Vastu Tips: वास्तु के अनुसार जानें किन चीजों को गिफ्ट देना आपके लिए होगा अशुभ!

शादी विवाह या खुशियों के शुभ अवसर पर गिफ्ट देना प्यार और प्रशंसा व्यक्त करने का एक तरीका है. यह दिखाता है कि आप उस व्यक्ति की परवाह करते हैं और उसे महत्व देते हैं. लेकिन हिंदू धर्म में शुभ और अशुभ का खास महत्व होता है. ज्योतिष के हिसाब से कुछ चीजों को उपहार में देना अशुभ माना जाता है. तो आइए जानें ज्योतिष के हिसाब से किन चीजों को गिफ्ट में देना अशुभ माना जाता है.