपना घर लेता है, तो उसकी सबसे बड़ी इच्छा होती है कि उस घर में कभी कलह, अशांति या आर्थिक परेशानी न आए. वास्तु शास्त्र के अनुसार, घर के मुख्य द्वार पर कुछ शुभ चीजें लगाने से नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है और सकारात्मकता बढ़ती है.
हर इंसान का सपना होता है कि उसके पास अपना एक सुंदर घर हो, कुछ लोगों को तो घर या संपत्ति विरासत में मिल जाती है, मगर ज्यादातर लोग अपनी मेहनत और संघर्ष से इसे हासिल करते हैं. जब व्यक्ति अपना घर लेता है, तो उसकी सबसे बड़ी इच्छा होती है कि उस घर में कभी कलह, अशांति या आर्थिक परेशानी न आए. वास्तु शास्त्र के अनुसार, घर के मुख्य द्वार पर कुछ शुभ चीजें लगाने से नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है और सकारात्मकता बढ़ती है.
2/6
मुख्य द्वार पर नारियल या समुद्री शंख लगाना बहुत शुभ माना जाता है. यह मां लक्ष्मी का प्रतीक है और घर में समृद्धि व शुद्धता लाता है. इसे लाल कपड़े में बांधकर दरवाजे पर टांगें और रोजाना धूप या दीपक दिखाएं. इसके अलावा शंख को गंगाजल से समय-समय पर साफ करें. ऐसा करने से नकारात्मक शक्तियां घर में प्रवेश नहीं कर पातीं.
मुख्य द्वार पर नारियल या समुद्री शंख लगाना बहुत शुभ माना जाता है. यह मां लक्ष्मी का प्रतीक है और घर में समृद्धि व शुद्धता लाता है. इसे लाल कपड़े में बांधकर दरवाजे पर टांगें और रोजाना धूप या दीपक दिखाएं. इसके अलावा शंख को गंगाजल से समय-समय पर साफ करें. ऐसा करने से नकारात्मक शक्तियां घर में प्रवेश नहीं कर पातीं.
3/6
हिंदू परंपरा में स्वास्तिक और ओम का चिन्ह शुभता और सकारात्मक ऊर्जा के प्रतीक माने जाते हैं. इन्हें लाल या पीले कपड़े में बांधकर मुख्य द्वार के दाईं ओर लगाएं. इसके बाद हर दिन इस पर रोली या चंदन का तिलक लगाएं. यह उपाय घर में सुख-शांति और शुभ ऊर्जा बनाए रखता है.
हिंदू परंपरा में स्वास्तिक और ओम का चिन्ह शुभता और सकारात्मक ऊर्जा के प्रतीक माने जाते हैं. इन्हें लाल या पीले कपड़े में बांधकर मुख्य द्वार के दाईं ओर लगाएं. इसके बाद हर दिन इस पर रोली या चंदन का तिलक लगाएं. यह उपाय घर में सुख-शांति और शुभ ऊर्जा बनाए रखता है.
4/6
नजर दोष से बचने के लिए नींबू-मिर्च का तोरण लगाना बेहद प्रभावी उपाय माना गया है. इसे शनिवार या मंगलवार को बदलना शुभ होता है. मगर ध्यान रखें, इसे दरवाजे के बीच में टांगें और घर के अंदर ना लगाएं. इसके साथ एक काला कपड़ा जोड़ना और भी लाभदायक हो सकता है.
नजर दोष से बचने के लिए नींबू-मिर्च का तोरण लगाना बेहद प्रभावी उपाय माना गया है. इसे शनिवार या मंगलवार को बदलना शुभ होता है. मगर ध्यान रखें, इसे दरवाजे के बीच में टांगें और घर के अंदर ना लगाएं. इसके साथ एक काला कपड़ा जोड़ना और भी लाभदायक हो सकता है.
5/6
वास्तु के अनुसार, घर के दरवाजे के आस-पास हमेशा सफाई रखनी चाहिए. टूटी या जंग लगी वस्तुएं वहां न रखें. साफ-सुथरा द्वार सकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करता है और घर में सुख-शांति बनी रहती है.
वास्तु के अनुसार, घर के दरवाजे के आस-पास हमेशा सफाई रखनी चाहिए. टूटी या जंग लगी वस्तुएं वहां न रखें. साफ-सुथरा द्वार सकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करता है और घर में सुख-शांति बनी रहती है.
6/6
मुख्य द्वार पर रोजाना दीपक जलाना बेहद शुभ होता है. यह न केवल उस जगह की नकारात्मक ऊर्जा को नष्ट करता है, बल्कि सकारात्मक कंपन को भी बढ़ाता है. शाम के समय दिया जलाने से घर में लक्ष्मी का वास होता है.
मुख्य द्वार पर रोजाना दीपक जलाना बेहद शुभ होता है. यह न केवल उस जगह की नकारात्मक ऊर्जा को नष्ट करता है, बल्कि सकारात्मक कंपन को भी बढ़ाता है. शाम के समय दिया जलाने से घर में लक्ष्मी का वास होता है.
Published at : 12 Nov 2025 04:51 PM (IST)
Tags :
Vastu Tips For Main Door Nazar Dosh Vastu Shastra

वास्तु शास्त्र फोटो गैलरी

और देखें
वीडियोज

फोटो गैलरी

ट्रेडिंग ओपीनियन

