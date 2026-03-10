हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Kal Ka Rashifal 11 March 2026: मेष राशी को जमीन विवाद में राहत, वृष-मिथुन को करियर में सफलता के संकेत! जानें बुधवार का राशिफल

Kal Ka Rashifal 11 March 2026: कल का राशिफल सभी 12 राशियों के लिए महत्वपूर्ण है. मेष, तुला, कन्या और वृश्चिक राशि के जातक रहे धन और बिजनेस में लाभ होने की संभावना. जानिए सभी राशियों का हाल.

By : एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर अनीष व्यास | Edited By: Ankur Agnihotri | Updated at : 10 Mar 2026 01:00 PM (IST)
Preferred Sources

Kal Ka Rashifal 11 March 2026: ग्रहों की स्थिति के अनुसार बुधवार का दिन कई राशियों के लिए सकारात्मक अवसर लेकर आ सकता है. कुछ जातकों को कार्यक्षेत्र में सफलता मिलने के संकेत हैं, वहीं कुछ लोगों को स्वास्थ्य और आर्थिक मामलों में सतर्क रहने की सलाह दी जाती है.

आइए जानते हैं सभी 12 राशियों का आज का राशिफल.

Chaitra Navratri 2026: चैत्र अमावस्या और नवरात्रि की घटस्थापना एक ही दिन, जानें कैसे होगी घटस्थापना, स्नान-दान

मेष राशि (Aries)

आज का दिन आपके लिए अच्छा रहने वाला है.

Career: कार्यक्षेत्र में स्थितियां आपके पक्ष में रहेंगी. ज्वेलरी या कीमती वस्तुओं से जुड़े कारोबार में आज सामान्य से अधिक लाभ मिलने के संकेत हैं.
Finance: जमीन-जायदाद से जुड़े किसी पुराने विवाद या मुकदमे का फैसला आपके पक्ष में आ सकता है, जिससे आर्थिक राहत मिलेगी.
Personal: स्वास्थ्य से जुड़ी समस्याओं में सुधार होगा. परिवार में माता का सहयोग मिलेगा और जीवनसाथी की सफलता से मन प्रसन्न रहेगा. दूसरों की मदद करने का अवसर भी मिलेगा.
शुभ रंग: लाल | शुभ अंक: 9

वृष राशि (Taurus)

आज का दिन आपके लिए प्रगति दिलाने वाला रहेगा.

Career: कार्यक्षेत्र में रुके हुए काम पूरे हो सकते हैं. आपके सकारात्मक व्यवहार से अधिकारी प्रभावित होंगे और कोई विशेष जिम्मेदारी या उपहार भी मिल सकता है.
Finance: आर्थिक स्थिति में सुधार के संकेत हैं. किसी नए अवसर से धन लाभ की संभावना बन सकती है.
Personal: विवाह योग्य लोगों को आज अच्छा प्रस्ताव मिल सकता है. दांपत्य जीवन सुखद रहेगा और प्रेम संबंधों में भी मधुरता बढ़ेगी.
शुभ रंग: क्रीम | शुभ अंक: 6

मिथुन राशि (Gemini)

आज का दिन पारिवारिक जिम्मेदारियों में व्यतीत हो सकता है.

Career: राजनीति या सामाजिक क्षेत्र से जुड़े लोगों को आज कोई महत्वपूर्ण पद या जिम्मेदारी मिल सकती है. नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं को अच्छा अवसर मिलने की संभावना है.
Finance: जमीन या संपत्ति से जुड़ा कोई सौदा करने से पहले पूरी जांच-पड़ताल करना जरूरी होगा.
Personal: माता-पिता की सेवा करने का अवसर मिलेगा और शाम के समय बच्चों के साथ अच्छा समय बिताएंगे. किसी शुभ समाचार से घर में खुशी का माहौल बनेगा.
शुभ रंग: हरा | शुभ अंक: 5

कर्क राशि (Cancer)

आज का दिन आपके लिए काफी अच्छा साबित हो सकता है.

