क्या संजू सैमसन मैदान में उतरने से पहले करते हैं कोई खास पूजा? जानिए इसके पीछे का सच?

Sanju Samson Christian faith: भारतीय क्रिकेट टीम के विकेटकीपर और बल्लेबाज संजू सैमसन (Sanju Samson) अपने शांत स्वभाव और आक्रामक बल्लेबाजी के लिए जानें जाते हैं. मैदान पर उनका प्रदर्शन आमतौर पर चर्चा में रहता है, लेकिन काफी कम लोग ही जानते हैं कि, उनके जीवन में आस्था और आध्यात्मिकता का भी विशेष महत्व है.

मूल रूप से केरल से आने वाले संजू सैमसन का पालन-पोषण एक ईसाई परिवार में हुआ है और अपने धर्म के प्रति अटूट आस्था रखते हैं.

संजू सैमसन मैच से पहले करते हैं प्रार्थना

संजू सैमसन सार्वजनिक तौर पर इस बात को स्वीकार किया है कि, उनका विश्वास भगवान पर मजबूत है और यही आस्था उन्हें मुश्किल परिस्थितियों में भी संतुलित रहने की ताकत देता है.

मैच से पहले या किसी भी बड़े टूर्नामेंट से पहले वह आमतौर पर प्रार्थना करते हैं. सोशल मीडिया पर भी कई बार बाइबल से जुड़ी पंक्तियां शेयर करते हैं, जो उनके धार्मिक झुकाव को दर्शाती है.

संजू सैमसन ने चारुलता से की है शादी

संजू सैमसन की शादी चारुलता सैमसन से हुई है, और दोनों ही अक्सर चर्च में प्रार्थना करते हुए दिखाई देते हैं. क्रिसमस जैसे फेस्टिवल पर भी वह परिवार के साथ चर्च में जाकर प्रेयर करते हैं और इसकी झलक उनके सोशल मीडिया पोस्ट पर साफतौर पर देखी जा सकती है.

हालांकि संजू सैमसन अपनी धार्मिक आस्था को लेकर शोऑफ करने से बचते हैं, लेकिन उनके दोस्त और करीबी लोगों की मानें तो वह जीवन में अनुशासन, विनम्रता और विश्वास को अधिक महत्व देते हैं. यही वजह है कि, क्रिकेट के उतार-चढ़ाव के बीच भी वह शांत और संतुलित दिखाई देते हैं.

संजू सैमसन ने हाल ही में ICC Men's T20 World Cup 2026 में अपने बेहतरीन प्रदर्शन और टीम इंडिया की खिताबी जीत में के कारण प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट अपने नाम किया है.

कुल मिलाकर कहा जाए तो संजू सैमसन किसी खास टोटेक या अलग पूजा-पाठ नहीं करते हैं, लेकिन उनकी ईसाई धर्म के प्रति गहरी आस्था और निमयित प्रार्थना उनके जीवन का अहम हिस्सा है. यही कारण हैं कि, संजू का विश्वास उन्हें मैदान के अंदर और बाहर मजबूत बनाए रखने में मदद करता है.

