एक्सप्लोरर
(Source: Poll of Polls)
Vastu Upay: मुख्य दरवाजे पर लगाएं ये 3 शुभ वस्तुएं, घर में बनी रहेगी सकारात्मक ऊर्जा और नजर दोष से रहेंगे दूर!
Vastu Upay: किसी भी इंसान का सपना होता है कि उसका खुद का घर हो और उस पर किसी की भी बुरी नजर ना पड़े. इसके लिए वास्तु शास्त्र में घर के मुख्य दरवाजे पर कुछ शुभ चीजें लगाने को बताया गया है.
वास्तु उपाय
1/6
2/6
3/6
4/6
5/6
6/6
Published at : 12 Nov 2025 04:51 PM (IST)
वास्तु शास्त्र
6 Photos
मुख्य दरवाजे पर लगाएं ये 3 शुभ वस्तुएं, घर में बनी रहेगी सकारात्मक ऊर्जा और नजर दोष से रहेंगे दूर!
वास्तु शास्त्र
7 Photos
Vastu Tips: वास्तु के अनुसार जानें किन चीजों को गिफ्ट देना आपके लिए होगा अशुभ!
वास्तु शास्त्र
6 Photos
वास्तु के अनुसार घर में उल्लू की मूर्ति क्यों और किस दिशा में रखनी चाहिए? जानिए इसका महत्व
वास्तु शास्त्र
6 Photos
वास्तु अनुसार घर की नींव में रखें ये चीजें, दूर होगी नेगेटिविटी और मिलेगी सकारात्मक ऊर्जा
वास्तु शास्त्र
5 Photos
रात में नहीं आती नींद या है बुरे सपनों से परेशान, तो अपनाए इन वास्तु उपाय को!
और देखें
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
इंडिया
भूटान से लौटते ही दिल्ली ब्लास्ट के पीड़ितों से मिलने अस्पताल पहुंचे पीएम मोदी
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
यूपी में चाहिए मुस्लिमों का वोट तो अखिलेश यादव को लेना होगा ये फैसला! मौलाना ने दी चेतावनी
इंडिया
धमाकों की कई महीनों से चल रही थी प्लानिंग, कई बार दिल्ली आया था मुजम्मिल, पुलिस को फोन से मिले अहम सबूत
क्रिकेट
14 नवंबर से बजेगा बिगुल, जानें भारत-साउथ अफ्रीका सीरीज का पूरा शेड्यूल और लाइव डिटेल्स
Advertisement
वास्तु शास्त्र
6 Photos
मुख्य दरवाजे पर लगाएं ये 3 शुभ वस्तुएं, घर में बनी रहेगी सकारात्मक ऊर्जा और नजर दोष से रहेंगे दूर!
राजशेखर त्रिपाठीवरिष्ठ पत्रकार
Opinion