Career: व्यापार को आगे बढ़ाने के लिए नई योजना बना सकते हैं. खेल से जुड़ी महिलाओं को आज किसी उपलब्धि या सम्मान मिलने की संभावना है.
Finance: आय में वृद्धि के संकेत हैं, जिससे आर्थिक स्थिति बेहतर होगी.
Personal: परिवार का वातावरण शांत रहेगा और बच्चों के साथ समय बिताने से खुशी मिलेगी. किसी मित्र की समस्या सुलझाने में आपकी भूमिका महत्वपूर्ण रहेगी.
शुभ रंग: सफेद | शुभ अंक: 2

सिंह राशि (Leo)

आज का दिन आपके लिए सकारात्मक परिणाम लेकर आ सकता है.

Career: काम के प्रति समर्पण आपको सफलता की ओर आगे बढ़ाएगा. इंटीरियर डिजाइनिंग या क्रिएटिव क्षेत्र के छात्रों को इंटर्नशिप का अच्छा अवसर मिल सकता है.
Finance: आर्थिक स्थिति सामान्य रहेगी, लेकिन योजनाबद्ध तरीके से खर्च करना लाभकारी रहेगा.
Personal: जीवनसाथी के साथ समय बिताने का मौका मिलेगा. प्रेम संबंधों में मधुरता बढ़ेगी और दोस्तों के साथ अच्छा तालमेल बना रहेगा.
शुभ रंग: केसरिया | शुभ अंक: 1

कन्या राशि (Virgo)

आज आपका मन उत्साहित और सकारात्मक रहेगा.

Career: नौकरीपेशा लोगों को अच्छे अवसर मिल सकते हैं और वेतन वृद्धि के संकेत भी हैं. मार्केटिंग या व्यापार से जुड़े लोगों को नए ऑफर मिल सकते हैं.
Finance: व्यापार में लाभ के योग बन रहे हैं और आय के नए स्रोत भी मिल सकते हैं.
Personal: किसी बुजुर्ग की मदद करने से आपको मानसिक संतोष मिलेगा. कठिन परिस्थितियों के बावजूद आप अपने प्रयासों से सफलता हासिल करेंगे.
शुभ रंग: हल्का हरा | शुभ अंक: 7

तुला राशि (Libra)

आज का दिन आपके लिए बेहद अच्छा रहने वाला है.

Career: बुक्स या शिक्षा से जुड़े कारोबार करने वालों के लिए आज अच्छा लाभ मिलने की संभावना है. कार्यक्षेत्र में आपकी क्षमता और प्रदर्शन बेहतर रहेगा.
Finance: व्यापार में अच्छी बिक्री से आर्थिक स्थिति मजबूत हो सकती है.
Personal: परिवार के साथ समय बिताने का अवसर मिलेगा. नवविवाहित दंपत्ति धार्मिक स्थल पर दर्शन करने जा सकते हैं, जिससे रिश्तों में और मजबूती आएगी.
शुभ रंग: नीला | शुभ अंक: 8

वृश्चिक राशि (Scorpio)

आज का दिन आपके लिए खुशियां लेकर आ सकता है.

Career: बैंकिंग या वित्तीय क्षेत्र से जुड़े लोगों के लिए दिन अच्छा रहेगा. नए काम की योजना बनाने का विचार भी आ सकता है.
Finance: नया घर या वाहन खरीदने का विचार बन सकता है, जिससे आर्थिक योजनाओं में बदलाव होगा.
Personal: मित्रों के साथ अच्छा समय बिताएंगे. भाई-बहनों के साथ चल रही अनबन खत्म होने से परिवार में खुशी का माहौल बनेगा.
शुभ रंग: गहरा लाल | शुभ अंक: 3

धनु राशि (Sagittarius)

आज का दिन आपके लिए लाभदायक रहने वाला है.

Career: व्यापार में किए गए प्रयास सफल हो सकते हैं और काम में प्रगति देखने को मिलेगी.
Finance: आर्थिक स्थिति में सुधार के संकेत हैं और परिवार की मदद से योजनाएं सफल होंगी.
Personal: समाज सेवा से जुड़े लोगों को सम्मान मिल सकता है. स्वास्थ्य को बेहतर रखने के लिए संतुलित भोजन और नियमित जांच जरूरी होगी.
शुभ रंग: पीला | शुभ अंक: 4

मकर राशि (Capricorn)

आज का दिन आपके लिए बेहतर परिणाम लेकर आ सकता है.

