क्या संजू सैमसन मैदान में उतरने से पहले करते हैं कोई खास पूजा? जानिए इसके पीछे का सच?

Sanju Samson: भारतीय क्रिकेटर संजू सैमसन अपने खेल के साथ गहरी धार्मिक आस्था के लिए भी जाने जाते हैं. केरल के ईसाई परिवार से ताल्लुक रखने वाले संजू सैमसन मैच से पहले क्यों करते हैं प्रार्थना?

By : अंकुर अग्निहोत्री | Updated at : 10 Mar 2026 11:00 AM (IST)
Preferred Sources

Sanju Samson Christian faith: भारतीय क्रिकेट टीम के विकेटकीपर और बल्लेबाज संजू सैमसन (Sanju Samson) अपने शांत स्वभाव और आक्रामक बल्लेबाजी के लिए जानें जाते हैं. मैदान पर उनका प्रदर्शन आमतौर पर चर्चा में रहता है, लेकिन काफी कम लोग ही जानते हैं कि, उनके जीवन में आस्था और आध्यात्मिकता का भी विशेष महत्व है. 

मूल रूप से केरल से आने वाले संजू सैमसन का पालन-पोषण एक ईसाई परिवार में हुआ है और अपने धर्म के प्रति अटूट आस्था रखते हैं. 

Prediction 2026: ग्रहों के देवता गुरु साल 2026 में होंगे राजा, देशभर में बढ़ेगी श्रद्धा और आध्यात्म की ऊर्जा

संजू सैमसन मैच से पहले करते हैं प्रार्थना

संजू सैमसन सार्वजनिक तौर पर इस बात को स्वीकार किया है कि, उनका विश्वास भगवान पर मजबूत है और यही आस्था उन्हें मुश्किल परिस्थितियों में भी संतुलित रहने की ताकत देता है.

मैच से पहले या किसी भी बड़े टूर्नामेंट से पहले वह आमतौर पर प्रार्थना करते हैं. सोशल मीडिया पर भी कई बार बाइबल से जुड़ी पंक्तियां शेयर करते हैं, जो उनके धार्मिक झुकाव को दर्शाती है. 

संजू सैमसन ने चारुलता से की है शादी

संजू सैमसन की शादी चारुलता सैमसन से हुई है, और दोनों ही अक्सर चर्च में प्रार्थना करते हुए दिखाई देते हैं. क्रिसमस जैसे फेस्टिवल पर भी वह परिवार के साथ चर्च में जाकर प्रेयर करते हैं और इसकी झलक उनके सोशल मीडिया पोस्ट पर साफतौर पर देखी जा सकती है. 

हालांकि संजू सैमसन अपनी धार्मिक आस्था को लेकर शोऑफ करने से बचते हैं, लेकिन उनके दोस्त और करीबी लोगों की मानें तो वह जीवन में अनुशासन, विनम्रता और विश्वास को अधिक महत्व देते हैं. यही वजह है कि, क्रिकेट के उतार-चढ़ाव के बीच भी वह शांत और संतुलित दिखाई देते हैं. 

ICC Men's T20 World Cup 2026 किया बेहतरीन प्रदर्शन

संजू सैमसन ने हाल ही में ICC Men's T20 World Cup 2026 में अपने बेहतरीन प्रदर्शन और टीम इंडिया की खिताबी जीत में के कारण प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट अपने नाम किया है. 

कुल मिलाकर कहा जाए तो संजू सैमसन किसी खास टोटेक या अलग पूजा-पाठ नहीं करते हैं, लेकिन उनकी ईसाई धर्म के प्रति गहरी आस्था और निमयित प्रार्थना उनके जीवन का अहम हिस्सा है. यही कारण हैं कि, संजू का विश्वास उन्हें मैदान के अंदर और बाहर मजबूत बनाए रखने में मदद करता है.

यह भी पढ़ें- New Year 2026 Prediction: नववर्ष 2026 में कौन होगा राजा और कौन मंत्री, ग्रहों की दशा और भविष्यवाणी

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author अंकुर अग्निहोत्री

अंकुर अग्निहोत्री ज्योतिष और धार्मिक विषय के जानकर हैं, ये बीते एक साल से abplive.com से जुड़े हुए हैं और विभिन्न विषयों पर लेखन कार्य कर रहे हैं. इन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी भोपाल से पत्रकारिता की डिग्री प्राप्त की है. दिल्ली में जन्मे अंकुर अग्निहोत्री को अंक शास्त्र, वैदिक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, स्वप्न शास्त्र में विशेष रुचि रखते हैं. ये डिजीटल प्लेट फॉर्म पर ज्योतिष को लोकप्रिय और इसकी विश्वनीयता को बढ़ाने के लिए निरंतर प्रयास कर रहे हैं, इनका मकसद नई पीढ़ी को ज्योतिष, धर्म और आध्यत्म की शक्ति से रूबरू कराना है. ज्योतिष व धर्म के साथ इनको साहित्य पढ़ने और फिल्में देखने का भी शौक है.
Read
Published at : 10 Mar 2026 11:00 AM (IST)
Tags :
Christian SANJU SAMSON ICC World Cup World Cup 2026
और पढ़ें
