हर इंसान का सपना होता है कि उसके पास अपना एक सुंदर घर हो, कुछ लोगों को तो घर या संपत्ति विरासत में मिल जाती है, मगर ज्यादातर लोग अपनी मेहनत और संघर्ष से इसे हासिल करते हैं. जब व्यक्ति अपना घर लेता है, तो उसकी सबसे बड़ी इच्छा होती है कि उस घर में कभी कलह, अशांति या आर्थिक परेशानी न आए. वास्तु शास्त्र के अनुसार, घर के मुख्य द्वार पर कुछ शुभ चीजें लगाने से नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है और सकारात्मकता बढ़ती है.