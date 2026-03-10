हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Tarot Card Reading 11 March 2026: टैरो कार्ड से जानें मेष से मीन राशियों का बुधवार का राशिफल?

Tarot Card Reading 11 March 2026: मेष से मीन राशि के लिए टैरो संकेत देते हैं कि संसाधनों का सही उपयोग लाभ देगा. आर्थिक योजना और खर्चों पर नियंत्रण रखें. कामकाज में सुधार और स्थिरता आएगी.

By : एस्ट्रोलॉजर नीतिका शर्मा | Edited By: Ankur Agnihotri | Updated at : 10 Mar 2026 02:30 PM (IST)
Tarot Card Reading 11 March 2026: अजमेर की प्रसिद्ध टैरो कार्ड रीडर एवं ज्योतिषाचार्या नीतिका शर्मा की गणना के अनुसार, 11 मार्च का दिन करियर और आर्थिक मोर्चे पर बड़े बदलाव लेकर आ रहा है.

आइए जानते हैं सभी 12 राशियों का भविष्यफल:

Chaitra Navratri 2026: चैत्र अमावस्या और नवरात्रि की घटस्थापना एक ही दिन, जानें कैसे होगी घटस्थापना, स्नान-दान

मेष टैरो राशिफल

मेष राशि के टैरो कार्ड्स से जानकारी मिल रही है कि आज व्यापारिक कार्यों में प्रतिकूलता देखने को मिलेगी. आप महत्वपूर्ण परियोजनाओं की शुरुआत कर सकते हैं. साझेदारी में कार्यों को लेकर सावधान रहें. माता-पिता के साथ आपके संबंध अच्छे रहेंगे और उनकी मदद से कई कार्य पूरे होंगे.

वृषभ टैरो राशिफल

वृषभ राशि के टैरो कार्ड्स से जानकारी मिल रही है कि आज आपका कार्य कौशल देखने लायक होगा. नई-नई योजनाओं के क्रियान्वन पर ध्यान केंद्रित रहेगा. बेहतर निवेश के लिए तुरंत कदम उठाएं. बिना वजह के खर्चों पर आपको ध्यान देना होगा अन्यथा बाद में आपको परेशानी हो सकती है.

मिथुन टैरो राशिफल

मिथुन राशि के टैरो कार्ड्स से जानकारी मिल रही है कि आज आपकी ऊर्जा, करिश्मा और प्रभावशीलता इस समय शीर्ष स्तर पर बने हुए हैं. उदर विकार, पित्त विकार या ब्लड प्रेशर परेशान कर सकता है. कार्यक्षेत्र में विरोधियों पर आप जीत हासिल करेंगे. नया वाहन खरीदने में सफल होंगे.

कर्क टैरो राशिफल

कर्क राशि के टैरो कार्ड्स से जानकारी मिल रही है कि आज स्वास्थ्य संबंधी कुछ परेशानियों से जुझना पड़ सकता है. घरेलू और कार्यक्षेत्र के काम की वजह से निरंतर भागदौड़ की स्थितियां बन सकती हैं. आध्यात्मिक बने रहना आपके लिए लाभदायक रहेगा. लव लाइफ में आपका रिश्ता मजबूत होगा.

सिंह टैरो राशिफल

सिंह राशि के टैरो कार्ड्स से जानकारी मिल रही है कि आज आप उर्जा से भरे रहेंगे और कुछ नए साहसिक कदम उठाएंगे. सामाजिक कार्यों को करने से आपकी लोकप्रियता में वृद्धि होगी. इससे विरोधी पक्ष तिलमिला जाएगा. असंतुलित भोजन करने के आदत आपकी स्वास्थ्य समस्याएं बढ़ा सकता है.

कन्या टैरो राशिफल

कन्या राशि के टैरो कार्ड्स से जानकारी मिल रही है कि आज आप आत्मसुधार और विकास पर कुछ धन खर्च कर सकते हैं. जीवनसाथी से संबंधों में किसी बात पर पर कटुता आ सकती है, जिस कारण मन परेशान रहेगा. विद्यार्थियों का मन पढ़ाई में लगेगा, जिससे शिक्षा में अच्छे परिणाम की प्राप्ति होगी.