Career: कार्यक्षेत्र में चुनौतियां सामने आएंगी, लेकिन आप अपनी मेहनत और समझदारी से उन्हें पार कर लेंगे.
Finance: अचानक धन लाभ के अवसर मिल सकते हैं, जिससे आर्थिक स्थिति मजबूत होगी.
Personal: परिवार में किसी मांगलिक कार्यक्रम की शुरुआत हो सकती है. मित्रों और अधिकारियों का सहयोग मिलने से आत्मविश्वास बढ़ेगा.
शुभ रंग: आसमानी | शुभ अंक: 10

कुंभ राशि (Aquarius)

आज आपका मन प्रसन्न रहेगा और काम में व्यस्तता बनी रहेगी.

Career: ऑफिस में आपकी मेहनत और कार्यशैली से अधिकारी प्रभावित होंगे. समाज से जुड़े मुद्दों पर आपकी राय लोगों को प्रभावित कर सकती है.
Finance: आर्थिक स्थिति बेहतर होगी, लेकिन खर्चों पर नियंत्रण रखना जरूरी होगा.
Personal: बच्चों के साथ परिवार में खुशी का माहौल रहेगा. प्रेम संबंधों में भावनात्मक समझ बढ़ेगी और रिश्ता मजबूत होगा.
शुभ रंग: काला/नीला | शुभ अंक: 11

मीन राशि (Pisces)

आज का दिन आपके लिए नए अनुभव लेकर आ सकता है.

Career: थोड़ी मेहनत से कार्यक्षेत्र में अच्छा लाभ मिल सकता है. खेल से जुड़े लोगों को अपने कोच से विशेष प्रशिक्षण मिलने की संभावना है.
Finance: किसी छोटे प्रयास से बड़ा आर्थिक फायदा हो सकता है, जिससे आत्मविश्वास बढ़ेगा.
Personal: घर की साफ-सफाई और पारिवारिक कार्यों में समय बीतेगा. जीवनसाथी से उपहार मिलने से मन प्रसन्न रहेगा और परिवार का सहयोग भी मिलेगा.
शुभ रंग: सुनहरा | शुभ अंक: 12

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर अनीष व्यास

पाल बालाजी ज्योतिष संस्थान जयपुर जोधपुर के निदेशक 'डॉक्टर अनीष व्यास' देश के जाने-माने प्रतिष्ठित ज्योतिषाचार्य हैं. पाल बालाजी के भक्त के रूप में इन्हें जाना जाता है. वैदिक ज्योतिष पर इनका कार्य सराहनीय है. इनकी भविष्यवाणियां काफी सटीक होती हैं. इनके लेख विभिन्न मंचों पर प्रकाशित होते रहते हैं, इन्हें भविष्यफल और दैनिक राशिफल बताने में महारत प्राप्त है. इन्हें हस्तरेखा और वास्तु विशेषज्ञ के रूप में भी जाना जाता है. देश के अलावा विदेशों में भी उनके काफी संख्या में फॉलोअर्स है. सोशल मीडिया पर भी यह एक्टिव रहते हैं.  इनकी अब तक 497 से अधिक भविष्यवाणियां सच साबित हो चुकी हैं.डॉक्टर अनीष व्यास को बचपन से ही कर्मकांड और ज्योतिष की शिक्षा-दीक्षा विरासत में प्राप्त हुई. एम.ए. पत्रकारिता में गोल्ड मेडल प्राप्त कर पीएचडी की उपाधि हासिल कर चुके हैं. डॉ. अनीष व्यास के ज्योतिष विषय पर आधारित लेख देश के प्रमुख समाचार पत्रों में नियमित रूप से प्रकाशित होते हैं. इसके साथ ही विभिन्न न्यूज चैनल में लाईव शो में प्रतिभाग करते रहते हैं.
Published at : 10 Mar 2026 01:00 PM (IST)
Horoscope Kal Ka Rashifal Rashifal Tomorrow Horoscope
Embed widget