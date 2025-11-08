हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Vastu Tips: वास्तु के अनुसार जानें किन चीजों को गिफ्ट देना आपके लिए होगा अशुभ!

Vastu Tips: वास्तु के अनुसार जानें किन चीजों को गिफ्ट देना आपके लिए होगा अशुभ!

Vastu Shastra: शादी विवाह के मौके पर गिफ्ट देने की परंपरा है. लेकिन हिंदू धर्म में शुभ और अशुभ का खास महत्व होता है. ज्योतिष के हिसाब से कुछ चीजों को उपहार में देना अशुभ माना जाता है.

By : निशात अंजुम  | Updated at : 08 Nov 2025 07:21 PM (IST)
Vastu Shastra: शादी विवाह के मौके पर गिफ्ट देने की परंपरा है. लेकिन हिंदू धर्म में शुभ और अशुभ का खास महत्व होता है. ज्योतिष के हिसाब से कुछ चीजों को उपहार में देना अशुभ माना जाता है.

वास्तु के अनुसार किन चीजों को उपहार में देना अशुभ

1/7
शादी विवाह या खुशियों के शुभ अवसर पर गिफ्ट देना प्यार और प्रशंसा व्यक्त करने का एक तरीका है. यह दिखाता है कि आप उस व्यक्ति की परवाह करते हैं और उसे महत्व देते हैं. लेकिन हिंदू धर्म में शुभ और अशुभ का खास महत्व होता है. ज्योतिष के हिसाब से कुछ चीजों को उपहार में देना अशुभ माना जाता है. तो आइए जानें ज्योतिष के हिसाब से किन चीजों को गिफ्ट में देना अशुभ माना जाता है.
शादी विवाह या खुशियों के शुभ अवसर पर गिफ्ट देना प्यार और प्रशंसा व्यक्त करने का एक तरीका है. यह दिखाता है कि आप उस व्यक्ति की परवाह करते हैं और उसे महत्व देते हैं. लेकिन हिंदू धर्म में शुभ और अशुभ का खास महत्व होता है. ज्योतिष के हिसाब से कुछ चीजों को उपहार में देना अशुभ माना जाता है. तो आइए जानें ज्योतिष के हिसाब से किन चीजों को गिफ्ट में देना अशुभ माना जाता है.
2/7
ज्योतिष के अनुसार चमड़े की वस्तुएं उपहार में देना अशुभ माना जाता है, ऐसी वस्तुओं को उपहार में देने से घर में नकारात्मक ऊर्जा का वास होता है.
ज्योतिष के अनुसार चमड़े की वस्तुएं उपहार में देना अशुभ माना जाता है, ऐसी वस्तुओं को उपहार में देने से घर में नकारात्मक ऊर्जा का वास होता है.
3/7
इश्वर की प्रतिमा किसी को उपहार में देने से बचना चाहिए. क्योंकि आप जिसे ये उपहार दे रहे हो अगर वह व्यक्ति इस प्रतिमा का देखभाल नहीं करता है तो इसका पाप आपको लगेगा.
इश्वर की प्रतिमा किसी को उपहार में देने से बचना चाहिए. क्योंकि आप जिसे ये उपहार दे रहे हो अगर वह व्यक्ति इस प्रतिमा का देखभाल नहीं करता है तो इसका पाप आपको लगेगा.
4/7
वास्तु के अनुसार, कांटेदार पौधे और मनी प्लांट गिफ्ट में नहीं देने चाहिए. कांटेदार पौधे नकारात्मक ऊर्जा और रिश्तों में खटास ला सकते हैं, जबकि मनी प्लांट को उपहार में देने से सुख-समृद्धि दूसरे को चली जाती है और शुक्र ग्रह नाराज हो सकते हैं, जिससे आपकी आर्थिक स्थिति प्रभावित हो सकती है.
वास्तु के अनुसार, कांटेदार पौधे और मनी प्लांट गिफ्ट में नहीं देने चाहिए. कांटेदार पौधे नकारात्मक ऊर्जा और रिश्तों में खटास ला सकते हैं, जबकि मनी प्लांट को उपहार में देने से सुख-समृद्धि दूसरे को चली जाती है और शुक्र ग्रह नाराज हो सकते हैं, जिससे आपकी आर्थिक स्थिति प्रभावित हो सकती है.
5/7
धारीदार चीजें जैसे चाकू और कैंची उपहार में नहीं देनी चाहिए क्योंकि माना जाता है कि वे रिश्तों में कड़वाहट और नकारात्मक ऊर्जा लाती हैं. ये चीजें रिश्तों में दूरियां बढ़ा सकती हैं और दुर्भाग्य ला सकती हैं, इसलिए इनसे बचना चाहिए.
धारीदार चीजें जैसे चाकू और कैंची उपहार में नहीं देनी चाहिए क्योंकि माना जाता है कि वे रिश्तों में कड़वाहट और नकारात्मक ऊर्जा लाती हैं. ये चीजें रिश्तों में दूरियां बढ़ा सकती हैं और दुर्भाग्य ला सकती हैं, इसलिए इनसे बचना चाहिए.
6/7
वास्तु और ज्योतिष के अनुसार घड़ी गिफ्ट करना अशुभ माना जाता है, क्योंकि घड़ी समय का प्रतीक होती है. माना जाता है कि इससे आप किसी को अपना अच्छा समय दे रहे होते हैं या फिर उनके जीवन में बाधाएं और देरी आ सकती हैं.
वास्तु और ज्योतिष के अनुसार घड़ी गिफ्ट करना अशुभ माना जाता है, क्योंकि घड़ी समय का प्रतीक होती है. माना जाता है कि इससे आप किसी को अपना अच्छा समय दे रहे होते हैं या फिर उनके जीवन में बाधाएं और देरी आ सकती हैं.
7/7
वास्तु के अनुसार, परफ्यूम को गिफ्ट में नहीं देना चाहिए क्योंकि यह रिश्तों में नकारात्मकता ला सकता है, आर्थिक तंगी का कारण बन सकता है और व्यक्ति के भाग्य पर बुरा असर डाल सकता है. यह एक शुभ उपहार नहीं माना जाता है और इसे देने से हमेशा बचना चाहिए.
वास्तु के अनुसार, परफ्यूम को गिफ्ट में नहीं देना चाहिए क्योंकि यह रिश्तों में नकारात्मकता ला सकता है, आर्थिक तंगी का कारण बन सकता है और व्यक्ति के भाग्य पर बुरा असर डाल सकता है. यह एक शुभ उपहार नहीं माना जाता है और इसे देने से हमेशा बचना चाहिए.
Published at : 08 Nov 2025 07:21 PM (IST)
Vastu Shastra Vastu Tip