तुला टैरो राशिफल

तुला राशि के टैरो कार्ड्स से जानकारी मिल रही है कि आज इस समय मकान और जमीन के सौदों से अच्छे मुनाफे की संभावना दिखाई दे रही है. व्यवसाय हो या नौकरी दोनो ही क्षेत्र में उन्नति के द्वार खुलेंगे. घर की साज-सज्जा पर धन खर्च होगा और पारिवारिक जीवन में संतुष्टि रहेगी.

वृश्चिक टैरो राशिफल

वृश्चिक राशि के टैरो कार्ड्स से जानकारी मिल रही है कि आज आप कामकाज को अत्यंत युक्ति संगत व सुचारु करेंगे. स्वास्थ्य का ध्यान रखें. कुछ सामाजिक या धार्मिक सेवा के कार्य भी किए जा सकते हैं. कार्यक्षेत्र में आपका किसी से दिल लग सकता है. निजी जीवन में भी खुशियां आएंगी.

धनु टैरो राशिफल

धनु राशि के टैरो कार्ड्स से जानकारी मिल रही है कि आज घर, गृहस्थी और दाम्पत्य जीवन से संबंधित मामलों का तनाव ठीक होगा. नए कार्यों में मित्र वर्ग से वांछित सहयोग मिलेगा. नौकरी में बदलाव की योजना सफल होगी, कोई बड़ा अवसर आपको मिल सकता है. धार्मिक क्रियाकलापों में आपका मन लगेगा.

मकर टैरो राशिफल

मकर राशि के टैरो कार्ड्स से जानकारी मिल रही है कि आज किसी सरकारी काम के बन जाने से मानसिक तनाव कम होगा. संतान से संबंधित समस्याएं भी काफी कम हो जाएंगी. राजकीय कार्यों में लाभ होगा. किसी धार्मिक संस्था से जुड़े सकते हैं और सामाजिक कार्यों को करने में भी मन लगेगा.

कुंभ टैरो राशिफल

कुंभ राशि के टैरो कार्ड्स से जानकारी मिल रही है कि आज भाग्य और धर्म आदि बातों पर ध्यान केंद्रित होगा. आजीविका के क्षेत्र में एक बड़ा परिवर्तन देखने को मिलेगा. दोस्तों के साथ अच्छा समय व्यतीत करेंगे और जीवन में खुशियां आएंगी. भाई-बहनों के साथ आपके संबंध अच्छे रहेंगे.

मीन टैरो राशिफल

मीन राशि के टैरो कार्ड्स से जानकारी मिल रही है कि आज कहीं बाहर जाने का कार्यक्रम बन सकता है. जीवन में कोई बड़ा परिवर्तन लाने के लिए आप किसी विशेष तकनीक का इस्तेमाल करेंगे, जो भविष्य की योजनाओं के लिए लाभप्रद होगा. जीवनसाथी के साथ अच्छे संबंध रहेंगे और उनसे लाभ भी होगा.

हनुमान जी की भक्ति: संकटों से मुक्ति और जीवन को मजबूत बनाने का अचूक मंत्र!

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author एस्ट्रोलॉजर नीतिका शर्मा

नीतिका शर्मा एक प्रतिष्ठित ज्योतिषाचार्य एवं फेमस टैरो कार्ड रीडर है. एमएससी कंप्यूटर साइंस से पोस्ट ग्रेजुएट और ज्योतिष प्रवीण एवं ज्योतिष विशारद् शिक्षा प्राप्त नीतिका शर्मा के लेख विभिन्न समाचार पत्रों एवं टीवी चैनल में प्रकाशित होते रहते हैं. इन्हें वास्तु बताने में भी महारत हासिल है. ज्योतिष ग्रंथों का गहन अध्ययन करने के बाद आम जनमानस के जीवन को आसान और सुगम बनाने की दिशा में प्रयासरत नीतिका शर्मा की कई भविष्यवाणी सच साबित हो चुकी हैं. ज्योतिष विषय में इनका अनुभव 10 वर्षों से अधिक का है. 
Published at : 10 Mar 2026 02:30 PM (IST)
Daily Horoscope Aries To Pisces Tarot Card Horoscope Tarot Card Reading
Embed widget